Michter's désigné « whisky le plus admiré au monde » par Drinks International dans son nouveau classement 2026

LOUISVILLE, Kentucky, le 25 août 2026 /PRNewswire/ -- La liste 2026 des « whiskies les plus admirés au monde », récemment publiée par Drinks International, met à l'honneur les principales distilleries du monde entier. Pour la quatrième année consécutive, Michter's, le producteur de bourbon, de rye et de whisky américain basé à Louisville, occupe la première place du classement des 50 meilleures marques.

Ces classements, établis par une académie composée d'acheteurs internationaux indépendants spécialisés dans les boissons, de journalistes, de barmen et d'experts en whisky issus de plus de 25 pays, constituent la plus haute distinction dans le secteur mondial du whisky. Le classement annuel de Drinks International est largement considéré comme la référence absolue en matière de meilleurs whiskies du monde.

Dans un contexte complexe pour le commerce international et la géopolitique, l'équipe de Michter's s'est concentrée sur les facteurs qu'elle pouvait maîtriser : la qualité du produit et le temps consacré à dialoguer tant avec les professionnels du secteur qu'avec les consommateurs.

Matt Magliocco, vice-président exécutif de Michter's, a déclaré : « Toute notre équipe est ravie et reconnaissante que Michter's ait été élu « whisky le plus admiré au monde » pour la quatrième année consécutive. » Toutes nos activités s'articulent autour de la philosophie de qui consiste à tout mettre en œuvre pour faire de l' un whisky de la plus haute qualité. Cela implique de multiplier les étapes supplémentaires tout au long du processus de production ; ces étapes, bien que plus coûteuses, sont essentielles pour obtenir le profil aromatique et gustatif ultime. « Voir à quel point les gens apprécient Michter's, ça compte énormément pour nous. »

Andrea Wilson, maître de maturation chez Michter's et directrice des opérations de la société, a déclaré : « Même si les principes chimiques et physiques qui sous-tendent la fabrication d'un whisky d'exception peuvent s'avérer étonnamment complexes, notre objectif est simple : pour créer des produits exceptionnels qui plaisent au public. Cette reconnaissance de la part de l'académie d'experts réunie par Drinkset International , est la preuve la plus significative qui soit que nous sommes sur la bonne voie. « Nous éprouvons une immense gratitude et puisons sans cesse l'inspiration nécessaire pour continuer à nous améliorer. »

Selon Shay Waterworth, rédactrice en chef d' Drinks International, « Michter's ne cesse de placer la barre plus haut chaque année. » Je tiens à féliciter Matt et le reste de l'équipe pour leur capacité à produire avec succès et régularité un whisky d'exception, alors même que l'ensemble du secteur traverse une période difficile.

« Lorsque nous avons lancé ce classement, nous ne nous attendions pas à ce qu'une marque enchaîne une série de victoires aussi impressionnante, mais à chaque salon professionnel auquel j'assiste, le stand de Michter's attire une foule de visiteurs, ce qui, selon moi, illustre parfaitement le respect dont jouit cette marque auprès des professionnels du whisky du monde entier. »

Dan McKee, maître distillateur chez Michter's, a déclaré : « Ce que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est de pouvoir partager un verre de Michter's avec des gens qui l'apprécient vraiment. » Le whisky nous rassemble comme peu d'autres choses sur terre savent le faire. Ces dernières années m'ont fait voyager de Miami à Melbourne, en passant par presque toutes les villes situées entre les deux. Que Michter's ait été désigné « whisky le plus admiré au monde » pendant quatre années consécutives dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. « C'est un honneur pour lequel mes collègues de l'usine et moi-même sommes extrêmement reconnaissants. »

Outre sa distillerie principale située dans le quartier de Shively à Louisville, Michter's exerce ses activités sur deux autres sites dans le Kentucky. À Springfield, Michter's cultive ses propres céréales sur son domaine de 205 acres, tandis que dans le centre-ville de Louisville, Michter's possède sa deuxième distillerie, installée dans le bâtiment historique de Fort Nelson. Située dans un emplacement de choix sur West Main Street, en face de Louisville Slugger et dans le même pâté de maisons que le musée Frazier, la distillerie Michter's Fort Nelson abrite le légendaire système d'alambics à repasse de Michter's Pennsylvania. Il propose également des visites pédagogiques accompagnées de dégustations de whisky, ainsi que « The Bar at Fort Nelson », qui sert des cocktails classiques élaborés par David Wondrich, spécialiste de l'histoire des spiritueux et des cocktails.

Michter's s'appuie sur une longue et riche tradition dans la production de whiskies américains traditionnels d'une qualité irréprochable. Avec chacune de ses cuvées en édition limitée ayant atteint son apogée, la gamme très appréciée de Michter's comprend du bourbon, du rye, du whisky « sour mash » et du whisky américain.

Pour plus d'informations sur le classement des whiskies les plus admirés de l', publié par Drinks International, y compris le rapport complet de 2026, veuillez consulter : Drinks International.

Pour plus d'informations sur Michter's, rendez-vous sur michters.com, et suivez-nous sur Instagram, Facebook, et X.

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Matt Magliocco

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