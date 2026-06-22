Hong Kong Hadirkan PUMA HYROX World Championships ke Asia Pasifik untuk Pertama Kalinya pada 2027

Penunjukan Hong Kong sebagai tuan rumah memiliki makna khusus bagi HYROX. Pada 2022, kota ini menjadi lokasi penyelenggaraan ajang HYROX pertama di Asia Pasifik yang diikuti sekitar 1.000 peserta. Empat tahun berselang, penyelenggaraan keenam HYROX di Hong Kong pada Mei 2026 berhasil menarik hampir 20.000 peserta. Pertumbuhan pesat tersebut mencerminkan perkembangan HYROX dari sebuah kompetisi yang relatif baru menjadi fenomena kebugaran global, serta menjadikan Hong Kong lokasi yang tepat untuk menggelar kejuaraan dunia.

HYROX terus mencatat pertumbuhan signifikan di segmen olahraga partisipatif. Pada musim 2025/2026, ajang ini memecahkan rekor dengan melibatkan 1,5 juta peserta di 95 kota di seluruh dunia. Pada musim berikutnya, jumlah peserta diproyeksikan melampaui 2 juta atlet. Dari komunitas global tersebut, hanya 0,5% peserta terbaik yang berhak tampil di Hong Kong dan memperebutkan gelar juara dunia.

Selain menjadi ajang olahraga bergengsi, penyelenggaraan PUMA HYROX World Championships juga diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Hong Kong, serta memperkuat posisinya sebagai destinasi olahraga kelas dunia. Kejuaraan ini menghadirkan festival kebugaran selama beberapa hari yang memadukan kompetisi atlet elite dengan partisipasi massal dari berbagai kelompok usia. Dengan konsep tersebut, kota tuan rumah memperoleh manfaat ekonomi yang besar tanpa harus membangun infrastruktur baru seperti pada ajang olahraga berskala besar lainnya. PUMA HYROX World Championships 2026 yang akan digelar di Stockholm diperkirakan menarik sekitar 1 juta penonton di seluruh dunia. Dengan tren pertumbuhan HYROX yang terus meningkat, Hong Kong akan mendapat sorotan global yang semakin masif saat menjadi tuan rumah pada 2027.

Rosanna Law, Secretary, Culture, Sports and Tourism, Hong Kong Special Administrative Region, mengatakan, "Kami menyambut baik keputusan HYROX untuk menggelar World Championship 2027 di Hong Kong. Keputusan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan Hong Kong dalam menyelenggarakan ajang olahraga berskala besar, tetapi juga menegaskan daya tarik kota ini sebagai destinasi wisata unggulan. Sebagai olahraga yang sedang berkembang dan semakin populer, HYROX dan World Championships akan semakin memperkuat atmosfer olahraga serta membantu membangun budaya olahraga yang dinamis di Hong Kong. Kami menantikan kehadiran para peserta beserta teman dan keluarga mereka dari seluruh dunia. Kami berharap mereka dapat berbagi energi dan momen kemenangan bersama kami, sekaligus menikmati berbagai atraksi dan kekayaan kuliner Hong Kong sebelum dan sesudah kompetisi yang berlangsung intens."

Dr. Peter Lam, Chairman, Hong Kong Tourism Board, menambahkan, "Kami sangat antusias karena Hong Kong akan menjadi tuan rumah PUMA HYROX World Championships 2027, ajang penutup utama dari musim global HYROX dan pertama kalinya ajang bergengsi ini digelar di kawasan Asia Pasifik. Kehadiran ajang ini menambah satu lagi acara mega kelas dunia dalam kalender kota kami, sekaligus memperkuat posisi Hong Kong sebagai Ibu Kota Acara Asia. Kami menantikan kehadiran para atlet elite dan penggemar HYROX dari seluruh dunia ke Hong Kong, tempat mereka dapat tinggal lebih lama, menjelajahi lebih banyak destinasi, dan menikmati semua hal yang ditawarkan oleh kota kami yang dinamis dan beragam."

Christian Toetzke, Co-Founder dan CEO, HYROX, berkomentar, "PUMA HYROX World Championships merupakan puncak kompetisi olahraga ini - momen penting yang melibatkan seluruh komunitas global HYROX untuk merayakan pencapaian dan keseruan hybrid racing. Penyelenggaraan kompetisi puncak pada 2027 di Hong Kong menjadi momen bersejarah yang tak hanya menunjukkan perkembangan pesat HYROX di Asia Pasifik, namun juga komitmen kami untuk menghadirkan kompetisi hybrid racing kelas dunia ke pusat-pusat global baru. Kami ingin segera mewujudkan pengalaman berkesan di kota yang penuh energi ini."

Marwin Hoffman, VP Train Marketing BU, PUMA, mengatakan, "Kolaborasi antara PUMA dan HYROX terjalin berdasarkan visi yang sama untuk mendorong performa atlet. Kami bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan pertumbuhan HYROX selama beberapa tahun terakhir. Setelah memperpanjang durasi kemitraan global ini, kami semakin antusias untuk terus mendukung perkembangan HYROX, termasuk menyambut World Championships 2027 dan berbagai ajang besar lainnya pada masa mendatang."

Informasi lebih lanjut mengenai penjualan tiket, jadwal acara, dan mekanisme kualifikasi menuju PUMA HYROX World Championships 2027 akan diumumkan dalam waktu dekat.

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SOURCE HYROX