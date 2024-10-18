Huawei, GITEX GLOBAL 2024'te "Dijital Bölüşüm - ICT Olgunluğu Ekonomik Büyümeyi Besliyor" başlıklı önemli bir makale sundu

DUBAI, BAE, 18 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Huawei, GITEX GLOBAL 2024'te "Dijital Bölüşüm - ICT Olgunluğu Ekonomik Büyümeyi Besler" başlıklı önemli bir makale sundu:

Dijital Dönüşüm Zorunluluğu

GDI website: https://www.huawei.com/en/gdi

Yapay zeka, 5G-A ve bulut bilişim alanındaki atılımlar sayesinde fiziksel ve dijital dünyalarımız giderek daha fazla iç içe geçiyor. Dördüncü Sanayi Devrimi olarak bilinen bu yakınsama, iş dünyasını olağanüstü bir hızla yeniden şekillendiriyor ve küresel büyümeyi hızlandırıyor. Hatta, önümüzdeki beş yıl içinde dijitalleşme ve istihbaratın toplam küresel ekonomik büyümenin %70'ini oluşturması bekleniyor[1]. Enerji kullanımını optimize eden akıllı şehirlerden yapay zeka destekli tıbbi teşhislere kadar, etki şimdiden toplumların işleyiş şeklini değiştiriyor. Bu fırsatların farkına varan 170'ten fazla ülke, yapay zeka odaklı dijital dönüşüme odaklanan ulusal stratejiler geliştirmiştir.

Teknolojik ilerleme ve ekonomik büyüme arasındaki bağlantı, iyi bilinen bir yoldur. Buhar makinesinden montaj hattına kadar her bir sanayi devrimi ekonomik manzaramızı yeniden tanımladı. Bununla birlikte, mevcut dijital devrim, inovasyonun hızlı temposu ve şirketlerin operasyonlarını dönüştürme biçimleri üzerindeki derin etkisi nedeniyle çok büyük bir etkiye sahip.

IDC ile ortaklaşa oluşturulan yeni Küresel Dijitalleşme Endeksi veya GDI ülkelerdeki bu dijital dönüşümün ilerlemesini ölçmekte ve bir ülkenin ICT olgunluğu ile ekonomik refahı arasındaki açık bağlantıyı vurgulamaktadır. Daha da önemlisi, araştırma dijital altyapıya yapılan stratejik yatırımların ekonomik büyümeyi nasıl önemli ölçüde hızlandırdığını ve dijital olgunluğun farklı aşamalarındaki ülkelerin ekonomilerini ileriye götürmek için bu dönüşümden nasıl yararlanabileceklerini göstermektedir.

Dijital Olgunluk Ortamı

Bir önceki Küresel Bağlanabilirlik Endeksi'ni temel alan 2024 GDI raporu, akademisyenler ve uzmanlarla yapılan araştırmaların ardından oluşturulmuştur ve küresel GDP'nin %93'ünü ve dünya nüfusunun %80'ini temsil eden 77 ülkeyi kapsamaktadır. Ülkeleri üç küme halinde sınıflandırmaktadır: Öncüler, Benimseyenler ve Yeni Başlayanlar. Her bir küme dijital olgunluğun farklı bir aşamasını yansıtmakta olup ABD, Çin ve Singapur gibi öncü ülkeler hem her yerde bağlantı hem de dijital temeller konusunda lider konumdadır. İspanya ve Malezya gibi benimseyenler dijital kapasitelerini hızla artırırken Vietnam gibi yeni başlayanlar da dijital gelecekleri için zemin hazırlıyor.

Dijital altyapı alanındaki yatırım açığının giderek büyümesi özellikle dikkat çekicidir. 2019'dan 2023'e kadar dijital altyapı yatırımlarının Öncü, Benimseyen ve Yeni Başlayanlar arasındaki büyüme oranı 18:3:1 olarak gerçekleşmiş ve yıllık ortalama artış sırasıyla 7,2 milyar ABD Doları, 1,1 milyar ABD Doları ve 400 milyon ABD Doları olmuştur. Araştırma, dijital dönüşüme yapılan her 1 ABD doları yatırımın bir ülkenin dijital ekonomisi için 8,3 ABD doları getiri sağladığını gösterdiğinden, bu eşitsizlik sadece bir rakam değil, bu ülkelerin karşı karşıya olduğu farklı ekonomik yörüngelerin güçlü bir göstergesidir.

