Laporan IDC: Robot Vakum Dreame Catat Pertumbuhan Lebih 100% Tahun ke Tahun, Kukuh Kepimpinan Asia Tenggara dengan Pelancaran X60 Ultra

HONG KONG, 17 April 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology mencatatkan pertumbuhan global luar biasa pada 2025 dan terus memperluas kepimpinan pasarannya memasuki 2026. Menurut IDC, Dreame mencapai peningkatan penghantaran robot vakum sebanyak 101.9% tahun ke tahun, manakala Euromonitor melaporkan Dreame sebagai penjual No.1 dunia bagi robot vakum premium. Syarikat ini mengekalkan pertumbuhan hasil yang pesat pada suku pertama 2026 serta kedudukan kukuh di Amerika Utara, Eropah, Jepun, Korea Selatan dan Australia.

Dreame turut mengukuhkan dominasi di Asia Tenggara dengan meraih kedudukan jenama No.1 dalam kategori pembersihan pintar selama tiga tahun berturut-turut. Disokong kualiti produk yang konsisten tinggi, siri unggulan X60 mencatat peningkatan jualan serantau sejak pelancarannya, dengan jumlah jualan terkumpul kini melebihi 10,000 unit.

X60 Ultra mentakrif semula prestasi pembersihan melalui reka bentuk ultra nipis. Dengan ketinggian hanya 7.95 cm, ia mampu memasuki ruang rendah seperti bawah sofa dan katil—kawasan yang lazimnya mengumpul habuk dan sering terlepas daripada pembersihan. Sistem pendakian dua lapisan khusus membolehkan ia mengatasi halangan sehingga 8.8 cm, menyelesaikan isu biasa seperti lantai tidak rata dan rel pintu gelangsar yang tinggi. Dengan kuasa sedutan mendahului industri sebanyak 36,000 Pa, X60 Ultra membersihkan karpet dan lantai keras dalam satu laluan. Sistem pengelakan halangan berasaskan AI yang dipertingkat mampu mengesan lebih 300 jenis objek dan bertindak balas serta-merta terhadap persekitaran rumah yang dinamik. Sistem pengesanan kotoran ringan proaktif dikuasakan AI meningkatkan ketepatan pembersihan dengan mengenal pasti jenis kekotoran secara pintar dan menyesuaikan strategi pembersihan secara dinamik. Ia menilai keadaan permukaan dalam masa nyata dan menukar secara automatik antara mod menyapu dan mengemop—menggunakan sapuan untuk sisa kering dan mop untuk tumpahan basah—sekali gus mengelakkan percikan lumpur dan kelembapan berlebihan bagi pengalaman pembersihan yang lebih terkawal dan teliti.

"Kepimpinan berterusan kami di Asia Tenggara dan pasaran global mencerminkan fokus tanpa henti Dreame terhadap kualiti produk dan inovasi berpusatkan pengguna," kata Jacky Zhong, Pengarah Dreame Asia Tenggara. "X60 Ultra melambangkan komitmen kami dalam menyelesaikan cabaran sebenar isi rumah melalui penyelesaian pintar dan tahan lama. Kami akan terus melabur dalam teknologi dan sokongan setempat bagi menyediakan pengalaman pembersihan unggul di seluruh dunia."

