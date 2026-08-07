Analyse de FP Markets : le yen japonais à la croisée des chemins alors que les marchés s'interrogent sur son prochain mouvement

Le yen s'est déjà retrouvé dans cette situation — l'histoire va-t-elle se répéter, ou cette fois-ci est-ce vraiment différent ?

LIMASSOL, Chypre, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- Le yen japonais reste au centre des débats après une intervention coordonnée et sans précédent entre les États-Unis et le Japon, qui a débuté le 30 juillet. Avant l'intervention, la paire USD/JPY s'échangeait aux alentours de 164 yens, soit son plus bas niveau depuis 40 ans pour le yen.

Cette première intervention a pesé sur la paire USD/JPY, provoquant une baisse de plus de 400 pips (-2,4 %) en une seule journée, tandis qu'une nouvelle intervention, le 31 juillet, a entraîné une nouvelle chute de 200 pips. Malgré une légère remontée de 155 ¥ à environ 158 ¥ (soit le seuil inférieur de la moyenne mobile simple à 200 jours pour la paire), les acteurs du marché restent naturellement en alerte, les autorités américaines et japonaises ayant toutes deux déclaré qu'elles étaient prêtes à intervenir à nouveau si nécessaire.

Le Japon est intervenu à plusieurs reprises depuis 2022, mais les actions coordonnées avec les États-Unis ont été rares, notamment à la fin des années 1990, puis à nouveau en 2011. Ces deux interventions conjointes antérieures ont marqué des tournants dans la tendance de la paire USD/JPY.

La question est de savoir pourquoi les États-Unis et le Japon ont uni leurs forces à ce moment précis. L'intervention des États-Unis visait avant tout à empêcher une flambée déstabilisatrice des taux d'intérêt des obligations nationales. En tant que premier détenteur étranger de dette publique américaine, le Japon finance généralement ses interventions en vendant ses titres du Trésor. Afin de protéger le marché obligataire d'une vague de ventes, le Trésor américain a financé sa part en vendant des euros provenant de ses réserves pour acheter des yens.

Aaron Hill, analyste en chef des marchés chez FP Markets, déclare : « Pour empêcher le yen de continuer à s'affaiblir, une intervention à elle seule ne suffira probablement pas. La Banque du Japon devrait intervenir en relevant encore à plusieurs reprises son taux directeur afin d'envoyer un signal fort au marché. Mais pour que le yen reste structurellement soutenu, il lui faudrait sans doute aussi un catalyseur exogène qui incite au rapatriement des capitaux vers le yen afin de les mettre à profit sur le marché intérieur. Sans cela, des acheteurs pourraient se manifester pour profiter des baisses de la paire USD/JPY et viser les niveaux d'avant l'intervention assez proche ».

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