Michter's benoemd tot de Most Admired Whiskey in de World by Drinks International in nieuwe rangschikking van 2026

LOUISVILLE, Ky., 26 augustus 2026 /PRNewswire/ -- De nieuw verschenen 2026 lijst van The World's Most Admired Whiskies gepubliceerd door Drinks International viert toonaangevende distilleerderijen van over de hele wereld. Voor het vierde achtereenvolgende jaar is Michter's, de in Louisville gevestigde fabrikant van bourbon, rogge en Amerikaanse whisky, nummer één gerangschikt op de top-50-lijst.

De ranglijst, die wordt bepaald door een Academy van onafhankelijke wereldwijde drankkopers, journalisten, barmannen en whisky-experts uit meer dan 25 landen, is de ultieme onderscheiding in de wereldwijde whisky-industrie. De jaarlijkse Drinks International-ranglijst wordt algemeen beschouwd als de definitieve lijst van 's werelds beste whisky's.

In een complexe periode voor internationale handel en geopolitiek heeft het team van Michter's zich gericht op variabelen binnen hun controle: de kwaliteit van de vloeistof en de tijd die wordt besteed aan de handel en consumenten.

Michter's Executive Vice President Matt Magliocco verklaarde: "Ons hele team is verheugd en dankbaar dat Michter's voor het vierde opeenvolgende jaar is verkozen tot de meest bewonderde whisky ter wereld. Alles wat we doen is gericht op het streven naar whisky van de hoogste kwaliteit, wat het nemen van veel extra stappen tijdens het productieproces vereist, die duurder zijn maar van cruciaal belang zijn voor het ultieme smaakprofiel. Het betekent de wereld voor ons dat er zoveel mensen genieten van Michter's."

Andrea Wilson, Michter's Master of Maturation en COO, zei: "Hoewel de onderliggende chemie en fysica van het maken van uitzonderlijke whisky verrassend complex kan zijn, is ons doel eenvoudig: fantastische producten produceren waar mensen van genieten. Deze erkenning van de academie van deskundigen die door Drinks International is bijeengeroepen, is het meest betekenisvolle bewijs dat we op de goede weg zijn. We voelen enorme dankbaarheid en een constante inspiratie om te blijven verbeteren."

Volgens Shay Waterworth, redacteur van Drinks International, "blijft Michter's elk jaar de lat verhogen. Ik prijs Matt en de rest van het team voor het succesvol en consequent leveren van whisky van wereldklasse op een moment dat de bredere industrie worstelt.

"Toen we deze ranglijst begonnen, hadden we nooit verwacht dat één merk zo'n indrukwekkende winnende run zou samenvoegen, maar op elke beurs die ik bijwoon, is er een menigte rond de stand van Michter's, wat volgens mij perfect het respect illustreert dat dit merk wereldwijd onder whiskyprofessionals heeft".

Michter's Master Distiller Dan McKee merkte op: "Het grootste deel van mijn werk is in staat zijn om een glas van Michter's te delen met mensen die er echt van genieten. Whisky brengt ons samen op een manier die weinig items op aarde kunnen. De afgelopen jaren ben ik van Miami naar Melbourne gegaan en zowat overal tussenin. Voor Michter's om vier opeenvolgende jaren de nummer één Most Admired Whiskey in the World te worden genoemd, gaat alles voorbij wat ik me ooit had kunnen voorstellen. Het is een eer waarvoor ik en al mijn collega's hier in de fabriek buitengewoon dankbaar zijn."

Naast de belangrijkste distilleerderij in het Shively-gedeelte van Louisville, strekken de activiteiten van Michter's zich uit tot twee andere locaties in Kentucky. In Springfield verbouwt Michter's op een landgoed van 205 hectare graan, terwijl Michter's in het centrum van Louisville zijn tweede distilleerderij heeft in het historische Fort Nelson-gebouw. Michter's Fort Nelson Distillery, gelegen op een toplocatie aan West Main Street, tegenover Louisville Slugger en in hetzelfde blok als het Frazier Museum, beschikt over het legendarische pot still-systeem van Michter's Pennsylvania Distillery. Het heeft ook educatieve rondleidingen met whiskeyproeverijen, evenals The Bar in Fort Nelson, met klassieke cocktails samengesteld door sterkedrank- en cocktailhistoricus David Wondrich.

Michter's heeft een lange en rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van onberispelijke kwaliteit. Elk product uit het beperkte aanbod van Michter's wordt gerijpt tot het perfect op dronk is. Het veelgeprezen portfolio omvat bourbon, rye, sour mash whisky en Amerikaanse whisky.

Voor meer informatie over de lijst van Drinks International met meest gewaardeerde whisky's, inclusief het volledige rapport van 2026, kunt u terecht op: Drinks International.

Voor meer informatie over Michter's kunt u terecht op michters.com en ons volgen op Instagram, Facebook en X.

Contact:

Matt Magliocco

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