BAIC FOTON eView Connect Resmi Meluncur di Thailand, Perkuat Ekosistem Logistik Hijau di Asia Tenggara

Pemerintah Thailand sendiri gencar mendorong transisi menuju sektor transportasi ramah lingkungan. Target "30@30" yang dicanangkan Komite Kebijakan Kendaraan Listrik Nasional Thailand menjadi salah satu pendorong utama di balik perkembangan industri kendaraan listrik di negara tersebut.

Menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang, eView Connect dibekali baterai berpendingin cair (liquid-cooled) generasi ketiga dari CATL dengan kemampuan pengisian daya 2C. Kendaraan ini tersedia dalam dua pilihan kapasitas baterai, yakni 50,23 kWh dan 66,67 kWh, serta mendukung pengisian daya AC slow charging maupun DC fast charging. BAIC FOTON juga memberikan garansi baterai hingga delapan tahun atau 400.000 kilometer. Ke depan, perusahaan ini berencana mengembangkan varian battery swapping yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional pelanggan. Tidak hanya mengandalkan sistem penggerak listrik terbaru, eView Connect juga dibangun di atas platform kendaraan listrik generasi baru yang menghadirkan peningkatan pada fitur-fitur cerdas dan aspek NVH (Noise, Vibration, and Harshness). Melalui peningkatan tersebut, BAIC FOTON semakin mengoptimalkan kenyamanan dan pengalaman berkendara.

Dalam acara peluncuran ini, CP FOTON menyerahkan unit perdana eView Connect kepada lima perusahaan lokal yang bergerak di sektor logistik, ritel, dan penyewaan kendaraan. Pada kesempatan yang sama, CP FOTON juga menandatangani nota kesepahaman kerja sama strategis dengan Spark EV dan Huawei.

Kolaborasi dengan Spark EV: Spark EV merupakan operator jaringan pengisian daya mobil listrik yang berkembang pesat di Thailand. Perusahaan ini mengelola jaringan stasiun pengisian ultra-cepat berbasis teknologi pendingin cair. Jaringan Spark EV juga terhubung dengan jaringan utama stasiun bahan bakar dan menjangkau berbagai wilayah di Thailand dengan cakupan sekitar setiap 50 kilometer. Melalui kolaborasi ini, CP FOTON dan Spark EV akan mengembangkan infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan niaga kelas menengah dan berat.

Kolaborasi yang lebih erat dengan Huawei: CP FOTON juga mempererat kerja sama dengan Huawei dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Huawei dikenal sebagai salah satu penyedia solusi pengisian daya ultra-cepat dengan pendingin cair. Solusi Huawei tersebut bahkan telah banyak diterapkan di berbagai kota di Thailand, termasuk Bangkok, Pattaya, dan Chiang Mai sehingga berperan penting mempercepat elektrifikasi industri otomotif Thailand.

Berdiri pada 2019, CP FOTON telah membangun basis produksi dan portofolio produk yang kuat di Thailand. Peluncuran eView Connect juga menjadi bagian dari strategi internasionalisasi BAIC FOTON. Dengan menjadikan Thailand basis bisnis regional, CP FOTON ingin memperkuat layanan bagi pelanggan dan mendorong pertumbuhan logistik rendah karbon di kawasan Asia Pasifik.

SOURCE Foton International