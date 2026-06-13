BAIC 포톤 eView Connect, 태국서 화려한 데뷔…동남아시아 친환경 물류의 새로운 패러다임 선도

베이징 2026년 6월 13일 /PRNewswire/ -- CP 포톤(CP FOTON)이 최근 태국 방콕에서 eView Connect 신에너지 밴 공식 출시 행사를 개최했다. CP그룹(CP Group)과 포톤 인터내셔널(Foton International)의 고위 임원진을 비롯해 1차 고객사, 전략적 파트너, 금융 파트너, 전국 딜러, 현지 언론이 참석해 BAIC 포톤(BAIC FOTON)이 동남아 상용차 전동화 여정에서 이룬 중요한 이정표를 함께 지켜봤다.

태국 정부는 친환경 전환 추진에 전력을 기울이고 있으며, 국가 전기차 정책위원회(National Electric Vehicle Policy Committee)가 제시한 '30@30' 목표는 업계의 지침 원칙으로 자리 잡았다.

태국 현지 충전 인프라 현황을 고려해 eView Connect에는 CATL의 3세대 수랭식 배터리가 탑재됐으며, 2C 충전 속도를 지원한다. 배터리 용량은 50.23kWh와 66.67kWh 두 가지 옵션으로 제공되며, AC 완속 충전과 DC 급속 충전을 모두 지원한다. 배터리에는 8년 또는 40만 킬로미터의 연장 보증이 제공된다. 향후 회사는 고객 사용 시나리오를 기반으로 배터리 교환식 버전 개발도 검토할 계획이다. 또한 이 모델은 완전히 새로운 순수 전기 플랫폼을 기반으로 제작됐으며, 스마트 구성과 NVH 성능 시스템이 전면적으로 업그레이드돼 편의성이 크게 향상됐다.

출시 행사에서 CP 포톤은 물류, 소매, 리스 부문 현지 기업 5곳에 1차 물량을 인도했다. 동시에 스파크 EV(Spark EV) 및 화웨이(Huawei)와 전략적 협력을 위한 양해각서를 체결했다.

스파크 EV와의 파트너십: 스파크 EV는 태국에서 가장 빠르게 성장하는 충전 네트워크 운영사로, '완전 수랭식 초급속 충전 + 주유소 기반 핵심 네트워크 + 전국 50km 커버리지'를 중심으로 업계를 선도하는 초급속 충전소 네트워크를 구축하고 있다. 양사는 중대형 상용차 간선 물류용 충전소 구축에 중점을 두고 협력할 예정이다.

화웨이와의 심층 협력: 화웨이는 세계 최고 수준의 초급속 충전 기술을 보유하고 있다. 화웨이는 스파크 EV의 전략적 기술 파트너일 뿐만 아니라, 자사의 완전 수랭식 초급속 충전 솔루션을 방콕, 파타야, 치앙마이 등 태국 전역의 여러 지역에 이미 대규모로 구축해 태국 자동차 부문의 전동화를 가속하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다.

2019년 설립된 CP 포톤은 안정적인 현지 생산 체계와 제품 라인업을 구축해왔다. BAIC 포톤의 글로벌화 추진에서 중요한 이정표가 되는 이번 출시는 태국을 허브로 삼아 전 제품군 서비스를 강화하고, 아시아•태평양 지역 전반의 물류 저탄소 발전을 촉진할 것이다.

SOURCE Foton International