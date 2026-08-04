Enzene、コスト効率に優れ、高収率を実現する地域密着型バイオ製造を可能にする包括的なソリューションスイート「NeX™」 をリリース

インド、プネー,/PRNewswire/ -- 世界をリードする継続的イノベーション型の開発・製造機関（CIDMO™）であるEnzeneは、政府、機関、バイオ医薬品企業が、場所を問わず世界クラスのバイオ製造能力を確立できるようにする、変革的なエンド・ツー・エンドのパートナーシップモデル「NeX™」の立ち上げを発表しました。

同社の実績あるEnzeneX® fully‑connected continuous manufacturing™ (FCCM™) プラットフォームを基盤として構築されたNeXは、バイオ医薬品製造における最先端のイノベーションを、従来のフェッドバッチ施設のような莫大な設備投資負担を伴わずに、患者やサプライチェーンの近くに展開可能な形にする、ターンキー方式で拡張性が高く、持続可能なソリューションを提供します。FCCM‑を活用した現地生産を可能にすることで、各国政府は、患者にとっての費用負担を大幅に軽減し、命を‑救う生物学的製剤へのアクセスを大幅に拡大することができます。

Enzene's pioneering Fully-Connected Continuous Manufacturing™ platform

EnzeneのNeXプログラムには、施設設計・内装構築、EnzeneXプラットフォームに関する技術移転および知的財産ライセンス供与、同社のSparX™構造化トレーニングカリキュラムを通じた人材育成、ならびに立ち上げおよび商用化段階における継続的な運営支援を含む、包括的な設備整備および立ち上げ調整が含まれています。必要に応じて、参加組織は、Enzeneのバイオシミラー製品ポートフォリオの中から選定された製品について、自地域内での製造に向けたアクセス権を取得できる可能性もあります。

「従来のバイオ医薬品プラントの建設には、3億～4億ドルかかることがよくあります」、とEnzeneの最高経営責任者（CEO）であるHimanshu Gadgil博士は述べています。「当社のfully-connected continuous manufacturingプラットフォームを利用すれば、6,000万～8,000万ドルで同等の生産量を達成できます。この効率性は、フェッドバッチ施設に見られるような大規模な集約型のレイアウトではなく、コンパクトで統合されたシステムアーキテクチャに由来しており、これにより、現地で製造されるバイオ医薬品において、長期的なコスト面での優位性と高い製品収率が実現されます。 当社はすでに世界中の複数の政府や企業と協議を進めており、世界中の患者に手頃な価格の医薬品を届けるお手伝いができることを楽しみにしています。」

EnzeneのNeXプログラムは、各地域が地元のバイオ医薬品関連の能力とリスクを軽減したサプライチェーンの構築を加速させ、国内の科学分野における優れた才能を育成し、地域の患者にとっての長期的な製造コストの削減を支援することを目的としています。同社は、このプログラムの下で建設される施設が、3年以内に検証段階を経て商業運用開始の準備が整うと見込んでいます。

詳細については、www.enzene.com/nexをご覧ください。

Enzeneについて

Enzeneは、創薬、開発、商業供給の全段階において、イノベーターやバイオシミラー開発企業を支援する「継続的イノベーション型の開発・製造機関（CIDMO™）」パートナーです。インドと米国に拠点を置くEnzeneは、同社のEnzeneX®fully‑connected continuous manufacturing™ (FCCM™)プラットフォームを活用した、バイオ医薬品の統合的な開発・製造サービスを提供しています。このプラットフォームは、世界トップクラスの収率とコスト効率を実現し、商業用バイオ医薬品の製造に向けたバリデーションも完了しています。

地域におけるバイオ医薬品の製造能力を拡大するため、EnzeneはNeX™も提供しています。これは、政府、研究機関、バイオ医薬品企業に対し、連続プロセスによる生産性、運用コスト、設備投資面でのあらゆるメリットを最大限に活用しながら、現地でのバイオ製造体制の構築を支援する、エンド・ツー・エンドのパートナーシップ・プログラムです。NeXは、包括的なファシリティデザインのガイダンス、技術および知的財産の移転、SparX™トレーニングプログラムを通じた人材育成、運営監督、ならびに地域ごとのパイプライン支援を提供しています。

詳細については、www.enzene.comをご覧ください。

メディア連絡先：

Miles Fisher-Pollard

オリエンテーション・マーケティング

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SOURCE Enzene Biosciences