Michter's 將推出 Celebration Sour Mash----酒廠系列中最稀有的威士忌

肯塔基州路易斯維爾2026年2月13日 /美通社/ -- Michter's 酒廠將於 2026 年 2 月開始供應 2025 年版 Michter's Celebration Sour Mash 威士忌，這是這款非凡酒款自推出以來僅第五次發售。

2025 年版全球僅限量發售 315 瓶。 Michter's Celebration 酒精濃度為 115.2 proof（57.6% ABV），在美國的建議零售價為每瓶 6,000 美元。 2025 年版 Celebration 僅從 Michter's 的陳年酒藏中精選七桶原酒，包括四桶肯塔基直製黑麥威士忌及三桶肯塔基直製波本威士忌。

2025 年版 Michter’s Celebration Sour Mash Speed Speed 2025 年版 Michter’s Celebration Sour Mash 威士忌

Michter's 總裁 Joseph J. Magliocco 表示：「每一次推出的 Michter's Celebration 都真正獨一無二，無可複製。 這款非凡威士忌猶如一場歷經數十年醞釀而成的交響樂，由陳釀大師 Andrea Wilson 與首席釀酒師 Dan McKee 精心操刀， 他們共同細緻監督陳釀與調配過程，甄選這七款原酒，不僅因為每款酒所展現的卓越個性，更因深信它們融合後，將成就一款極致出眾的威士忌，其整體風味遠勝各自單獨呈現時的總和。 這款威士忌體現了耐心、精準與深厚專業，匯聚成一次難以忘懷的品飲體驗。」

談及此版本背後的匠心藝術，Michter's 陳釀大師 Andrea Wilson 表示：「能參與打造 Celebration 威士忌是一項莫大的榮幸。 這關乎尊重威士忌陳釀至完美時刻的藝術，而非拘泥於某個特定年份；將多款原酒巧妙調配，締造出超越任何單一酒桶之美的風味；並追求那種獨特至極、能散發詩意優雅氣質的作品。 最終呈現的是一款兼具迷人層次、鮮明格調與深邃底蘊的威士忌，彷彿迴響著美國威士忌傳承不息的經典底蘊。」

每瓶 2025 年版 Celebration Sour Mash 威士忌均以專屬禮盒呈現，內附由 Michter's 首席釀酒師 Dan McKee 親筆簽署的信函。 McKee 表示：「這是我擔任首席釀酒師期間的第三版 Michter's Celebration，每次推出的版本都獨一無二。 我非常自豪能親自為此版本甄選酒桶。 2025 年版 Celebration 融合來自七桶卓越原酒，其中最年輕的原酒已陳釀逾 12 年，最年長的則超過 30 年。 最陳年的酒桶恰到好處地賦予橡木氣息，同時為調和中的其他黑麥與波本原酒保留細膩層次與表現空間，令人讚嘆不已。」

Michter's Celebration Sour Mash 自 2013 年推出以來，便在美國威士忌歷史上留下重要一刻： 當時有美國威士忌品牌以數千美元的建議零售價推出如此高水準的調和酒款，為美國威士忌確立了全新的高端定位。

2025 年 10 月，Michter's 成為首款連續三年獲英國 Drinks International 召集的國際評審團評選為「The World's Most Admired Whiskey」（「全球最受推崇威士忌」）。 Michter's 擁有悠久而深厚的傳承，長期以來致力於釀造品質毫不妥協的傳統美國威士忌。 Michter's 廣受讚譽的產品組合涵蓋波本威士忌、黑麥威士忌、Sour Mash 威士忌及美國威士忌；其限量釀製的酒款皆陳釀至巔峰成熟之境方始推出。 如欲了解更多 Michter's 的資訊，請瀏覽 michters.com，並關注我們的 Instagram、Facebook 及 X。

