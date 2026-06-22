2027년 PUMA 하이록스 월드 챔피언십, APAC 지역 최초로 홍콩에서 개최

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2026년 6월 22일, 홍콩 /PRNewswire/ -- 에서 HYROX가 2027 PUMA HYROX 월드 챔피언십 개최지로 홍콩을 공식 선정했다. HYROX 최고 권위의 대회인 월드 챔피언십은 2027년 6월 10일부터 13일까지 홍콩 AsiaWorld-Expo에서 열린다.

홍콩은 HYROX의 APAC 지역 성장 여정을 상징적으로 보여주는 도시다. HYROX는 2022년 홍콩에서 APAC 지역 첫 대회를 개최했으며, 당시 참가자는 1,000명에 미치지 못했다. 그러나 불과 4년 만에 지난 5월 열린 홍콩의 여섯 번째 대회에는 약 20,000명의 선수가 참가하며 괄목할 만한 성장을 기록했다. APAC 지역 진출의 출발점이었던 홍콩은 이제 HYROX 최고 권위의 무대를 개최하는 도시로 자리매김하게 됐다.



HYROX는 대중 참여형 스포츠 시장에서 독보적인 성장세를 이어가고 있다. 2025/2026 시즌에는 전 세계 95개 도시에서 약 150만 명이 참가하며 역대 최대 규모를 기록했으며, 다가오는 시즌에는 참가자가 200만 명을 넘어설 것으로 전망된다. 이 가운데 오직 상위 0.5%의 선수만이 홍콩에서 열리는 월드 챔피언십에 출전해 월드 챔피언 타이틀에 도전할 수 있다. 이는 선수와 팬 모두에게 세계 최고 수준의 경쟁 경험을 제공하고자 하는 HYROX의 비전을 보여준다.



이번 대회 개최는 글로벌 스포츠 허브로서 홍콩의 위상을 더욱 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다. PUMA HYROX 월드 챔피언십은 엘리트 선수들의 치열한 경쟁과 대규모 연령대별 레이스가 함께 펼쳐지는 글로벌 피트니스 페스티벌이다. 개최 도시 입장에서는 기존 대형 스포츠 이벤트 대비 인프라 구축 부담을 최소화하면서도 높은 경제적 효과를 기대할 수 있다. 또한 스톡홀름에서 열리는 2026 PUMA HYROX 월드 챔피언십은 전 세계 약 100만 명의 시청자를 끌어모을 것으로 예상된다. HYROX의 지속적인 성장세와 함께, 홍콩은 2027년 전 세계 피트니스 커뮤니티의 이목이 집중되는 중심 무대가 될 전망이다.



홍콩특별행정구 문화체육관광국 국장 로자나 로(Rosanna Law)는 "HYROX가 홍콩을 2027 월드 챔피언십 개최지로 선택한 것을 진심으로 환영합니다. 이번 결정은 대규모 스포츠 이벤트를 성공적으로 개최할 수 있는 홍콩의 역량을 보여주는 동시에, 세계적인 관광 도시로서의 매력을 다시 한번 입증하는 계기가 될 것입니다. HYROX는 빠르게 성장하며 큰 인기를 얻고 있는 스포츠로, 이번 월드 챔피언십 개최는 홍콩의 스포츠 열기를 한층 높이고 역동적인 스포츠 문화를 조성하는 데 기여할 것으로 기대합니다. 전 세계에서 참가하는 선수들과 그들의 가족 및 친구들을 홍콩에서 맞이하게 되기를 바랍니다. 참가자들이 경기장에서 최고의 에너지와 감동적인 순간을 함께 나누는 것은 물론, 치열한 레이스 전후로 홍콩의 다양한 관광 명소와 미식 문화도 마음껏 즐기길 바랍니다."라고 말했다.

홍콩관광청 의장 피터 람(Peter Lam) 박사는 "홍콩에서 2027 PUMA HYROX 월드 챔피언십을 개최하게 되어 매우 기쁩니다. 이 대회는 HYROX 글로벌 시즌의 대미를 장식하는 플래그십 행사이자, APAC 지역에서 처음으로 열리는 최정상급 이벤트입니다. 이번 개최는 홍콩에서 열리는 다수의 행사 일정에 또 하나의 세계적인 메가 이벤트를 더하며, '아시아의 이벤트 수도'로서 홍콩의 위상을 다시 한번 확고히 하는 계기가 될 것입니다. 홍콩에서 전 세계의 정상급 선수들과 HYROX 팬 여러분을 맞이하기를 고대합니다. 이곳에서 더 오래 머물며, 더 많은 곳을 둘러보고, 우리 도시가 선사하는 활기차고 다채로운 모든 것을 경험하시길 바랍니다."라고 전했다.



하이록스 공동창업자 겸 CEO 크리스티안 퇴츠케(Christian Toetzke)는 "PUMA HYROX 월드 챔피언십은 우리 시즌의 정점입니다. 전 세계 커뮤니티가 한자리에 모여 운동의 정수와 하이브리드 레이싱이 선사하는 그 자체로 압도적인 현장을 함께 즐기는 순간이죠. 2027 시즌 피날레를 홍콩에서 개최하는 것은 역사적인 진전입니다. 이는 APAC 지역에서 우리 스포츠가 이뤄낸 성장을 보여줄 뿐만 아니라, 세계 최고 수준의 하이브리드 레이싱을 새로운 글로벌 거점으로 가져가겠다는 우리의 의지를 보여주는 것이기도 합니다. 이 활기 넘치는 도시에서 잊지 못할 경험을 선사할 날을 손꼽아 기다리고 있습니다."라고 밝혔다.



PUMA 트레이닝 마케팅 사업부 부사장 마윈 호프만(Marwin Hoffman)은 "HYROX와의 파트너십은 퍼포먼스를 향한 공동의 의지에서 출발했습니다. 우리는 지난 수년간 HYROX와 함께 이 스포츠를 키워온 시간을 더없이 자랑스럽게 생각합니다. 최근 글로벌 파트너십을 연장한 만큼, HYROX의 폭발적인 성장을 지원하겠다는 우리의 의지는 그 어느 때보다 뜨겁습니다. 2027년 월드 챔피언십, 그리고 그 너머를 향해 나아가는 여정을 함께하기를 기대합니다."라고 덧붙였다.



2027 PUMA HYROX 월드 챔피언십의 티켓 구매, 대회 일정, 출전 자격 안내 등 자세한 내용은 추후 공개될 예정이다.



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SOURCE HYROX