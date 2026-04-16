รายงานโดย IDC: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Dreame เติบโตมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมย้ำตำแหน่งผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการเปิดตัว X60 Ultra
17 Apr, 2026, 00:22 CST
ฮ่องกง, 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Dreame Technology มีอัตราการเติบโตระดับโลกอย่างโดดเด่นในปี 2568 และยังคงขยายความเป็นผู้นำตลาดอย่างต่อเนื่องเมื่อย่างเข้าสู่ปี 2569 โดยข้อมูลจาก IDC ระบุว่า Dreame มียอดจัดส่งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพิ่มขึ้นถึง 101.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ขณะที่ Euromonitor จัดให้ Dreame เป็นแบรนด์จำหน่ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นระดับพรีเมียมอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถคงรักษาการเติบโตของรายได้อย่างรวดเร็วในไตรมาส 1 ปี 2569 และคงความแข็งแกร่งในตลาดสำคัญ ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย
นอกจากนี้ Dreame ยังได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครองตำแหน่งแบรนด์อันดับหนึ่งในหมวดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอัจฉริยะได้ติดต่อกันเป็นปีที่สาม ทั้งนี้ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นซีรีส์เรือธง X60 ของ Dreame ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง สามารถทำยอดขายในภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่เปิดตัว และมียอดขายสะสมรวมมากกว่า 10,000 เครื่องแล้ว
ทั้งนี้ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น X60 Ultra ยกระดับมาตรฐานการทำความสะอาดด้วยดีไซน์บางพิเศษ ด้วยความสูงเพียง 7.95 เซนติเมตร จึงสามารถเข้าทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มีช่องว่างสูงจากพื้นต่ำ เช่น โซฟาและเตียง ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งบริเวณเหล่านี้มักมีฝุ่นหมักหมมและมักถูกละเลยในการทำความสะอาด ระบบไต่ข้ามสิ่งกีดขวางแบบสองชั้นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ยังสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้สูงถึง 8.8 เซนติเมตร ช่วยแก้ปัญหาที่พบบ่อยอย่างพื้นต่างระดับและรางประตูบานเลื่อนที่ยกสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยพลังดูดสูงถึง 36,000 ปาสคาล ซึ่งอยู่ในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม X60 Ultra จึงสามารถทำความสะอาดทั้งพรมและพื้นแข็งได้ภายในรอบเดียว นอกจากนี้ ระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วย AI ที่ได้รับการพัฒนาให้แม่นยำยิ่งขึ้น สามารถตรวจจับวัตถุได้มากกว่า 300 ประเภท และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ในทันที ส่วนระบบตรวจจับคราบสกปรกเบาบางในเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำความสะอาด โดยสามารถจำแนกประเภทของสิ่งสกปรกและปรับกลยุทธ์การทำความสะอาดได้อย่างชาญฉลาด ระบบจะประเมินสภาพพื้นผิวแบบเรียลไทม์ และสลับโหมดระหว่างการกวาดและการถูพื้นโดยอัตโนมัติ โดยเลือกใช้การกวาดสำหรับเศษฝุ่นแห้ง และการถูสำหรับคราบเปียก ช่วยป้องกันการกระเด็นของโคลนและการสะสมของความชื้นส่วนเกิน เพื่อมอบประสบการณ์การทำความสะอาดที่ละเอียดขั้นสูงและควบคุมได้ดียิ่งขึ้น
"ความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดโลก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของ Dreame ที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง" Jacky Zhong ผู้อำนวยการ Dreame ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว "หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น X60 Ultra คือภาพสะท้อนถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการใช้งานจริงที่พบภายในครัวเรือน ด้วยโซลูชันอัจฉริยะและมีความทนทาน เราจะเดินหน้าลงทุนในด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนในแต่ละท้องถิ่น เพื่อมอบประสบการณ์การทำความสะอาดที่เหนือกว่าให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก"
เกี่ยวกับ Dreame Technology
Dreame Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เป็นบริษัทนวัตกรรมด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่มุ่งเน้นเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความสะอาดบ้านอัจฉริยะ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านเทคโนโลยี ติดตามเราได้ทาง Facebook, Instagram, TikTok และ Twitter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://global.dreametech.com/
