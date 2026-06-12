BAIC FOTON eView Connect ra mắt ấn tượng tại Thái Lan, tiên phong mở ra mô hình mới cho logistics xanh tại Đông Nam Á

BẮC KINH, ngày 12 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mới đây, CP FOTON đã tổ chức lễ ra mắt chính thức mẫu xe van năng lượng mới eView Connect tại Bangkok, Thái Lan. Các lãnh đạo cấp cao của CP Group và Foton International, cùng những khách hàng đầu tiên, đối tác chiến lược, đối tác tài chính, đại lý trên toàn quốc và các cơ quan truyền thông địa phương đã cùng tham dự sự kiện để chứng kiến cột mốc quan trọng này trong hành trình thúc đẩy điện hóa phương tiện thương mại của BAIC FOTON tại Đông Nam Á.

Chính phủ Thái Lan quyết tâm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh, trong đó mục tiêu "30@30" do Ủy ban Chính sách Xe điện Quốc gia đề xuất đã trở thành kim chỉ nam cho ngành.

Nhằm giải quyết thực trạng hạ tầng sạc hiện nay tại Thái Lan, eView Connect được trang bị pin làm mát bằng chất lỏng thế hệ thứ ba của CATL với tốc độ sạc 2C. Mẫu xe cung cấp hai tùy chọn dung lượng pin — 50,23 kWh và 66,67 kWh — đồng thời hỗ trợ cả sạc chậm AC và sạc nhanh DC. Pin đi kèm chế độ bảo hành mở rộng lên đến 8 năm hoặc 400.000 km. Trong tương lai, công ty dự kiến nghiên cứu phát triển phiên bản hỗ trợ đổi pin dựa trên các kịch bản sử dụng thực tế của khách hàng. Bên cạnh đó, mẫu xe được phát triển trên nền tảng thuần điện hoàn toàn mới, đồng thời được nâng cấp toàn diện về cấu hình thông minh và hệ thống hiệu suất NVH (độ ồn, độ rung và độ khắc nghiệt), qua đó nâng cao đáng kể sự thoải mái.

Tại sự kiện ra mắt, CP FOTON đã bàn giao lô xe đầu tiên cho năm doanh nghiệp địa phương hoạt động trong các lĩnh vực logistics, bán lẻ và cho thuê. Đồng thời, công ty cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Spark EV và Huawei.

Hợp tác với Spark EV: Spark EV là đơn vị vận hành mạng lưới trạm sạc phát triển nhanh nhất tại Thái Lan, sở hữu mạng lưới trạm sạc siêu nhanh hàng đầu được định vị theo hướng "sạc siêu nhanh làm mát hoàn toàn bằng chất lỏng + mạng lưới trạm xăng nòng cốt + phạm vi phủ sóng 50km trên toàn quốc". Hai bên sẽ phối hợp tập trung xây dựng hệ thống trạm sạc phục vụ hoạt động logistics tuyến đường trục của các phương tiện thương mại hạng trung và hạng nặng.

Hợp tác sâu rộng với Huawei: Nhằm tận dụng công nghệ sạc siêu nhanh hàng đầu thế giới của Huawei — Huawei không chỉ là đối tác công nghệ chiến lược của Spark EV, mà các giải pháp sạc siêu nhanh làm mát hoàn toàn bằng chất lỏng của hãng đã được triển khai trên quy mô lớn tại Bangkok, Pattaya, Chiang Mai và nhiều địa điểm khác trên khắp Thái Lan, đóng vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh quá trình điện hóa ngành ô tô của Thái Lan.

Được thành lập vào năm 2019, CP FOTON đã thiết lập nền tảng sản xuất nội địa vững chắc và hoàn thiện danh mục sản phẩm tại thị trường địa phương. Là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực quốc tế hóa của BAIC FOTON, đợt ra mắt lần này sẽ lấy Thái Lan làm trung tâm để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ toàn diện, đồng thời thúc đẩy sự phát triển carbon thấp của ngành logistics trên toàn khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

SOURCE Foton International