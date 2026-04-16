Báo cáo IDC: Robot hút bụi Dreame tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái, củng cố vị thế dẫn đầu Đông Nam Á bằng việc ra mắt X60 Ultra

HỒNG KÔNG, ngày 17 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology ghi nhận mức tăng trưởng toàn cầu vượt bậc trong năm 2025 và tiếp tục mở rộng vị thế dẫn đầu thị trường sang năm 2026. Theo IDC, Dreame đạt mức tăng 101,9% so với cùng kỳ năm trước về lượng xuất xưởng robot hút bụi, trong khi Euromonitor báo cáo Dreame là thương hiệu robot hút bụi cao cấp bán chạy số 1 thế giới. Công ty duy trì đà tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong quý 1 năm 2026 và giữ vị thế vững chắc tại các thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Dreame cũng củng cố vị thế thống trị tại Đông Nam Á, giành vị trí thương hiệu số 1 trong phân khúc thiết bị làm sạch thông minh trong ba năm liên tiếp. Nhờ chất lượng sản phẩm luôn duy trì ở mức cao, dòng sản phẩm chủ lực X60 của Dreame ghi nhận doanh số khu vực tăng trưởng ổn định kể từ khi ra mắt, với tổng doanh số lũy kế hiện đã vượt 10.000 đơn vị.

X60 Ultra tái định nghĩa hiệu năng làm sạch với thiết kế siêu mỏng. Với chiều cao chỉ 7,95 cm, thiết bị dễ dàng tiếp cận gầm các đồ nội thất thấp như ghế sofa và giường — khu vực thường tích tụ bụi bẩn và hay bị bỏ qua. Hệ thống leo vượt chướng ngại hai lớp chuyên dụng cho phép vượt qua vật cản cao tới 8,8 cm, giải quyết các vấn đề phổ biến như sàn không bằng phẳng và ray cửa trượt cao. Với lực hút đầu ngành 36.000 Pa, X60 Ultra làm sạch cả thảm và sàn cứng chỉ trong một lần di chuyển. Công nghệ tránh vật cản bằng AI nâng cao có thể nhận diện hơn 300 loại vật thể và phản ứng tức thì với không gian sống trong gia đình thường xuyên thay đổi. Hệ thống chủ động phát hiện vết bẩn nhẹ được hỗ trợ bởi AI nâng cao độ chính xác làm sạch bằng cách nhận diện thông minh các loại vết bẩn và tự động điều chỉnh chiến lược làm sạch. Thiết bị đánh giá tình trạng bề mặt theo thời gian thực và tự động chuyển đổi giữa chế độ quét và lau — sử dụng chế độ quét cho rác khô và lau cho vết bẩn ướt — giúp ngăn ngừa vết bẩn loang lổ và dư ẩm, mang lại trải nghiệm làm sạch tối ưu và được kiểm soát tốt hơn.

"Vị thế dẫn đầu vững chắc của chúng tôi tại Đông Nam Á và các thị trường toàn cầu phản ánh sự tập trung không ngừng của Dreame vào chất lượng sản phẩm và đổi mới lấy người dùng làm trung tâm", Jacky Zhong, Giám đốc Dreame khu vực Đông Nam Á cho biết. "X60 Ultra thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề thực tế trong gia đình bằng những giải pháp thông minh và bền bỉ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và hỗ trợ địa phương hóa để mang đến trải nghiệm làm sạch vượt trội trên toàn thế giới".

Giới thiệu về Dreame Technology

Được thành lập vào năm 2017, Dreame Technology là công ty sản phẩm tiêu dùng sáng tạo, tập trung vào thiết bị làm sạch nhà thông minh với tầm nhìn nâng tầm cuộc sống thông qua công nghệ. Theo dõi chúng tôi trên Facebook, Instagram, TikTok và Twitter. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://global.dreametech.com/

