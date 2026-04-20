PEPSI® 匯聚天下球星，締造「PEPSI 足球國度」：規則由球迷決定

影片開場時，David Beckham 爵士便把策術手冊交給球迷，請其為 Pepsi 足球國度定下「規則」。 觀眾將走進一個由球迷舌戰主導的世界，展開一段火花四濺的旅程：由本地聚腳點到意想不到的對壘，Florian Wirtz 以精準極速泊車，令裁判目瞪口呆要翻看影像輔助裁判 (VAR) 覆核；Lauren James 在大學講壇上，傳授破解越位陷阱之道；更有 Vini Jr.、Alexia Putellas 及 Mohamed Salah 擔綱的鉅獻。

球迷在片中揭開 Pepsi 足球國度的核心「規則」，由 Pepsi 全球星級陣容活現眼前：規則第 7 條：迷信為尊，規則第 33 條：誰是「技巧之王」？ 規則第 84 條：勝仗戰衣，必穿上班。 規則第 100 條：凡事皆在球場定奪。

為了慶祝影片推出，Pepsi 將會協助球迷應對 Pepsi 足球國度的規則第 1 條：「這是叫 Football，不是叫 Soccer」。 球迷即將便可下載免費瀏覽器擴充功能，自動將所有「Soccer」字眼，一律改寫為「Football」。 不論是閱讀全球新聞，還是滑動搜尋結果，球迷都能確保「美妙足球」永遠以最動人的名號流傳。

球迷的激辯，在聊天室、粉絲專頁及網誌中也處處迸發。 因此，Pepsi 決定把這場辯論帶到 Reddit 這個全球增長最快的足球討論集中地。 此活動讓球迷自訂規則及儀式，賦予社群主導權，由其決定全球如何頌揚這項運動。

PepsiCo 國際飲品行政總裁 Eugene Willemsen 說：「足球的意義，從來不止於 90 分鐘內球場上的時刻。 足球活在對話、宿敵較量與傳統之間，每日都將不同社區、市場及世代的球迷連繫起來。 Pepsi 足球國度頌揚那種文化，以及球迷在比賽以外體驗這項運動的多元方式。 數十年來，Pepsi 一直站在足球運動的中心；現在，我們向那些將全球球迷連在一起的共同體驗及『規則』致敬。」

Pepsi 足球國度頌揚球場內外的足球文化。 世界各地球迷可於 PEPSI 的社交平台觀看完整影片，包括：X (Twitter)、Instagram、Facebook、TikTok 及 YouTube。

球員語錄

Mohamed Salah：「球迷就是令這美妙足球運動發光發亮的原因，因此這個世界由其制定規則，才是理所當然。 我很高興能夠成為 Pepsi 足球國度一分子，與眾同頌足球的儀式之美。」

小 Vini：「對我而言，足球代表喜悅和表現自我，所以加入 Pepsi 大家庭，一起歌頌足球的文化及熱情，實在理所應當。」 我只後悔沒有更早向球迷請教！」

Lauren James：「不論是親身上陣，還是場邊觀戰，面對大賽，我自有我的一套。 因此，能見證足球文化中種種獨特趣味融入同一企劃之中，真是一大樂事。」

Alexia Putellas：「球場以外的足球文化，獨具特別之處。 球員與球迷，同享儀式。 我毫不猶豫把握機會，協助 Pepsi 將這些傳統帶到舞台中央。」

Florian Wirtz：「足球遠不止是競技比賽。 當中有熱情、有辯論、有傳統。 因此，能夠訴說球迷每日奉行的規則，實在樂趣無窮。」

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關於 PepsiCo

全球超過 200 個國家及地區的消費者，每天享用 PepsiCo 產品逾 10 億次。 PepsiCo 於 2025 年錄得接近 940 億美元的淨收入，得益於其相輔相成的飲品及方便食物組合，包括 Lay's、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker 及 SodaStream。 PepsiCo 的產品組合豐富多元，涵蓋眾多深受歡迎的食物與飲品，當中有多個經典品牌的估計年度零售額，均超過 10 億美元。

指引 PepsiCo 邁步向前的願景，是透過 pep+ (PepsiCo Positive) 正面力量取勝，成為全球飲品及方便食物的領導皇者。 pep+ 是我們貫徹整個業務流程的策略性轉型計劃，將可持續發展作為核心，力求在推動增長的同時，為 PepsiCo 及公司業務所在的社區塑造更強大、更穩健的未來。 如欲了解更多詳情，敬請瀏覽 www.pepsico.com，並於 X (Twitter)、 Instagram、 Facebook 及 LinkedIn 追蹤 @PepsiCo。

鳴謝清單：

PEPSI IB

製作主管：Kane Phillips

高級製作人：Eleanor Fitzgerald

BIG TIME CREATIVE

製作統籌：Inas Nagy

影片

SAUVAGE.TV

導演：Ernest Desumbila

監製：Eva Laffitte

製作人：Isidor Arjona

後期製作人：Yukio Montilla

社交媒體

SAUVAGE.TV

總監：Pere Sala

監製：Eva Laffitte

製作人：Pablo Gershuni

後期製作人：Yukio Montilla

聲音設計

Immersus

聲音設計師：Alex Nicholls-Lee

攝影

Madeleine Penfold Studios

攝影師：Madeleine Penfold

監製：Rhiannon Reid

SOURCE PepsiCo