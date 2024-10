Spoločnosť Huawei predstavila na GITEX GLOBAL 2024 významný článok s názvom „Digitálna dividenda - vyspelosť IKT podporuje ekonomický rast"

DUBAJ, Spojené arabské emiráty, 18. októbra 2024 /PRNewswire/ – Na veľtrhu GITEX GLOBAL 2024 predstavila spoločnosť Huawei významný článok s názvom „Digitálna dividenda – vyspelosť IKT podporuje ekonomický rast.":

Imperatív digitálnej transformácie

Naše fyzické a digitálne svety sú čoraz viac prepojené, poháňané pokrokom v oblasti umelej inteligencie, 5G-A a cloud computingu. Táto konvergencia, známa ako štvrtá priemyselná revolúcia, pretvára podnikanie mimoriadnym tempom a zrýchľuje globálny rast. V skutočnosti sa očakáva, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov budú digitalizácia a získavanie informácií tvoriť 70 % celkového globálneho hospodárskeho rastu[1]. Ich vplyv už mení spôsob fungovania spoločnosti, od inteligentných miest, ktoré optimalizujú využitie energie, až po lekársku diagnostiku založenú na umelej inteligencii. Viac ako 170 krajín si uvedomuje tieto príležitosti a teraz vypracovalo národné stratégie zamerané na digitálnu transformáciu riadenú umelou inteligenciou.

Spojenie medzi technologickým pokrokom a ekonomickým rastom je dobre vyšliapaná cesta. Každá priemyselná revolúcia nanovo definovala naše ekonomické prostredie, od parného stroja až po montážnu linku. Táto súčasná digitálna revolúcia má však obrovský vplyv v dôsledku rýchleho tempa inovácií a jej hlbokého vplyvu na spôsob, akým spoločnosti transformujú svoje fungovanie.

Nový index globálnej digitalizácie (Global Digitalization Index, GDI), vytvorený spoločne s IDC, meria pokrok tejto digitálnej transformácie v jednotlivých krajinách, pričom zdôrazňuje jasné prepojenie medzi vyspelosťou krajiny v oblasti IKT a jej ekonomickou prosperitou. Ešte dôležitejšie je, že výskum dokazuje, ako strategické investície do digitálnej infraštruktúry výrazne urýchľujú hospodársky rast, a ukazuje, ako môžu krajiny v rôznych štádiách digitálnej zrelosti využiť túto transformáciu, aby posunuli vpred svoje ekonomiky.

Budovanie digitálnej zrelosti krajín

Správa GDI za rok 2024, ktorá vychádza z predchádzajúceho indexu globálnej konektivity, je zostavená na základe výskumu akademických pracovníkov a odborníkov a zahŕňa 77 krajín, ktoré predstavujú 93 % globálneho HDP a 80 % svetovej populácie. Rozdeľuje krajiny do troch skupín: priekopníci, osvojitelia a začiatočníci. Každá skupina odzrkadľuje inú fázu digitálnej zrelosti, pričom priekopníci, ako sú USA, Čína a Singapur, vedú v oblasti všadeprítomnej konektivity a digitálnych základov. Osvojitelia, ako Španielsko a Malajzia, rýchlo rozširujú svoje digitálne možnosti a začiatočníci, ako Vietnam, budujú základy pre svoju digitálnu budúcnosť.

Pozoruhodné sú najmä zväčšujúce sa investičné rozdiely v digitálnej infraštruktúre. Od roku 2019 do roku 2023 bol pomer rastu investícií do digitálnej infraštruktúry medzi priekopníkmi, osvojiteľmi a začiatočníkmi 18:3:1, s ročným priemerným nárastom 7,2 miliardy USD, 1,1 miliardy USD a 400 miliónov USD. Tento rozdiel nie je len číslo – je to silný ukazovateľ rozdielnych ekonomických trajektórií, ktorým tieto krajiny čelia, keďže výskum ukazuje, že každá investícia v hodnote 1 USD do digitálnej transformácie poskytuje digitálnej ekonomike krajiny návratnosť 8,3 USD.

Efekt digitálnej dividendy

Podstatou zistení správy je silné odhalenie: v krajinách priekopníkov každé jednobodové zvýšenie skóre GDI znamená zvýšenie HDP na obyvateľa o 945 USD. Tento ekonomický vplyv je 2,1-krát vyšší ako v prípade „osvojiteľských" krajín a 5,4-krát vyšší ako v prípade začínajúcich krajín. Toto je efekt digitálnej dividendy v praxi.

Čo však poháňa tento efekt? Odpoveď spočíva v dynamike ekosystémov vyspelých digitálnych ekonomík. V krajinách priekopníkov vidíme pokročilé digitálne ekosystémy, kde technológie ako umelá inteligencia, internet vecí a cloud computing bezproblémovo spolupracujú.

Tieto ekosystémy podporujú sieťové efekty, kde hodnota digitálnych služieb exponenciálne rastie s každým novým používateľom alebo pripojením. Okrem toho akumulácia a inteligentné využívanie údajov poháňajú inovácie tempom, ktoré je nevídané v menej digitálne vyspelých ekonomikách.

Zoberme si čínsky prístav Tchien-ťin, kde je výsledkom integrácie 5G, cloudu, umelej inteligencie a zelenej energie inteligentný terminál s nulovými emisiami uhlíka. Táto digitálna transformácia viedla k skráteniu času prekládky kontajnerov o 50 % a zníženiu spotreby energie o 17 % v porovnaní s tradičnými terminálmi. Je to mikrokozmos toho, ako digitálna zrelosť zosilňuje ekonomickú efektívnosť a udržateľnosť.

