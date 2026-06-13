北汽福田eView Connect在泰國強勢首秀，開創東南亞綠色物流新範式

針對泰國當地充電基礎設施的現狀，eView Connect搭載寧德時代第三代液冷電池，支持2C充電倍率。該車型提供兩種電池容量選擇——50.23 kWh和66.67 kWh，同時支持交流慢充和直流快充。電池享有8年或40萬公里的延長質保。未來，CP FOTON還計劃根據客戶使用場景，探索開發換電版本。此外，該車型基於全新純電平台打造，在智能配置與NVH（噪聲、振動和不平順性）性能系統方面進行全面升級，顯著提升駕乘舒適性。

在發佈會上，CP FOTON向物流、零售和租賃行業的五家當地企業交付了首批車輛。同時，該公司還與Spark EV和華為簽署了戰略合作諒解備忘錄。

與Spark EV開展合作：Spark EV是泰國增長最快的充電網絡運營商，擁有領先的超快充站網絡，定位於「全液冷超快充 + 充電站骨幹網絡 + 全國50公里覆蓋」。雙方將合作重點建設面向中重型商用車幹線物流的充電站。

與華為深度合作：依托華為全球領先的超快充技術——華為不僅是Spark EV的戰略技術合作夥伴，其全液冷超快充解決方案已在泰國曼谷、芭提雅、清邁等多地大規模部署，在推動泰國汽車行業電動化進程中發揮著關鍵作用。

CP FOTON成立於2019年，已實現穩健的本地化生產和產品佈局。作為北汽福田國際化事業的關鍵里程碑，此次發佈將以泰國為樞紐，完善全方位服務體系，推動亞太地區物流的低碳發展。

SOURCE Foton International