CP FOTON เปิดตัวรถตู้ไฟฟ้า eView Connect ในไทย มุ่งขับเคลื่อนโลจิสติกส์สีเขียวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
News provided byFoton International
13 Jun, 2026, 00:27 CST
ปักกิ่ง, 13 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- CP FOTON ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อเผยโฉมรถตู้พลังงานไฟฟ้า eView Connect โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก CP Group และ Foton International พร้อมด้วยลูกค้ากลุ่มแรก พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ พันธมิตรทางการเงิน ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานก้าวสำคัญของบริษัท BAIC FOTON จากประเทศจีน บนเส้นทางสู่การขับเคลื่อนยานยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รัฐบาลไทยมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกนโยบาย "30@30" ซึ่งกลายเป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ
เพื่อให้สอดรับกับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบัน eView Connect จึงมาพร้อมแบตเตอรี่แบบระบายความร้อนด้วยของเหลวรุ่นที่ 3 ของ CATL รองรับอัตราการชาร์จ 2C โดยมีตัวเลือกความจุแบตเตอรี่ 2 ขนาด ได้แก่ 50.23 kWh และ 66.67 kWh รองรับทั้งการชาร์จแบบ AC และการชาร์จเร็วแบบ DC พร้อมการรับประกันแบตเตอรี่นาน 8 ปี หรือ 400,000 กิโลเมตร และในอนาคต บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารุ่นที่รองรับการสลับแบตเตอรี่ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนี้ รถรุ่นดังกล่าวยังได้รับการพัฒนาบนแพลตฟอร์มรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ใหม่ล่าสุด พร้อมยกระดับระบบอัจฉริยะและสมรรถนะด้าน NVH อย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างแท้จริง
ภายในงานเปิดตัว CP FOTON ได้ส่งมอบรถยนต์ล็อตแรกให้แก่บริษัท 5 แห่งในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ การค้าปลีก และลีสซิ่ง พร้อมทั้งลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Spark EV และ Huawei
- การเป็นพันธมิตรกับ Spark EV: Spark EV คือผู้ให้บริการเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย มีเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเร็วแบบ Ultra-fast Charging ชั้นนำของประเทศ ภายใต้แนวคิดการให้บริการ "สถานีชาร์จ Ultra-fast Charging ระบายความร้อนด้วยของเหลวเต็มรูปแบบ + เครือข่ายสถานีชาร์จหลักตามสถานีบริการน้ำมัน + ครอบคลุมทั่วประเทศทุกระยะ 50 กิโลเมตร" โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายสถานีชาร์จสำหรับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขนส่งบนเส้นทางสายหลักของประเทศ
- ความร่วมมือเชิงลึกกับ Huawei: นำเทคโนโลยี Ultra-fast Charging ระดับโลกของ Huawei มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดย Huawei ไม่เพียงเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของ Spark EV เท่านั้น แต่โซลูชัน Ultra-fast Charging ระบายความร้อนด้วยของเหลวเต็มรูปแบบของ Huawei ยังได้รับการติดตั้งใช้งานในวงกว้างในกรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า
CP FOTON ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 และประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ควบคู่กับการวางตำแหน่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ในตลาดอย่างมั่นคง ขณะที่การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศของ BAIC FOTON จากจีน โดยบริษัทจะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการยกระดับบริการแบบครบวงจร พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโลจิสติกส์คาร์บอนต่ำทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปในอนาคต
SOURCE Foton International
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