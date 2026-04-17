Laporan IDC: Angka Penjualan Robot Vacuum Dreame Tumbuh Lebih dari 100%, Perkuat Kepemimpinan di Asia Tenggara lewat Peluncuran X60 Ultra

HONG KONG, 17 April 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology mencetak pertumbuhan global yang luar biasa sepanjang 2025 dan terus memperluas dominasinya hingga 2026. Berdasarkan laporan International Data Corporation (IDC), pengiriman robot vacuum Dreame melesat sebesar 101,9% secara tahunan. Sementara itu, Euromonitor International menempatkan Dreame sebagai penjual robot vacuum premium nomor satu di dunia. Dreame juga mempertahankan pertumbuhan pendapatan yang pesat pada Triwulan I-2026, sekaligus memperkuat posisinya di Amerika Utara, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Dreame semakin mengukuhkan dominasinya di pasar Asia Tenggara dengan menjadi merek nomor satu dalam kategori smart cleaning selama tiga tahun berturut-turut. Didukung kualitas produk yang konsisten, seri unggulan X60 mencatat peningkatan angka penjualan di pasar regional sejak pertama kali dilansir. Total penjualan kumulatif produk X60 kini telah melampaui 10.000 unit.

X60 Ultra menjadi standar baru dalam performa pembersihan melalui desain ultra-tipis. Dengan tinggi hanya 7,95 cm, perangkat ini mampu menjangkau area lantai di bawah furnitur rendah seperti sofa dan tempat tidur—area yang sering menjadi tempat penumpukan debu dan kerap terlewati. Berkat sistem pendakian dua lapis (dual-layer climbing) yang dirancang khusus, X60 Ultra mampu melewati rintangan hingga 8,8 cm, mengatasi tantangan umum seperti permukaan lantai yang tidak rata dan rel pintu geser yang tinggi. Memiliki daya isap hingga 36.000 Pa, X60 Ultra dapat membersihkan karpet dan lantai dengan permukaan keras dalam satu kali lintasan. Perangkat ini dilengkapi fitur penghindaran rintangan berbasiskan AI dalam versi terbaru, mampu mengenali lebih dari 300 jenis benda dan merespons secara cepat terhadap perubahan lingkungan di dalam rumah. Sistem deteksi kotoran ringan berbasiskan AI juga meningkatkan presisi pembersihan dengan mengidentifikasi jenis kotoran dan menyesuaikan strategi pembersihan secara otomatis. X60 Ultra menganalisis kondisi permukaan lantai secara langsung dan secara cerdas beralih antara moda menyapu dan mengepel—menyapu untuk kotoran kering dan mengepel untuk tumpahan cair—sehingga mencegah percikan lumpur dan kelembapan berlebih, serta menghasilkan pembersihan yang lebih akurat dan terkendali.

"Pencapaian di Asia Tenggara dan pasar global mencerminkan fokus Dreame pada kualitas produk dan inovasi yang berorientasi pada pengguna," ujar Jacky Zhong, Director, Dreame Southeast Asia. "X60 Ultra menjadi bukti komitmen kami dalam menjawab tantangan nyata di rumah pengguna melalui solusi yang cerdas dan andal. Kami akan terus berinvestasi dalam teknologi dan dukungan lokal untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik di seluruh dunia."

Berdiri pada 2017, Dreame Technology adalah produsen alat elektronik inovatif yang berfokus di segmen produk perangkat pembersih rumah pintar dengan visi meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi.

