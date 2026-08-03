Enzene Melancarkan NeX™, Rangkaian Penyelesaian Menyeluruh untuk Mendayakan Biopembuatan Tempatan yang Menjimatkan Kos dan Berkualiti Tinggi

PUNE, India,/PRNewswire/ -- Enzene, organisasi pembangunan dan pembuatan inovatif berterusan global (CIDMO™) yang terkemuka, pada hari ini mengumumkan pelancaran NeX™, model perkongsian transformatif menyeluruh yang membolehkan pihak kerajaan, institusi dan organisasi biofarmaseutikal mewujudkan keupayaan biopembuatan bertaraf dunia di mana sahaja apabila diperlukan.

Enzene's pioneering Fully-Connected Continuous Manufacturing™ platform

Dibina berlandaskan platform EnzeneX® fully‑connected continuous manufacturing™ (FCCM™) yang terbukti syarikat, NeX menyampaikan cara yang boleh siap guna, berskala besar dan mampan untuk menjadikan inovasi terkini dalam bidang pembuatan biologi boleh dipindahkan, berhampiran dengan pesakit dan rantaian bekalan, serta tanpa beban modal yang terlalu tinggi seperti kemudahan kelompok‑suapan konvensional. Dengan mendayakan pembuatan berasaskan FCCM tempatan‑, pihak kerajaan dapat memperluas kemampuan dan akses pesakit secara ketara kepada biologi yang menyelamatkan‑nyawa.

Program NeX Enzene merangkumi penyelarasan pembinaan dan pelancaran yang menyeluruh dengan sokongan reka bentuk dan pembinaan kemudahan, pemindahan teknologi dan pelesenan harta intelek (IP) untuk platform EnzeneX, pembangunan tenaga kerja melalui kurikulum latihan berstruktur SparX™ syarikat dan sokongan operasi berterusan semasa fasa permulaan dan pengkomersialan. Sekiranya diperlukan, organisasi yang menyertai juga boleh menerima akses kepada produk terpilih daripada portfolio bioserupa Enzene untuk pembuatan di rantau masing-masing.

"Kilang biologi konvensional kerap memerlukan antara $300 juta dan $400 juta untuk dibina," ulas Himanshu Gadgil, Ph.D., Ketua Pegawai Eksekutif Enzene. "Dengan platform pembuatan berterusan kami yang disambungkan sepenuhnya, output yang sama boleh dicapai pada kos $60–$80 juta. Kecekapan ini datang daripada seni bina sistem bersepadu yang kompak dan bukannya susun atur kemudahan kelompok suapan yang bergantung secara intensif pada skala besar, membenarkan kelebihan kos jangka panjang dan hasil produk yang tinggi untuk bioperubatan buatan tempatan. Kami sudah mengadakan perbincangan dengan berbilang kerajaan dan syarikat di seluruh dunia dan amat berharap dapat membantu menyampaikan ubat-ubatan yang berpatutan kepada pesakit di seluruh dunia."

Program NeX Enzene bertujuan membantu rantau mempercepat penubuhan keupayaan biofarmaseutikal tempatan dan rantaian bekalan yang dikurangkan risiko, membangunkan bakat saintifik domestik, serta mengurangkan kos pembuatan jangka panjang untuk pesakit tempatan. Syarikat berkenaan menganggarkan bahawa kemudahan yang dibina di bawah program ini dapat mencapai pengesahan dan kesediaan komersial dalam masa kurang daripada tiga tahun.

Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi www.enzene.com/nex.

Maklumat Tentang Enzene

Enzene ialah rakan kongsi Pembangunan dan Pembuatan Inovatif Berterusan (CIDMO™) yang menyokong inovator dan pembangun bioserupa merentasi penemuan, pembangunan dan bekalan komersial. Beroperasi dari kemudahan di India dan Amerika Syarikat, Enzene menyediakan perkhidmatan pembangunan dan pembuatan biologi bersepadu yang didayakan oleh platform EnzeneX® fully‑connected continuous manufacturing™ (FCCM™), yang menyampaikan hasil dan penjimatan kos yang terkemuka di dunia, serta disahkan untuk pengeluaran biologi komersial.

Untuk mengembangkan keupayaan biologi serantau, Enzene juga menawarkan NeX™, program perkongsian menyeluruh‑yang‑menyokong kerajaan, institusi dan organisasi biofarmaseutikal dalam mewujudkan biopembuatan tempatan, memanfaatkan semua produktiviti, kos operasi dan kelebihan modal pemprosesan berterusan. NeX menyediakan panduan reka bentuk kemudahan, teknologi dan pemindahan IP, pembangunan tenaga kerja melalui program latihan SparX™, penyeliaan operasi dan sokongan rancangan khusus wilayah‑yang menyeluruh.

Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi www.enzene.com.

Hubungan Media:

Miles Fisher-Pollard

Orientation Marketing

[email protected]