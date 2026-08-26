Michter's、Drinks International誌の2026年最新ランキングで「世界で最も称賛されるウイスキー」第1位に

ケンタッキー州ルイビル, 2026年8月26日 /PRNewswire/ -- Drinks Internationalが新たに発表した2026年版「世界で最も称賛されるウイスキー（The World's Most Admired Whiskies）」リストは、世界各地の主要な蒸留所を称えるものです。ルイビルを拠点にバーボン、ライウイスキー、アメリカンウイスキーを製造するMichter'sは、4年連続でトップ50リストの第1位となりました。

25か国以上から集まった、独立系の飲料バイヤー、ジャーナリスト、バーテンダー、ウイスキー専門家からなる審査団によって決定されるこのランキングは、世界のウイスキー業界における最高の栄誉とされています。Drinks Internationalが毎年発表するこのランキングは、世界最高のウイスキーを選ぶ決定版リストとして広く認められています。

国際貿易と地政学をめぐる複雑な情勢の中、Michter'sのチームは、自らがコントロールできる要素に注力してきました。それは、ウイスキーの品質と、業界関係者や消費者との交流に費やす時間です。

Michter'sの執行副社長Matt Maglioccoは次のように述べました。「Michter'sが4年連続で『世界で最も称賛されるウイスキー』に選ばれたことを、チーム一同、大変うれしく思うとともに、心から感謝しています。私たちのあらゆる取り組みの中心にあるのは、最高品質のウイスキー造りを追求することです。そのためには、製造の各段階で、コストはかかるものの、最終的な風味や味わいを形作るうえで欠かせない数多くの追加工程を経る必要があります。皆様がMichter'sをどれほど楽しんでくださっているかを知ることは、私たちにとって何ものにも代えがたい喜びです。」

Michter'sの熟成部門責任者兼最高執行責任者（COO）であるAndrea Wilsonは次のように述べました。「卓越したウイスキー造りの根底にある化学的・物理的な原理は、驚くほど複雑な場合もありますが、私たちの目標はシンプルです。人々に楽しんでもらえる素晴らしい製品を造ることです。Drinks Internationalが招集した専門家審査団からこの評価をいただいたことは、私たちが正しい道を歩んでいることを示す、これ以上ないほど意義深い証しです。私たちは深い感謝の念を抱くとともに、これからも改善を続けていくための絶え間ない励みを得ています。」

Drinks International編集長のShay Waterworth氏は次のように述べています。「Michter'sは年々、水準をさらに引き上げています。業界全体が苦境にある中、Mattとチームの皆さんが、世界最高水準のウイスキーを一貫して提供し続けていることを称賛します。

このランキングを始めた当初、1つのブランドがこれほど見事に首位を取り続けるとは想像もしていませんでした。しかし、私が足を運ぶどの展示会でもMichter'sのブースには人だかりができており、このブランドが世界中のウイスキー専門家からいかに高く評価されているかを、まさに物語っていると思います。」

Michter'sのマスターディスティラーDan McKeeは次のように述べました。「私の仕事で何よりうれしいのは、Michter'sを心から楽しんでくれる人たちと一杯を共にできることです。この世で、ウイスキーほど人と人を結びつけるものは、そう多くありません。ここ数年、私はマイアミからメルボルンまで、各地をほぼくまなく巡ってきました。Michter'sが4年連続で『世界で最も称賛されるウイスキー』の第1位に選ばれたことは、私の想像をはるかに超える出来事です。この栄誉に、私もこの蒸留所で働く同僚全員も、心から感謝しています。」

Michter'sは、ルイビルのシャイブリー地区にある主蒸留所に加え、ケンタッキー州内のほか2か所でも事業を展開しています。スプリングフィールドでは、Michter'sが205エーカーの自社所有地で穀物を栽培しており、ルイビルのダウンタウンでは、歴史あるFort Nelsonビルに2つ目の蒸留所を構えています。ウェスト・メイン・ストリート沿いの一等地にあるMichter's Fort Nelson蒸留所は、Louisville Sluggerの向かい、Frazier博物館と同じブロックに位置し、Michter's Pennsylvaniaの伝説的なポットスチルシステムを備えています。また、ウイスキーについて学べる試飲付きツアーやThe Bar at Fort Nelsonもあり、同バーでは、スピリッツとカクテルの歴史家David Wondrich氏が監修したクラシックカクテルを提供しています。

Michter'sは、妥協のない品質の伝統的なアメリカンウイスキーを提供してきた長い歴史と豊かな伝統を誇ります。限定生産の各製品はいずれも熟成のピークに達するまで寝かされており、高い評価を受けているMichter'sの製品ラインアップには、バーボン、ライウイスキー、サワーマッシュウイスキー、アメリカンウイスキーがあります。

Drinks Internationalの「最も称賛されるウイスキー」リストに関する詳細情報（2026年版レポート全文を含む）については、以下をご覧ください：Drinks International 。

Michter'sの詳細については、michters.comをご覧ください。また、Instagram、Facebook、Xでフォローしてください。

問い合わせ先：

Matt Magliocco

+1 (502) 774-2300 内線470

[email protected]

SOURCE Michter's Distillery