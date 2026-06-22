Hồng Kông lần đầu tiên đưa Giải vô địch thế giới PUMA HYROX đến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027

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HỒNG KÔNG, ngày 22 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- HYROX chính thức công bố Hồng Kông sẽ đăng cai Giải vô địch thế giới PUMA HYROX 2027. Sự kiện đỉnh cao của bộ môn này sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm AsiaWorld-Expo từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 năm 2027.

Quyết định đưa Giải vô địch thế giới đến Hồng Kông đánh dấu một cột mốc mang ý nghĩa trọn vẹn đối với môn thể thao này. Chính tại đây, vào năm 2022, HYROX đã tổ chức sự kiện đầu tiên tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), chào đón chưa đầy 1.000 vận động viên tham gia. Chỉ bốn năm sau, chặng đua HYROX thứ sáu tại Hồng Kông đã ghi nhận thành công vang dội trong lần tổ chức vào tháng 5 vừa qua, thu hút gần 20.000 người tham gia. Quỹ đạo tăng trưởng bùng nổ này, từ những bước khởi đầu khiêm tốn đến trở thành một thế lực hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực fitness, khiến Hồng Kông trở thành địa điểm lý tưởng để đăng cai sự kiện đỉnh cao này.

HYROX tiếp tục tạo ra những thay đổi mang tính đột phá trong lĩnh vực thể thao đại chúng quy mô lớn. Sau mùa giải 2025/2026 lập kỷ lục với 1,5 triệu người tham gia tại 95 thành phố, số lượng vận động viên của mùa giải sắp tới được dự báo sẽ vượt 2 triệu người. Từ cộng đồng toàn cầu khổng lồ này, chỉ 0,5% vận động viên xuất sắc nhất mới giành được cơ hội đến Hồng Kông để cạnh tranh danh hiệu Nhà vô địch thế giới, qua đó khẳng định cam kết của HYROX trong việc mang đến những trải nghiệm thi đấu đẳng cấp thế giới, kịch tính cho cả vận động viên lẫn người hâm mộ.

Việc đăng cai sự kiện danh giá này cũng mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho thành phố, đồng thời củng cố vị thế của Hồng Kông như một trung tâm thể thao toàn cầu. Giải vô địch thế giới PUMA HYROX là một lễ hội fitness kéo dài nhiều ngày, kết hợp giữa các cuộc đua chuyên nghiệp đỉnh cao và sự tham gia đông đảo của các vận động viên theo nhóm tuổi, mang đến cho các thành phố đăng cai một lựa chọn thay thế có giá trị cao mà không phát sinh rủi ro đầu tư hạ tầng như các đại sự kiện thể thao truyền thống. Với Giải vô địch thế giới PUMA HYROX 2026 tại Stockholm dự kiến thu hút 1 triệu người xem trên toàn thế giới, Hồng Kông sẵn sàng bước vào tâm điểm chú ý nổi bật hơn nữa của thế giới trong năm 2027 khi môn thể thao này đang duy trì đà tăng trưởng bùng nổ.

Bà Rosanna Law, Trưởng cơ quan quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặc khu Hành chính Hồng Kông, cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh quyết định của HYROX khi lựa chọn Hồng Kông làm nơi tổ chức Giải vô địch thế giới năm 2027. Quyết định này không chỉ cho thấy năng lực của chúng tôi trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn khẳng định sức hấp dẫn của Hồng Kông như một điểm đến du lịch hàng đầu. Là một môn thể thao mới nổi và đang nhận được sự quan tâm lớn, HYROX cùng Giải vô địch thế giới sẽ tiếp tục nâng cao bầu không khí thể thao và góp phần xây dựng văn hóa thể thao năng động tại Hồng Kông. Chúng tôi mong được chào đón các vận động viên cùng bạn bè và gia đình của họ từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi hy vọng họ sẽ cùng chia sẻ nguồn năng lượng tích cực và những khoảnh khắc chiến thắng với chúng tôi, đồng thời tận hưởng các điểm tham quan và tinh hoa ẩm thực của thành phố trước và sau những cuộc tranh tài đầy thử thách".

Tiến sĩ Peter Lam, Chủ tịch Hội đồng Tổng cục Du lịch Hồng Kông, cho biết: "Chúng tôi rất hào hứng khi Hồng Kông sẽ đăng cai Giải vô địch thế giới PUMA HYROX 2027, sự kiện chung kết quan trọng nhất của mùa giải HYROX toàn cầu và cũng là lần đầu tiên sự kiện hàng đầu này được đăng cai tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện này bổ sung thêm một đại sự kiện đẳng cấp thế giới vào lịch sự kiện của thành phố, đồng thời nhấn mạnh vị thế của Hồng Kông là Thủ đô Sự kiện của Châu Á. Chúng tôi mong được chào đón các vận động viên hàng đầu và người hâm mộ HYROX từ khắp nơi trên thế giới đến Hồng Kông, nơi họ có thể lưu trú lâu hơn, khám phá nhiều hơn và trải nghiệm mọi điều mà thành phố năng động và đa dạng của chúng tôi mang lại".

Christian Toetzke, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành HYROX, nhận định: "Giải vô địch thế giới PUMA HYROX là đỉnh cao của mùa giải - thời điểm toàn bộ cộng đồng HYROX toàn cầu cùng hội tụ để tôn vinh những thành tích thể thao xuất sắc và sức hấp dẫn đặc biệt cùng những màn tranh tài đầy mãn nhãn của bộ môn đua kết hợp (hybrid racing). Việc tổ chức vòng chung kết mùa giải 2027 tại Hồng Kông là một bước tiến mang tính lịch sử, không chỉ thể hiện sự phát triển của môn thể thao này tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mà còn khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc đưa bộ môn đua kết hợp đẳng cấp thế giới đến với những trung tâm toàn cầu mới. Chúng tôi rất mong chờ mang đến một trải nghiệm khó quên tại thành phố sôi động này".

Marwin Hoffman, Phó Chủ tịch phụ trách Tiếp thị ngành hàng Train của PUMA, cho biết: "Quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và HYROX được xây dựng trên cam kết chung về hiệu suất và thành tích, và chúng tôi vô cùng tự hào về những năm tháng đồng hành cùng HYROX để phát triển môn thể thao này. Sau khi vừa gia hạn quan hệ đối tác toàn cầu, chúng tôi càng thêm hào hứng trong việc hỗ trợ sự tăng trưởng mạnh mẽ của HYROX, đồng thời mong muốn tiếp tục đồng hành trên hành trình hướng tới Giải vô địch thế giới năm 2027 và xa hơn nữa".

Thông tin chi tiết về vé tham dự, lịch trình sự kiện và các tiêu chí giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới PUMA HYROX 2027 sẽ sớm được công bố.

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SOURCE HYROX