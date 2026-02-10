Michter's veröffentlicht Celebration Sour Mash, den seltensten Whiskey im Sortiment der Brennerei

LOUISVILLE, Ky., 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Michter's Distillery wird im Februar 2026 mit der Auslieferung der 2025er Edition von Michter's Celebration Sour Mash Whiskey beginnen, was erst das fünfte Mal ist, dass dieser außergewöhnliche Ausdruck veröffentlicht wurde.

The 2025 Edition of Michter’s Celebration Sour Mash Speed Speed The 2025 Edition of Michter’s Celebration Sour Mash

Von der Edition 2025 werden weltweit nur 315 Flaschen zur Verfügung stehen. Michter's Celebration wird mit 115,2 % Alkoholgehalt (57,6 % ABV) abgefüllt und hat in den Vereinigten Staaten einen empfohlenen Verkaufspreis von 6.000 Dollar pro Flasche. Nur sieben Fässer wurden aus Michters Lagerbeständen für die 2025er Edition von Celebration ausgewählt: vier Kentucky Straight Rye-Fässer und drei Kentucky Straight Bourbon-Fässer.

„Jede Veröffentlichung von Michter's Celebration ist wirklich einzigartig und kann nicht nachgeahmt werden. Dieser außergewöhnliche Whiskey ist eine jahrzehntelange Symphonie, die von Master of Maturation Andrea Wilson und Master Distiller Dan McKee orchestriert wurde", so Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's. „Gemeinsam überwachen sie sorgfältig den Reifungs- und Mischungsprozess und wählen diese sieben Whiskeys nicht nur aufgrund ihrer außergewöhnlichen individuellen Eigenschaften aus, sondern auch in dem Bewusstsein, dass sie zusammen einen so exquisiten Whiskey ergeben, dass die Summe noch größer ist als ihre einzelnen Teile. Es spiegelt Geduld, Präzision und profundes Fachwissen wider, die sich zu einem einzigen, unvergesslichen Erlebnis zusammenfügen."

Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter, sagte über die künstlerische Arbeit, die hinter der Veröffentlichung steht: „Es ist eine große Ehre, an der Entstehung von Celebration beteiligt zu sein. Es geht darum, die Kunst der Reifung von Whiskey bis zu seinem perfekten Moment zu respektieren, nicht ein bestimmtes Alter; Whiskeys zu einem Profil zu vermengen, das die Schönheit eines einzelnen Fasses übertrifft; und etwas zu suchen, das so einzigartig ist, dass es eine poetische Eleganz vermittelt. Das Ergebnis ist eine Komposition von bezaubernder Komplexität, kühner Raffinesse und Tiefe, die die zeitlosen Schätze des amerikanischen Whiskeys widerspiegelt."

Jede Flasche des 2025 Celebration Sour Mash Whiskey wird in einer speziellen Geschenkbox präsentiert, die einen von Michter's Master Distiller Dan McKee unterzeichneten Brief enthält. „Dies ist die dritte Ausgabe von Michter's Celebration in meiner Zeit als Master Distiller, und jede Ausgabe ist einzigartig in ihrer Art. Ich bin sehr stolz darauf, die Fässer für diese Veröffentlichung persönlich ausgewählt zu haben", sagte McKee. „Der 2025 Celebration enthält Whiskey aus sieben außergewöhnlichen Fässern, wobei der jüngste Whiskey über 12 Jahre und der älteste Whiskey über 30 Jahre alt ist. Es ist bemerkenswert, wie die ältesten Fässer genau die richtige Menge an Eicheneinfluss beisteuern und gleichzeitig Raum für die feinen Nuancen der anderen schönen Ryes und Bourbons in der Mischung lassen."

Der 2013 eingeführte Michter's Celebration Sour Mash markierte einen bedeutenden Moment in der Geschichte des amerikanischen Whiskeys: ein amerikanisches Whiskey-Unternehmen einen Blend dieses Kalibers zu einem empfohlenen Verkaufspreis von mehreren Tausend Dollar anbot und damit eine neue Stufe des amerikanischen Whiskeys begründete.

Im Oktober 2025 wurde Michter's als erster Whiskey in drei aufeinanderfolgenden Jahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der in Großbritannien ansässigen Drinks International einberufen wurde, zum „The World's Most Admired Whiskey" ernannt. Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und X.

Kontakt:

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

[email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2890597/MICHELS_DISTILLERY__2025_Celebration_Sour_Mash_Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890596/MICHELS_DISTILLERY__2025_Celebration_Sour_Mash.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg