Michter's lance Celebration Sour Mash, le whiskey le plus rare de la gamme du distillateur

LOUISVILLE, Ky., 10 février 2026 /PRNewswire/ -- La distillerie Michter's commencera à expédier l'édition 2025 du Michter's Celebration Sour Mash Whiskey en février 2026, marquant seulement la cinquième fois que cette expression extraordinaire est mise en marché.

The 2025 Edition of Michter’s Celebration Sour Mash Speed Speed The 2025 Edition of Michter’s Celebration Sour Mash

Seules 315 bouteilles de l'édition 2025 seront disponibles dans le monde entier. Embouteillée à 115,2 degrés (57,6 % de volume d'alcool), la Michter's Celebration a un prix de vente conseillé de 6 000 dollars par bouteille aux États-Unis. Seuls sept fûts ont été choisis parmi les stocks de vieillissement de Michter pour l'édition 2025 de Celebration : quatre fûts de Kentucky Straight Rye et trois fûts de Kentucky Straight Bourbon.

« Chaque édition de Michter's Celebration est vraiment unique et ne peut être reproduite. Ce whisky extraordinaire est une symphonie élaborée depuis des décennies, orchestrée par le maître de maturation Andrea Wilson et le maître distillateur Dan McKee », a déclaré le président de Michter's, Joseph J. Magliocco. « Ensemble, ils supervisent soigneusement le processus de vieillissement et d'assemblage, sélectionnant ces sept whiskeys non seulement pour les extraordinaires caractéristiques individuelles de chacun, mais aussi parce qu'ils savent qu'ensemble, ils créeront un whiskey si exquis que la somme sera encore plus grande que ses parties individuelles. Il reflète la patience, la précision et l'expertise profonde réunies en une seule expérience inoubliable. »

Andrea Wilson, maître de maturation chez Michter, a déclaré : « C'est un grand honneur de participer à la création de Celebration. Il s'agit de respecter l'art de faire mûrir le whisky jusqu'au moment parfait, et non jusqu'à un âge précis ; de mélanger les whiskies pour obtenir un profil qui dépasse la beauté d'un seul tonneau ; et de rechercher quelque chose de si unique qu'il transmet une élégance poétique. Le résultat est une composition d'une complexité enchanteresse, d'une sophistication audacieuse et d'une profondeur qui fait écho aux trésors intemporels du whisky américain. »

Chaque bouteille de Celebration Sour Mash Whiskey 2025 est présentée dans un coffret cadeau spécial contenant une lettre signée par le maître distillateur de Michter's, Dan McKee. « C'est la troisième édition de Michter's Celebration depuis que je suis maître distillateur, et chaque édition est unique en son genre. Je suis très fier d'avoir personnellement sélectionné les fûts pour cette édition », a déclaré M. McKee. « La Célébration 2025 contient du whisky provenant de sept fûts extraordinaires, le plus jeune ayant plus de 12 ans et le plus vieux plus de 30 ans. Il est remarquable de constater que les fûts les plus anciens apportent juste ce qu'il faut d'influence du chêne tout en laissant s'exprimer les nuances délicates des autres beaux ryes et bourbons de l'assemblage. »

Introduit en 2013, Michter's Celebration Sour Mash a marqué un moment important dans l'histoire du whisky américain : une entreprise américaine de whisky proposait un mélange de ce calibre à un prix de vente conseillé de plusieurs milliers de dollars, créant ainsi un nouvel échelon de whisky américain.

En octobre 2025, Michter's est devenu le premier whiskey à être nommé trois années consécutives « The World's Most Admired Whiskey » (le whiskey le plus admiré au monde) par une académie internationale de votants convoquée par l'organisation britannique Drinks International. Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Les produits Michter's, dont la production est limitée, sont vieillis jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité maximale. La gamme de produits Michter's, qui jouit d'une grande notoriété, comprend des bourbons, des seigles, des whiskys à base de raisin sec et des whiskys américains. Pour plus d'informations sur Michter's, veuillez consulter michters.com et nous suivre sur Instagram, Facebook, et X.

Personne-ressource :

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

[email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2890597/MICHELS_DISTILLERY__2025_Celebration_Sour_Mash_Video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2890596/MICHELS_DISTILLERY__2025_Celebration_Sour_Mash.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg