Guidepoint擴展服務能力，提供即時獲取專家知識的全新方式

紐約2026年5月22日 /美通社/ -- Guidepoint今日宣布對其全球業務進行戰略性重塑，標誌著公司正從傳統專家網絡，邁向由人工智慧驅動、可即時獲取專家洞察的新階段。基於多年來在技術、內容及新型研究能力方面的持續投入，此次轉型進一步對標當今頂尖研究團隊的運作模式：更高效、更互聯，並日益由AI驅動。

Guidepoint創始人兼首席執行官Albert Sebag表示：「Guidepoint始終走在協助客戶獲取專家洞察方式的前沿。如今，這已不再局限於與專家直接交流。研究團隊需要構建假設、收集一手洞察、驗證判斷、整合研究結果，並提升決策信心。Guidepoint已發展形成對這一完整研究流程的支持，幫助客戶以更多方式獲取專家知識，更高效地從問題走向答案。」

Guidepoint打造的互聯研究流程旨在滿足研究團隊的需求——整合即時專家諮詢、透過Guidepoint Library提供的按需專家內容、AI驅動的綜合分析能力，以及包括API與MCP在內的一系列整合工具。

這一演進體現在以下方面：

更多元的專家互動方式 ——客戶可進行一對一專家訪談、發起調研、參與即時電話會議，或透過Guidepoint的專家主持人及AI Moderation功能擴大專家研究規模。AI Moderation可協助團隊從多個角度收集結構化專家意見，並可於約48小時內完成。

——客戶可進行一對一專家訪談、發起調研、參與即時電話會議，或透過Guidepoint的專家主持人及AI Moderation功能擴大專家研究規模。AI Moderation可協助團隊從多個角度收集結構化專家意見，並可於約48小時內完成。 更廣泛的覆蓋範圍 ——Guidepoint匯聚超過200萬名專家，覆蓋300多個行業及150個國家。Guidepoint Library收錄超過10萬份經全面合規審查的專有文字紀錄及專家訪談摘要，每月新增1,400餘場即時訪談及5,000餘份文字紀錄。

——Guidepoint匯聚超過200萬名專家，覆蓋300多個行業及150個國家。Guidepoint Library收錄超過10萬份經全面合規審查的專有文字紀錄及專家訪談摘要，每月新增1,400餘場即時訪談及5,000餘份文字紀錄。 從可信內容中更快獲取答案 ——AskGP可在數秒內完成專家內容的檢索、總結與整合，並生成附帶來源引用的答案。在Guidepoint360中，團隊能夠高效實現從問題到答案的轉化，同時確保每一項結論均可追溯至對應的專家來源。

——AskGP可在數秒內完成專家內容的檢索、總結與整合，並生成附帶來源引用的答案。在Guidepoint360中，團隊能夠高效實現從問題到答案的轉化，同時確保每一項結論均可追溯至對應的專家來源。 為研究團隊打造的互聯工作空間 ——Guidepoint360將專家諮詢、文字紀錄、AI工具及專案管理整合於統一環境中。

——Guidepoint360將專家諮詢、文字紀錄、AI工具及專案管理整合於統一環境中。 靈活整合至企業系統——Guidepoint透過API、MCP及其他整合功能支援客戶工作流程，協助將專家知識融入現有研究體系及企業AI環境，同時不影響速度、嚴謹性或透明度。

此次轉型伴隨著全球品牌焕新，包括全新標誌及網站上線。更重要的是，這一變化反映出Guidepoint當前的發展定位——作為一家全球性企業，公司已能在更豐富的交付形式、內容類型及研究流程中為客戶提供支持，服務範圍遠超以往。

如需了解更多資訊，請造訪 www.guidepoint.com。

關於Guidepoint

Guidepoint協助客戶即時獲取專家洞察，將人類專業經驗與AI驅動的研究工具相結合，以實現規模化的知識交付。憑藉由超過200萬名主題專家組成的全球網絡，Guidepoint為機構投資者、顧問公司及企業提供跨公司、跨市場及行業趨勢所需的關鍵背景與洞察。透過即時、异步及智能化的研究方式，Guidepoint將專家知識融入決策過程，在關鍵時刻協助客戶將答案轉化為行動。

SOURCE Guidepoint