Dijital Temettü Etkisi

Raporun bulgularının temelinde güçlü bir keşif yatmaktadır: Öncü ülkeler için GDI skorundaki her bir puanlık artış, kişi başına düşen GDP'de 945 ABD doları artış anlamına gelmektedir. Bu ekonomik etki, benimseyen ülkelere göre 2,1 kat, yeni başlayanlara göre ise 5,4 kat daha yüksektir. Bu, dijital temettü efektinin iş başındaki halidir.

Peki bu etkiyi yaratan nedir? Cevap, olgun dijital ekonomilerin ekosistem dinamiklerinde yatıyor. Öncü ülkelerde yapay zeka, IoT ve bulut bilişim gibi teknolojilerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalıştığı gelişmiş dijital ekosistemler görüyoruz.

Bu ekosistemler, dijital hizmetlerin değerinin her yeni kullanıcı veya bağlantı ile katlanarak arttığı ağ etkilerini teşvik ediyor. Ayrıca, verilerin biriktirilmesi ve akıllıca kullanılması, dijital açıdan daha az olgunlaşmış ekonomilerde görülmemiş bir hızda inovasyonu teşvik etmektedir.

5G, bulut, yapay zeka ve yeşil enerjinin entegrasyonunun akıllı, sıfır karbonlu bir terminalle sonuçlandığı Çin'in Tianjin Limanı'nı düşünün. Bu dijital dönüşüm, geleneksel terminallere kıyasla konteyner aktarma süresinde %50'lik bir azalma ve enerji tüketiminde %17'lik bir düşüş sağladı. Bu, dijital olgunluğun ekonomik verimliliği ve sürdürülebilirliği nasıl artırdığının bir mikrokozmosudur.

Dijital Yatırımların Bileşik Doğası

Dijital temettü etkisini bu kadar güçlü kılan şey, bileşik doğasıdır. Dijital teknolojiler tek başlarına var olmazlar; birbirlerini geliştirir ve güçlendirirler. Örneğin, 5G ağlarının yaygınlaştırılması yalnızca bağlantıyı iyileştirmekle kalmıyor; uç bilişim, gerçek zamanlı yapay zeka uygulamaları ve IoT dağıtımlarını da büyük ölçekte mümkün kılıyor. Bu bileşik etki, erdemli bir inovasyon ve büyüme döngüsü yaratır.

Dahası, bu teknolojiler geliştikçe çok büyük miktarlarda veri üretmektedir. Dijital olarak olgunlaşmış ekonomilerde, bu veriler yeni bir üretim faktörü haline gelerek inovasyonu ve üretkenlik kazanımlarını daha da hızlandıran yapay zeka sistemlerini besler. Bu kendi kendini besleyen bir döngüdür ve dijital açıdan gelişmiş ülkelerin GDI puanlarındaki artımlı iyileşmelerden neden çok daha fazla değer elde edebildiklerini açıklar.

Uçurumu Kapatmak: Harekete Geçme Çağrısı

Dijital kar payı etkisi hem bir zorluk hem de bir fırsat sunmaktadır. Starter ve Adopter ülkeler için, daha da geride kalmamak için dijital dönüşümü hızlandırmanın acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, gelişim aşamalarını atlamak için bir yol haritası da sunmakta ve Akıllı Dünya, Her Yerde Bağlanabilirlik, Dijital Temeller, Yeşil Enerji ve Destekleyici Politika ve Ekosistem olmak üzere dört etkinleştiriciyi tanımlayarak her türlü dijital gelişimin sürdürülebilir ve dayanıklı olmasını sağlamaktadır.

Yeni başlayanlar, hem sabit hem de mobil geniş bant olmak üzere sağlam bağlantı altyapısı oluşturmaya öncelik vermelidir. Araştırmalar, her iki alanda da (sabit geniş bant hızları >150 Mbps ve mobil >80 Mbps) başarılı olan ülkelerde kişi başına düşen e-ticaret işlemlerinin önemli ölçüde arttığını ve dijital ekonomik potansiyelin ortaya çıktığını göstermektedir.

