BAIC FOTON eView Connect Membuat Kemunculan Sulung Kukuh di Thailand, Pelopori Paradigma Baharu Logistik Hijau di Asia Tenggara

BEIJING, 13 Jun 2026 /PRNewswire/ -- CP FOTON baru-baru ini mengadakan acara pelancaran rasmi di Bangkok, Thailand, bagi memperkenalkan van tenaga baharu eView Connect. Eksekutif kanan daripada CP Group dan Foton International, berserta kumpulan pertama pelanggan, rakan kongsi strategik, rakan kongsi kewangan, pengedar nasional serta media tempatan kesemuanya hadir bagi menyaksikan pencapaian penting dalam perjalanan BAIC FOTON ini ke arah elektrifikasi kenderaan komersial di Asia Tenggara.

Kerajaan Thailand komited sepenuhnya untuk memajukan peralihan hijau dan sasaran "30@30" yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Dasar Kenderaan Elektrik Nasional menjadi prinsip panduan untuk industri berkenaan.

Bagi menangani keadaan semasa infrastruktur pengecasan tempatan di Thailand, eView Connect dilengkapi dengan bateri sejuk cecair generasi ketiga CATL yang menyokong kadar pengecasan 2C. Ia menawarkan dua pilihan kapasiti bateri—50.23 kWh dan 66.67 kWh—serta menyokong pengecasan perlahan AC dan juga pengecasan pantas DC. Bateri tersebut turut disertakan dengan jaminan lanjutan sehingga 8 tahun atau 400,000 kilometer. Pada masa akan datang, syarikat merancang untuk meneroka pembangunan versi pertukaran bateri berdasarkan senario penggunaan pelanggan. Selain itu, model ini dibangunkan berasaskan platform kenderaan elektrik sepenuhnya yang baharu dan memberikan peningkatan menyeluruh dalam konfigurasi pintar dan sistem prestasi NVH, sekali gus meningkatkan tahap keselesaan dengan ketara.

Di acara pelancaran, CP FOTON menyerahkan kumpulan pertama kenderaan kepada lima syarikat tempatan dalam sektor logistik, peruncitan dan pemajakan. Pada masa sama, ia menandatangani memorandum persefahaman untuk menjalin kerjasama strategik dengan Spark EV dan Huawei.

Kerjasama dengan Spark EV: Spark EV merupakan pengendali rangkaian pengecasan yang berkembang paling pantas di Thailand dengan rangkaian stesen pengecas ultra-pantas yang terkemuka, berperanan dalam aspek "pengecasan ultra-pantas sejuk cecair sepenuhnya + rangkaian tulang belakang stesen minyak + liputan 50km seluruh negara." Kedua-dua syarikat akan bekerjasama untuk menumpukan kepada pembinaan stesen pengecas untuk logistik bagasi kenderaan komersial tugas sederhana dan berat.

Kerjasama Mendalam dengan Huawei: Dengan memanfaatkan teknologi pengecasan ultra-pantas Huawei yang terkemuka di dunia—Huawei bukan sekadar merupakan rakan teknologi strategik Spark EV, malah penyelesaian pengecasan ultra-pantas sejuk cecair sepenuhnya miliknya sudahpun digunakan secara meluas di Bangkok, Pattaya, Chiang Mai dan lokasi lain di seluruh Thailand, memainkan peranan penting dalam mempercepat elektrifikasi dalam sektor automotif Thailand.

Ditubuhkan pada tahun 2019, CP FOTON telah mencapai pengeluaran tempatan dan susun atur produk yang kukuh. Sebagai pencapaian yang penting dalam usaha pengantarabangsaan BAIC FOTON, pelancaran ini akan menjadikan Thailand sebagai hab untuk menambah baik perkhidmatan rangkaian menyeluruh serta meningkatkan pembangunan logistik rendah karbon di seluruh rantau Asia-Pasifik.

SOURCE Foton International