รายงานโดย IDC: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Dreame เติบโตมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมย้ำตำแหน่งผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการเปิดตัว X60 Ultra

News provided by

Dreame Technology

17 Apr, 2026, 00:22 CST

ฮ่องกง, 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Dreame Technology มีอัตราการเติบโตระดับโลกอย่างโดดเด่นในปี 2568 และยังคงขยายความเป็นผู้นำตลาดอย่างต่อเนื่องเมื่อย่างเข้าสู่ปี 2569 โดยข้อมูลจาก IDC ระบุว่า Dreame มียอดจัดส่งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพิ่มขึ้นถึง 101.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ขณะที่ Euromonitor จัดให้ Dreame เป็นแบรนด์จำหน่ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นระดับพรีเมียมอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถคงรักษาการเติบโตของรายได้อย่างรวดเร็วในไตรมาส 1 ปี 2569 และคงความแข็งแกร่งในตลาดสำคัญ ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย

นอกจากนี้ Dreame ยังได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครองตำแหน่งแบรนด์อันดับหนึ่งในหมวดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอัจฉริยะได้ติดต่อกันเป็นปีที่สาม ทั้งนี้ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นซีรีส์เรือธง X60 ของ Dreame ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง สามารถทำยอดขายในภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่เปิดตัว และมียอดขายสะสมรวมมากกว่า 10,000 เครื่องแล้ว

ทั้งนี้ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น X60 Ultra ยกระดับมาตรฐานการทำความสะอาดด้วยดีไซน์บางพิเศษ ด้วยความสูงเพียง 7.95 เซนติเมตร จึงสามารถเข้าทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มีช่องว่างสูงจากพื้นต่ำ เช่น โซฟาและเตียง ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งบริเวณเหล่านี้มักมีฝุ่นหมักหมมและมักถูกละเลยในการทำความสะอาด ระบบไต่ข้ามสิ่งกีดขวางแบบสองชั้นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ยังสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้สูงถึง 8.8 เซนติเมตร ช่วยแก้ปัญหาที่พบบ่อยอย่างพื้นต่างระดับและรางประตูบานเลื่อนที่ยกสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยพลังดูดสูงถึง 36,000 ปาสคาล ซึ่งอยู่ในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม X60 Ultra จึงสามารถทำความสะอาดทั้งพรมและพื้นแข็งได้ภายในรอบเดียว นอกจากนี้ ระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วย AI ที่ได้รับการพัฒนาให้แม่นยำยิ่งขึ้น สามารถตรวจจับวัตถุได้มากกว่า 300 ประเภท และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ในทันที ส่วนระบบตรวจจับคราบสกปรกเบาบางในเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำความสะอาด โดยสามารถจำแนกประเภทของสิ่งสกปรกและปรับกลยุทธ์การทำความสะอาดได้อย่างชาญฉลาด ระบบจะประเมินสภาพพื้นผิวแบบเรียลไทม์ และสลับโหมดระหว่างการกวาดและการถูพื้นโดยอัตโนมัติ โดยเลือกใช้การกวาดสำหรับเศษฝุ่นแห้ง และการถูสำหรับคราบเปียก ช่วยป้องกันการกระเด็นของโคลนและการสะสมของความชื้นส่วนเกิน เพื่อมอบประสบการณ์การทำความสะอาดที่ละเอียดขั้นสูงและควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

"ความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดโลก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของ Dreame ที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง" Jacky Zhong ผู้อำนวยการ Dreame ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว "หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น X60 Ultra คือภาพสะท้อนถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการใช้งานจริงที่พบภายในครัวเรือน ด้วยโซลูชันอัจฉริยะและมีความทนทาน เราจะเดินหน้าลงทุนในด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนในแต่ละท้องถิ่น เพื่อมอบประสบการณ์การทำความสะอาดที่เหนือกว่าให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก"

เกี่ยวกับ Dreame Technology

Dreame Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เป็นบริษัทนวัตกรรมด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่มุ่งเน้นเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความสะอาดบ้านอัจฉริยะ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านเทคโนโลยี ติดตามเราได้ทาง FacebookInstagramTikTok และ Twitter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://global.dreametech.com/

SOURCE Dreame Technology

Also from this source

Liu Yifei Dilantik sebagai Duta Jenama Global (Peralatan Rumah Besar Pintar), Jualan Memberangsangkan di Asia Tenggara

SINGAPURA, 17 April 2026 /PRNewswire/ — Dreame Technology secara rasmi mengumumkan pelakon terkenal Liu Yifei sebagai Duta Jenama Globalnya...

Laporan IDC: Robot Vakum Dreame Catat Pertumbuhan Lebih 100% Tahun ke Tahun, Kukuh Kepimpinan Asia Tenggara dengan Pelancaran X60 Ultra

Dreame Technology mencatatkan pertumbuhan global luar biasa pada 2025 dan terus memperluas kepimpinan pasarannya memasuki 2026. Menurut IDC, Dreame...
More Releases From This Source

Explore

Home Improvement

Home Improvement

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

Household Products

Household Products

News Releases in Similar Topics