GDI'da bir 'Başlangıç' ülkesi olan Endonezya, ulusal fiber optik geliştirme girişimini kısa süre önce tamamladı. Bu sayede 57 il ve ilçede yaklaşık 6 milyon kişiye internet erişimi sağlanırken, 16,4 milyon kişiye de internet erişimi sağlanmıştır. Endonezya'nın 4G ağı şehir ve köylerin %94'ünden fazlasını kapsamaktadır ve ülkenin İnternet nüfuz oranı %79,5'tir. Bu koordineli gelişme Endonezya'nın Güneydoğu Asya'daki en büyük e-ticaret pazarı haline gelmesini sağladı. 2023 yılında dijital ekonomisi 82 milyar ABD dolarına ulaştı ve 15'in üzerinde unicorn şirket kuruldu. 2030 yılına kadar ülkenin dijital ekonomisinin 210 milyar ABD dolarını aşacağı tahmin edilmektedir.

Benimseyenlerin hem bağlanabilirliğe hem de dijital temellere odaklanması gerekiyor. Veri merkezleri, bulut hizmetleri ve yapay zeka yeteneklerine yapılan yatırımlar, bu ülkelerin dijital olgunluğa doğru yolculuklarını hızlandırmalarına yardımcı olabilir. Meksika'nın veri merkezi genişletme planı bu yaklaşımı örneklemektedir. Ülke, 2029 yılına kadar mevcut 15 veri merkezine ek olarak 73 yeni veri merkezi kurmayı hedefliyor. Bu girişimin ulusal GSYH'yi artırması ve 68.198 doğrudan ve dolaylı istihdam yaratması bekleniyor. Dijital altyapıya yönelik bu tür hedefli yatırımlar, Adopter ülkelerin kilit sektörlerde ekonomik büyümeyi ve istihdam yaratmayı teşvik etmek için teknolojiden nasıl yararlanabileceğini göstermektedir.

Önde gelenler için zorluk, üstünlüklerini korumaktır. Bu sadece en son teknolojilere sürekli yatırım yapılmasını değil, aynı zamanda bu yeniliklerden tam anlamıyla faydalanmak için gereken yetenek ve politikaların geliştirilmesini de gerektirmektedir. Verilerimiz, STEM mezunlarının oranı tüm kümelerde benzer olsa da (yaklaşık %25), Öncülerin bu mezunların %95'ini BİT profesyonellerine dönüştürdüğünü, bu oranın Başlangıç ülkelerinde sadece %15 olduğunu göstermektedir.

Dijital Ekonominin Geleceği

İleriye baktığımızda, kuantum bilişim ve gelişmiş yapay zeka sistemleri gibi gelişmekte olan teknolojiler, dijital kar payı etkisini daha da artırmayı vaat ediyor. Bu teknolojiler, ilaç keşfinden iklim modellemesine kadar çeşitli alanlarda karmaşık sorunları çözme ve ekonomik büyüme için yeni vektörler yaratma potansiyeline sahiptir.

Ayrıca, dijital altyapının ekonomik dayanıklılığın sağlanmasındaki rolü de göz ardı edilemez. COVID-19 salgını, dijital açıdan olgun ülkelerin uzaktan çalışma, çevrimiçi eğitim ve dijital hizmetler yoluyla ekonomik faaliyetlerini sürdürerek kesintilere uyum sağlamak için nasıl daha donanımlı olduklarını gösterdi.

Dijital geleceğimize yatırım yapmak için bugün verdiğimiz kararlar, önümüzdeki on yıllar boyunca ulusların ekonomik yörüngelerini belirleyecektir. Dijital kar payı etkisi bize dijital olgunluğa doğru giden yarışta risklerin hiç bu kadar yükselmediğini, fakat aynı zamanda potansiyel ödüllerin de hiç bu kadar yüksek olmadığını gösteriyor.

[1] 1 Dünya Ekonomik Forumu (WEF)

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2530924/GDI_website.jpg