Milliken & Company 獲評選為 2026 World's Most Ethical Companies®（2026 年全球最具道德企業）之一

Ethisphere 連續第 20 年表彰該製造商對道德商業實踐的堅持

南卡羅來納州斯帕坦堡2026年3月20日 /美通社/ -- Milliken & Company 獲 Ethisphere 評選為 2026 World's Most Ethical Companies® 之一，是這家全球多元化製造商連續第 20 年獲得此項殊榮。 自該獎項計劃於 2007 年創立以來，Milliken 是僅有六家每年均獲表彰的公司之一。

這項里程碑反映了 Milliken 對道德商業實踐的長久堅持，而這份堅持已深植於公司治理、企業文化及日常營運之中。

Milliken & Company 獲 Ethisphere 評選為 2026 World’s Most Ethical Companies® 之一，連續第 20 年榮獲此項殊榮。

Milliken & Company 總裁兼行政總裁 Halsey Cook 表示：「連續二十年獲評為 World's Most Ethical Company，體現了 Milliken 根深蒂固的特質。 這種持續性並非偶然，亦非源於單一政策或個別領袖， 而是透過公司文化長期累積，鼓勵組織上下每一個人，日復一日，即使在無人監察的情況下，依然做出正確選擇。」

Milliken 的道德與合規計劃以正式治理、成文標準及持續監控為基礎。 道德與合規被納入企業風險管理體系，並透過持續培訓、領導層問責及鼓勵員工發聲的舉報機制予以強化。

執行副總裁、首席法律顧問兼可持續發展主管 Kasel Knight 表示：「獲評為 World's Most Ethical Company 並不代表工作已經完成。 這強調了維持健全制度、保持透明度，並隨著期望與風險的轉變持續演進的重要性。」

World's Most Ethical Companies 評核乃基於 Ethisphere 專有的 Ethics Quotient®（道德指數），從治理、道德與合規、文化、環境與社會影響，以及價值鏈實踐等多個範疇對企業進行評估。 評核過程需要提交大量政策、計劃及實務操作的文件和驗證資料。

Ethisphere 策略總監兼執行主席 Erica Salmon Byrne 表示：「過去二十年，我們的 World's Most Ethical Companies 評選程序不斷演進，而 Milliken 的實踐一直能夠緊貼我們日益提高的標準。 我們深知，致力堅守商業誠信的企業最有能力應對瞬息萬變的局勢。 恭喜 Milliken 團隊屢獲殊榮。」

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SOURCE Milliken & Company