Kombinovaný charakter digitálnych investícií

To, čo robí efekt digitálnej dividendy takým silným, je jeho kombinovaný charakter. Digitálne technológie neexistujú izolovane – stavajú na sebe a navzájom sa zlepšujú. Napríklad zavádzanie sietí 5G zlepšuje nielen konektivitu, umožňuje špičkovú výpočtovú techniku, aplikácie umelej inteligencie v reálnom čase a nasadenie internetu vecí vo veľkom rozsahu. Tento kombinovaný efekt vytvára účinný cyklus inovácií a rastu.

Navyše s vývojom týchto technológií sa generuje obrovské množstvo údajov. V digitálne vyspelých ekonomikách sa tieto údaje stávajú novým výrobným faktorom, ktorý poháňa systémy umelej inteligencie a tie ďalej urýchľujú inovácie a rast produktivity. Je to samoposilňujúci cyklus, ktorý vysvetľuje, prečo môžu digitálne vyspelé krajiny získať oveľa väčšiu hodnotu z postupného zlepšovania skóre GDI.

Preklenutie rozdielov: výzva do akcie

Efekt digitálnej dividendy predstavuje výzvu aj príležitosť. Pre začínajúce a osvojiteľské krajiny zdôrazňuje naliehavú potrebu urýchliť digitálnu transformáciu, aby sa vyhli ďalšiemu zaostávaniu. Ponúka však aj plán pre skokové fázy vývoja a identifikuje štyri faktory, ktoré to umožňujú: inteligentný svet, všadeprítomná konektivita, digitálne základy, zelená energia. A má aj podpornú politiku a ekosystém, ktoré zaisťujú, aby bol každý digitálny vývoj udržateľný a odolný.

Začiatočníci musia uprednostniť vybudovanie silnej infraštruktúry pripojenia – pevného aj mobilného širokopásmového pripojenia. Výskum ukazuje, že krajiny, ktoré vynikajú v oboch z nich (s rýchlosťou v rámci pevného širokopásmového pripojenia >150 Mbps a mobilného pripojenia >80 Mbps), majú výrazne vyššie transakcie elektronického obchodu na obyvateľa, čím sa uvoľňuje väčší digitálny ekonomický potenciál.

Indonézia ako „začínajúca" krajina v rámci GDI, nedávno dokončila svoju vnútroštátnu iniciatívu rozvoja optických vlákien. Poskytuje tak prístup k internetu takmer 6 miliónom ľudí v 57 mestách a okresoch a ďalším 16,4 miliónom ľudí. Indonézska 4G sieť pokrýva viac ako 94 % miest a dedín a miera penetrácie internetu v krajine je 79,5 %. Tento koordinovaný vývoj umožnil Indonézii stať sa najväčším trhom elektronického obchodu v juhovýchodnej Ázii. V roku 2023 jej digitálna ekonomika dosiahla 82 miliárd USD a bolo vytvorených viac ako 15 spoločností typu jednorožec. Predpokladá sa, že do roku 2030 digitálna ekonomika krajiny presiahne 210 miliárd USD.

Osvojitelia sa musia zamerať na konektivitu aj digitálne základy. Investície do dátových centier, cloudových služieb a spôsobilostí umelej inteligencie môžu týmto krajinám pomôcť urýchliť ich cestu smerom k digitálnej zrelosti. Mexický plán rozšírenia dátového centra je príkladom tohto prístupu. Do roku 2029 chce krajina zriadiť 73 nových dátových centier, ktoré doplnia existujúcich 15 centier. Očakáva sa, že táto iniciatíva zvýši národný HDP a vytvorí 68 198 priamych a nepriamych pracovných miest. Takéto cielené investície do digitálnej infraštruktúry dokazujú, ako môžu osvojiteľské krajiny využiť technológiu na podporu hospodárskeho rastu a tvorbu pracovných miest v kľúčových sektoroch.

Pre priekopníkov je výzvou udržať si náskok. To si vyžaduje nielen neustále investície do špičkových technológií, ale aj do rozvoja talentu a politík potrebných na plné využitie týchto inovácií. Naše údaje ukazujú, že zatiaľ čo podiel absolventov v oblasti STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) je podobný vo všetkých skupinách (približne 25 %), priekopníci premieňajú 95 % týchto absolventov na profesionálov v oblasti IKT v porovnaní s iba 15 % v začínajúcich krajinách.

Budúcnosť digitálnej ekonomiky

Keď sa pozrieme dopredu, vznikajúce technológie, ako sú kvantové výpočty a pokročilé systémy umelej inteligencie, sľubujú ďalšie zosilnenie efektu digitálnej dividendy. Tieto technológie majú potenciál riešiť zložité problémy v oblastiach od objavovania liekov až po klimatické modelovanie, čím vytvárajú nové vektory pre ekonomický rast.

Úlohu digitálnej infraštruktúry pri zabezpečovaní ekonomickej odolnosti však nemožno preceňovať. Pandémia COVID-19 ukázala, ako boli digitálne vyspelé krajiny lepšie vybavené na prispôsobenie sa prerušeniam, udržiavanie ekonomickej aktivity prostredníctvom práce na diaľku, online vzdelávania a digitálnych služieb.

Rozhodnutia, ktoré dnes robíme pri investovaní do našej digitálnej budúcnosti, určia ekonomické trajektórie krajín na ďalšie desaťročia. Efekt digitálnej dividendy nám ukazuje, že v pretekoch smerom k digitálnej zrelosti neboli stávky nikdy vyššie – ale ani potenciálne odmeny.

