Na kongresie GITEX GLOBAL 2024 firma Huawei zaprezentowała ważny artykuł zatytułowany „Dywidenda cyfrowa - dojrzałość technologii ICT napędza rozwój gospodarczy"

Imperatyw transformacji cyfrowej

Świat fizyczny i cyfrowy są ze sobą coraz ściślej powiązane, co wynika z przełomów w rozwoju AI, 5G-A i przetwarzania w chmurze. To zjawisko zbieżności, nazywane Czwartą Rewolucją Przemysłową, zmienia oblicze biznesu w niespotykanym tempie i przyspiesza globalny rozwój. W ciągu najbliższych pięciu lat cyfryzacja i rozwiązania inteligentne mają odpowiadać za 70% całkowitego wzrostu gospodarczego [1]. Począwszy od inteligentnych miast optymalizujących zużycie energii, a skończywszy na wspieranej przez AI diagnostyce medycznej, technologie te zmieniają funkcjonowanie społeczeństw. Dostrzegając te możliwości, przeszło 170 krajów opracowało krajowe strategie skoncentrowane na transformacji cyfrowej napędzanej AI.

Związek pomiędzy rozwojem technologicznym a wzrostem gospodarczym jest dobrze znany. Od silnika parowego po linię montażową, każda z rewolucji przemysłowych zmieniła nasz krajobraz gospodarczy. Obecna rewolucja cyfrowa ma jednak silniejszy wpływ ze względu na szybkie tempo innowacji i jej ogromny wpływ na zmiany w sposobie działania przedsiębiorstw.

Nowy Globalny Indeks Cyfryzacji (GDI) stworzony wspólnie z IDC mierzy postęp transformacji cyfrowej w poszczególnych krajach, podkreślając wyraźny związek pomiędzy dojrzałością technologii ICT a dobrobytem gospodarczym w danym kraju. Co ważniejsze, badania wskazują, że inwestycje strategiczne w infrastrukturę cyfrową znacznie przyspieszają rozwój gospodarczy, a kraje na różnych etapach dojrzałości cyfrowej mogą wykorzystać tę transformację, aby przyspieszyć swój wzrost gospodarczy.

Krajobraz dojrzałości cyfrowej

Raport GDI 2024, który opiera się na poprzednim Globalnym Indeksie Łączności, stworzono na podstawie badań z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego i ekspertów. Indeks obejmuje 77 krajów, które odpowiadają za 93% światowego PKB, a zamieszkuje w nich 80% ludności świata. Indeks dzieli państwa na trzy grupy: liderów, naśladowców i początkujących (ang. Frontrunners, Adopters, Starters). Każda z grup odzwierciedla inny etap dojrzałości cyfrowej - liderami są USA, Chiny czy Singapur, które zajmują czołową pozycję, zarówno jeśli chodzi o wszechobecną łączność, jak i cyfrowe podstawy. Naśladowcy, tacy jak Hiszpania czy Malezja, szybko rozwijają możliwości cyfrowe, a początkujący, na przykład Wietnam, budują postawy swojej cyfrowej przyszłości.

Szczególnie warte uwagi są zwiększające się dysproporcje w inwestycjach w infrastrukturę cyfrową. W latach 2019-2023 stosunek wzrostu inwestycji w infrastrukturę cyfrową wśród liderów, naśladowców i początkujących wynosił 18:3:1, przy średnim rocznym wzroście o odpowiednio 7,2 mld dolarów, 1,1 mld dolarów i 400 mln dolarów. Te dysproporcje to nie tylko liczba - to istotny wskaźnik rozbieżnych trajektorii rozwoju gospodarczego tych krajów. Badania wskazują, że każdy dolar zainwestowany w transformację cyfrową przekłada się na 8,3 dolara zwrotu na rzecz gospodarki cyfrowej kraju.

Efekt dywidendy cyfrowej

Wyniki raportu zawierają ważny wniosek - w przypadku krajów zaliczających się do liderów każdy jednopunktowy wzrost GDI oznacza zwiększenie PKB per capita o 945 dolarów. Wpływ gospodarczy jest 2,1 razy większy niż w przypadku krajów naśladowców i 5,4 razy większy niż krajów początkujących. Na tym polega mechanizm działania dywidendy cyfrowej.

Co go jednak napędza? Odpowiedzi należy szukać w dynamice ekosystemów dojrzałych gospodarek cyfrowych. Wśród liderów można dostrzec zaawansowane ekosystemy cyfrowe, w których technologie takie jak AI, IoT i przetwarzanie cyfrowe płynnie współdziałają ze sobą.

Ekosystemy te wspierają wpływ sieci, które prowadzą do wykładniczego wzrostu wartości usług cyfrowych z każdym nowym użytkownikiem lub połączeniem. Ponadto w gospodarkach o mniejszej dojrzałości cyfrowej gromadzenie i inteligentne wykorzystanie danych napędzają innowacje o niespotykanym dotychczas tempie.

Za przykład można podać chiński port Tianjin, w którym połączenie 5G, chmury, AI i zielonej energii pozwoliło stworzyć inteligentny terminal o zerowej emisji dwutlenku węgla. Ta transformacja cyfrowa pozwoliła na ograniczenie przeładunku kontenerów o 50% i 17-procentowy spadek zużycia energii w porównaniu z tradycyjnymi terminalami. To mikrokosmos, w którym dojrzałość cyfrowa przyczynia się do efektywności ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju.

