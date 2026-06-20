PUMA HYROX世界錦標賽2027首度落戶亞太區 香港成為主辦城市

與此同時，HYROX正逐步改變大眾參與健身競賽的方式，吸引越來越多人投入健身競賽運動。2025/26賽季已於全球95個城市舉行，吸引超過150萬人參與，創下歷來新高；新賽季參賽人數更預計突破200萬。在數以百萬計的參賽者之中，只有排名前0.5%的頂尖選手能夠取得世界錦標賽的參賽資格，前往香港競逐世界冠軍頭銜。

作為HYROX賽季的年度焦點盛事，PUMA HYROX世界錦標賽落戶香港預計將為城市帶來顯著經濟效益。為期數天的賽事不僅雲集世界頂尖運動員，亦吸引大量分齡組別選手參與，是一場結合精英競技與大眾參與的國際健身盛會。相比傳統大型體育盛事，HYROX世界錦標賽毋須大規模基建投入，同時能為主辦城市帶來可觀效益，為城市舉辦國際體育盛事提供更多選擇。

今年即將於斯德哥爾摩舉行的2026年PUMA HYROX世界錦標賽預計將吸引全球超過100萬名觀眾關注。隨着HYROX持續快速發展，香港亦有望於2027年迎來來自世界各地的運動員、支持者及健身愛好者，共同參與這項首次於亞洲舉行的世界錦標賽。

香港特別行政區文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示：「我們歡迎 HYROX 決定將其 2027 年世界錦標賽移師香港舉行。這個選擇不僅展示香港舉辦大型體育賽事的能力，更突顯我們作為首選旅遊目的地的吸引力。作為一項新興且極具人氣的運動，HYROX 及其世界錦標賽將進一步提升香港的體育氛圍，並有助培養充滿活力的體育文化。我們熱切期待接待來自世界各地的參賽者及其親友來香港，希望他們在分享澎湃活力與勝利時刻的同時，亦會在激烈的比賽前後的時間，盡情享受我們這座城市的景點與佳饌。」

香港旅遊發展局主席林建岳博士表示：「我們非常高興香港將於2027年舉辦PUMA HYROX 世界錦標賽，這是HYROX全球賽季的壓軸盛事，而賽事更首次移師亞太區 舉行。這項頂級賽事不僅為香港的盛事年表，注入另一項世界級大型體育活動，更彰顯香港作為『亞洲盛事之都』的地位。我們熱切期待來自世界各地的頂尖運動員及 HYROX 愛好者蒞臨香港，多留幾天，盡情探索，親身體驗我們這個充滿活力和多元魅力的城市。」

HYROX聯合創辦人兼行政總裁Christian Toetzke表示：「PUMA HYROX世界錦標賽是我們每個賽季最重要的時刻。來自世界各地的HYROX社群將齊聚一堂，共同見證頂尖運動員的卓越表現，以及混合健身競賽所展現的獨特魅力。2027賽季世界錦標賽落戶香港，是HYROX發展歷程中的重要里程碑。這不僅反映HYROX於亞太區的迅速發展，亦展現我們致力將世界級混合健身競賽帶到更多國際城市的決心。我們期待在這座充滿活力的城市，為全球參賽者帶來難忘體驗。」

PUMA Train Marketing BU副總裁Marwin Hoffman表示：「PUMA與HYROX的合作建基於雙方對運動表現的共同追求。我們十分榮幸多年來一直與HYROX攜手成長。隨着雙方近期延續全球合作夥伴關係，我們比以往更期待支持HYROX持續拓展全球版圖。我們期待透過2027年世界錦標賽及其後的賽事，支持HYROX的進一步發展。」

2027年PUMA HYROX世界錦標賽的門票詳情，活動日程及晉級資格安排將於稍後公布。

如欲查詢活動詳情、傳媒採訪或安排訪問，請聯絡: [email protected]

SOURCE HYROX