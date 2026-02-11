Michter's brengt Celebration Sour Mash uit, de zeldzaamste whisky in het assortiment van de distilleerder

LOUISVILLE, Kentucky, 11 februari 2026 /PRNewswire/ -- Michter's zal in februari 2026 beginnen met de verzending van de 2025 Edition van Michter's Celebration Sour Mash Whiskey, waarmee dit pas de vijfde keer is dat deze uitzonderlijke expressie wordt uitgebracht.

Wereldwijd zullen slechts 315 flessen van de 2025 Edition beschikbaar zijn. De whisky is gebotteld met een alcoholpercentage van 115,2 proof (57,6% ABV) en heeft in de Verenigde Staten een adviesprijs van USD 6.000 per fles. Voor de 2025 Edition van Celebration werden slechts zeven vaten geselecteerd uit de rijpingsvoorraden van Michter's: vier vaten Kentucky Straight Rye en drie vaten Kentucky Straight Bourbon.

"Elke uitgave van Michter's Celebration is werkelijk uniek en kan niet worden gerepliceerd. Deze buitengewone whisky is een symfonie die decennia in de maak is geweest, georkestreerd door Master of Maturation Andrea Wilson en Master Distiller Dan McKee," aldus Joseph J. Magliocco, president van Michter's. "Samen houden zij zorgvuldig toezicht op het rijpings- en blendproces en selecteren zij deze zeven whisky's niet alleen vanwege de uitzonderlijke individuele kenmerken die elk vat inbrengt, maar ook met het inzicht dat zij samen een whisky creëren die zo verfijnd is dat het geheel groter is dan de som der delen. Het resultaat weerspiegelt geduld, precisie en diepgaande expertise, samengebracht in één onvergetelijke ervaring."

Terugblikkend op het vakmanschap achter deze uitgave zei Andrea Wilson, Master of Maturation bij Michter's: "Deel uitmaken van het creëren van Celebration is een enorme eer. Het gaat om respect voor de kunst van het laten rijpen van whisky tot het perfecte moment, niet tot een specifieke leeftijd; om het blenden van whisky's tot een profiel dat de schoonheid van elk afzonderlijk vat overstijgt; en om het nastreven van iets zó unieks dat het een poëtische elegantie uitstraalt. Het resultaat is een compositie met een betoverende complexiteit, gedurfde verfijning en diepte die weerklinkt als de tijdloze schatten van Amerikaanse whisky."

Elke fles van de 2025 Celebration Sour Mash Whiskey wordt gepresenteerd in een speciale geschenkdoos met daarin een brief, ondertekend door Master Distiller Dan McKee. "Dit is de derde editie van Michter's Celebration tijdens mijn periode als Master Distiller, en elke uitgave is uniek. Ik ben er bijzonder trots op dat ik persoonlijk de vaten voor deze uitgave heb geselecteerd", aldus McKee. "De 2025 Celebration bevat whisky uit zeven uitzonderlijke vaten, waarbij de jongste whisky ouder is dan 12 jaar en de oudste ouder dan 30 jaar. Het is opmerkelijk hoe de oudste vaten precies de juiste hoeveelheid houtinvloed bijdragen, terwijl ze ruimte laten voor de delicate nuances van de andere prachtige ryes en bourbons in de blend om te schitteren."

Michter's Celebration Sour Mash werd geïntroduceerd in 2013 en markeerde een belangrijk moment in de geschiedenis van Amerikaanse whisky: voor het eerst bood een Amerikaans whiskybedrijf een blend van dit kaliber aan met een adviesprijs in de orde van meerdere duizenden dollars, waarmee een nieuw niveau binnen de wereld van Amerikaanse whisky werd bereikt.

In oktober 2025 werd Michter's de eerste whisky die drie jaar op rij werd uitgeroepen tot The World's Most Admired Whiskey door een internationale jury, samengesteld door het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Drinks International. Michter's heeft een lange en rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van onberispelijke kwaliteit. Elk product uit het beperkte aanbod van Michter's wordt gerijpt tot het perfect op dronk is. Het veelgeprezen portfolio omvat bourbon, rye, sour mash whiskey en American whiskey. Ga voor meer informatie over Michter's naar michters.com en volg ons op Instagram, Facebook, en X.