Efekt kumulacyjny inwestycji cyfrowych

To, co czyni efekt dywidendy cyfrowej tak potężnym, jest efekt kumulacyjny. Technologie cyfrowe nie działają odrębnie od siebie, ale bazują na sobie nawzajem i wzajemnie się wzmacniają. Na przykład wprowadzenie sieci 5G nie tylko polepsza łączność, ale umożliwia przetwarzanie brzegowe oraz stosowanie AI i IoT w czasie rzeczywistym na dużą skalę. Efekt kumulacji tworzy pełen korzyści cykl innowacji i rozwoju.

Ponadto, w miarę jak te technologie ewoluują, generują duże ilości danych. W gospodarkach dojrzałych cyfrowo dane te stają się nowym czynnikiem produkcji napędzającym systemy AI, które dodatkowo przyspieszają innowacje i wzrost produktywności. To samonapędzający się cykl, który wyjaśnia, dlaczego zaawansowane technologicznie państwa mogą czerpać o wiele więcej wartości z przyrostów wskaźnika GDI.

Wyrównywanie różnic: wezwanie do działania

Dywidenda cyfrowa stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę. W przypadku krajów początkujących i naśladowców podkreśla pilną potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej, aby uniknąć dalszego pozostawania w tyle. Dywidenda cyfrowa pokazuje jednak również, jak osiągnąć skokowy rozwój, i wskazuje cztery czynniki umożliwiające wzrost: świat rozwiązań inteligentnych, wszechobecna łączność, cyfrowe podstawy i zielona energia. Towarzyszy jej wspierająca polityka i ekosystem, zapewniając zrównoważenie i trwałość rozwoju cyfrowego.

Kraje początkujące muszą nadać priorytet budowaniu solidnej infrastruktury łączności szerokopasmowej - zarówno stałej, jak i mobilnej. Badania wskazują, że kraje, które doskonale radzą sobie w obydwu tych aspektach (zapewniając prędkość łącza szerokopasmowego stałego > 150 Mb/s i mobilnego > 80 Mb/s), odnotowują znacznie wyższy poziom transakcji e-commerce, zwiększając swój potencjał gospodarczy.

Indonezja, kraj początkujący według indeksu GDI, ostatnio ukończyła krajowy projekt budowy sieci optycznej, która zapewni dostęp do internetu dla blisko 6 mln ludzi w 57 miastach i dla kolejnych 16,4 mln osób w okręgach. Sieć 4G w Indonezji pokrywa ponad 94% miast i wsi, a wskaźnik objęcia kraju łącznością internetową wynosi 79,5%. Te skoordynowane działania sprawiły, że Indonezja została największym rynkiem e-commerce w Azji Południowo-Wschodniej. W 2023 r. gospodarka cyfrowa Indonezji osiągnęła wartość 82 mld dolarów i powstało tu ponad 15 spółek jednorożców. Zgodnie z prognozami do 2030 r. wartość gospodarki cyfrowej kraju ma przekroczyć 210 mld dolarów.

Kraje naśladowcy powinny skupić się na łączności i fundamentach cyfrowych. Inwestycje w centra danych, usługi w chmurze i funkcje AI mogą pomóc im przyspieszyć osiągnięcie dojrzałości cyfrowej. Plan powiększenia centrum danych w Meksyku stanowi przykład takiego podejścia. Do roku 2029 kraj ma utworzyć 73 nowe centra danych obok dotychczasowych 15. Inicjatywa ma zwiększyć krajowy PKB i stworzyć 68 198 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. Takie ukierunkowane inwestycje w infrastrukturę cyfrową demonstrują, że kraje naśladowcy mogą wykorzystać technologię do tego, aby napędzać rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w kluczowych sektorach.

Wyzwanie dla liderów polega na utrzymaniu przewagi, co wymaga nie tylko stałych inwestycji w przełomowe technologie, ale także w rozwój talentów i kierunków polityki potrzebnych do pełnego wykorzystania potencjału tych innowacji. Nasze dane wskazują, że o ile udział absolwentów kierunków STEM (nauki, technologii, inżynierii i matematyki ) jest podobny we wszystkich klastrach (ok. 25%), kraje liderzy zatrudniają w zawodach związanych z ICT 95% tych absolwentów, a w krajach początkujących odsetek wynosi zaledwie 15%.

Przyszłość gospodarki cyfrowej

Technologie rozwijające się, takie jak przetwarzanie kwantowe i zaawansowane systemy AI, tworzą warunki, aby w przyszłości dodatkowo wzmocnić efekt dywidendy cyfrowej. Technologie te mają potencjał rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinach od opracowywania leków po tworzenie modeli klimatu, tworząc nowe kierunki rozwoju gospodarczego.

Ponadto nie można przecenić roli infrastruktury cyfrowej w zapewnianiu odporności ekonomicznej. Pandemia COVID-19 pokazała, że dojrzałe cyfrowo państwa były lepiej przystosowane do radzenia sobie z utrudnieniami, zachowując aktywność gospodarczą dzięki pracy i nauce zdalnej oraz usługom cyfrowym.

Decyzje, które podejmujemy dzisiaj, inwestując w naszą przyszłość cyfrową, określają kierunki rozwoju gospodarczego krajów na kolejne dekady. Efekt dywidendy cyfrowej pokazuje, że dążenie krajów do dojrzałości cyfrowej to gra o niespotykanie wysoką stawkę, jednak potencjalne korzyści również nigdy nie były większe.

