矚目奢華：Bob Mackie、舞台魅力與高訂精選

Julien's Auctions 呈獻傳奇高訂服飾與名人時尚珍品，薈萃 Cher、Tina Turner、Whitney Houston、戴安娜王妃、Beyoncé、Madonna 等巨星典藏

現場拍賣：2025 年 12 月 3 日 – The Peninsula Beverly Hills
網上競投開始：2025 年 10 月 27 日
公開展覽： 2025 年 11 月 14 日至 26 日 – 愛爾蘭新橋 Museum of Style Icons

加州比華利山 2025年10月29日 /美通社/ -- Julien's Auctions 隆重宣佈舉行「矚目奢華：Bob Mackie、舞台魅力與高訂精選」(Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit) 拍賣會。這場非凡的時尚與名人風格拍賣會將於 2025 年 12 月 3 日太平洋標準時間上午 10 時，在 The Peninsula Beverly Hills 舉行。這場里程碑式的拍賣會頌揚高級訂製服的藝術美學，以及舞台與銀幕的璀璨魅力，為收藏家提供難得機會，競投 Tina Turner、Cher、戴安娜王妃、Beyoncé、Madonna、Whitney Houston、Carol Burnett、Britney Spears 等巨星穿著過的標誌性珍品。網上競投於 10 月 27 日在 www.juliensauctions.com 展開。按此觀看拍賣會宣傳片。

這次拍賣的重點，是來自傳奇設計師 Bob Mackie 的 50 多件設計，規模空前。他的創作數十年來定義了演藝界的華麗風格。Mackie 表示：「我花了一輩子收藏精美的高級訂製服和具收藏價值的服飾。我很高興能與喜愛它們的人分享。」

重點包括：

  • 戴安娜王妃 1997 年 Atelier Versace 活動套裝（估價：$40,000–$60,000）

  • Cher 1978 年 Bob Mackie 閃片表演服（估價：$8,000–$10,000）

  • Tina Turner 1977 年 Bob Mackie 翅膀流蘇緊身衣（估價：$5,000–$7,000）

  • Beyoncé 2016 年 VMA Francesco Scognamiglio 晚裝（估價：$8,000–$10,000）

  • Whitney Houston 1998 年 Atelier Versace 晚裝（估價：$10,000–$15,000）

  • Hermès 2016 年淡黃色灣鱷 35 公分 Birkin 手袋（估價：$25,000–$35,000）

「這個系列捕捉了魅力與巨星風采的精髓。」Julien's Auctions 聯合創辦人兼執行董事 Martin Nolan 表示，「它向穿著這些珍品的時尚偶像，以及創造它們的、具遠見的設計師致敬。」

該系列將首先在紐約、倫敦和比華利山舉行私人傳媒預覽，隨後將於 11 月 14 日至 26 日愛爾蘭新橋的 The Museum of Style Icons 進行唯一一次公開展覽，免費入場。

全球收藏家可透過 Julien's 的實時網上競投平台參與。

 影片 - https://www.youtube.com/watch?v=mpEQzgWG8ik

