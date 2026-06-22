ฮ่องกงคว้าสิทธิ์จัดการแข่งขัน PUMA HYROX World Championships ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรกในปี 2570

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HYROX

22 Jun, 2026, 19:30 CST

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ลอนดอน, 22 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- HYROX ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน PUMA HYROX World Championships 2027 โดยมหกรรมสูงสุดของกีฬาประเภทนี้จะจัดขึ้นที่ AsiaWorld-Expo ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2570

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การตัดสินใจนำการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาจัดที่ฮ่องกงถือเป็นจุดหมายสำคัญที่สะท้อนการเติบโตของกีฬาประเภทนี้อย่างครบวงจร โดยในปี 2565 HYROX ได้จัดการแข่งขันครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ฮ่องกง ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันไม่ถึง 1,000 คน แต่เพียงสี่ปีต่อมา การแข่งขันครั้งที่หกของเมือง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมได้เกือบ 20,000 คน เส้นทางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ สู่การเป็นปรากฏการณ์ด้านฟิตเนสระดับโลก ทำให้ฮ่องกงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการแข่งขันระดับสูงสุดรายการนี้

HYROX ยังคงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการกีฬามวลชนอย่างต่อเนื่อง หลังจากฤดูกาล 2568/2569 สร้างสถิติใหม่ด้วยผู้เข้าร่วมกว่า 1.5 ล้านคนใน 95 เมืองทั่วโลก ขณะที่ฤดูกาลถัดไปคาดว่าจะมีนักกีฬามากกว่า 2 ล้านคน จากชุมชนผู้เข้าร่วมทั่วโลกขนาดมหาศาลนี้ มีเพียงผู้เข้าแข่งขันระดับท็อป 0.5% เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เดินทางสู่ฮ่องกงเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ HYROX ในการมอบประสบการณ์การแข่งขันระดับโลกที่เข้มข้นและทรงคุณค่าแก่ทั้งผู้เข้าแข่งขันและแฟนกีฬา

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอันทรงเกียรตินี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญแก่เมือง พร้อมตอกย้ำสถานะของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางกีฬาระดับโลก โดย PUMA HYROX World Championships เป็นมหกรรมฟิตเนสหลายวันที่ผสานการแข่งขันของนักกีฬาระดับแนวหน้าเข้ากับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มอายุจำนวนมาก มอบทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงและไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐานแก่เมืองเจ้าภาพ เมื่อเทียบกับมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ในรูปแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ การแข่งขัน PUMA HYROX World Championships 2026 ที่กำลังจะจัดขึ้นในกรุงสตอกโฮล์ม คาดว่าจะมีผู้ชมทั่วโลกถึง 1 ล้านคน และด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของกีฬา HYROX ฮ่องกงจึงมีแนวโน้มได้รับความสนใจจากนานาชาติมากยิ่งขึ้นในปี 2570

Rosanna Law รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กล่าวว่า "เรายินดีอย่างยิ่งที่ HYROX ตัดสินใจนำการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2570 มาจัดที่ฮ่องกง การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของเราในการจัดการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังตอกย้ำเสน่ห์ของฮ่องกงในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำอีกด้วย ในฐานะกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว HYROX และการแข่งขันชิงแชมป์โลกจะช่วยยกระดับบรรยากาศด้านกีฬาและส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาอันมีชีวิตชีวาในฮ่องกง เรายินดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงเพื่อนและครอบครัวจากทั่วทุกมุมโลก และหวังว่าพวกเขาจะได้แบ่งปันช่วงเวลาแห่งพลังและความสำเร็จร่วมกับเรา พร้อมเพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวและอาหารเลิศรสของเมืองทั้งก่อนและหลังการแข่งขันอันเข้มข้น"

ดร. Peter Lam ประธาน Hong Kong Tourism Board กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่ฮ่องกงจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน PUMA HYROX World Championships 2027 ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของฤดูกาลระดับโลกของ HYROX และนับเป็นครั้งแรกที่การแข่งขันระดับสูงสุดนี้จะจัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับเป็นอีกหนึ่งมหกรรมระดับโลกที่เข้ามาเสริมปฏิทินกิจกรรมของเมือง และตอกย้ำสถานะของฮ่องกงในฐานะเมืองหลวงแห่งอีเวนต์ของเอเชีย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับนักกีฬาระดับแนวหน้าและแฟน HYROX จากทั่วโลกสู่ฮ่องกง เพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวลาอยู่กับเมืองนานขึ้น สำรวจมากขึ้น และสัมผัสประสบการณ์อันหลากหลายที่เมืองอันมีชีวิตชีวาแห่งนี้มอบให้"

Christian Toetzke ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HYROX กล่าวแสดงความเห็นว่า "PUMA HYROX World Championships คือจุดสูงสุดของฤดูกาล เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนของเราทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศทางกีฬาและความตื่นเต้นของการแข่งขันไฮบริดเรซซิง การจัดการแข่งขันปิดฤดูกาลปี 2570 ที่ฮ่องกงถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสะท้อนทั้งการเติบโตของกีฬาประเภทนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และความมุ่งมั่นของเราในการนำการแข่งขันไฮบริดเรซซิงระดับโลกไปสู่ศูนย์กลางสำคัญแห่งใหม่ทั่วโลก เราแทบรอไม่ไหวที่จะมอบประสบการณ์อันน่าจดจำในเมืองที่เปี่ยมพลังแห่งนี้"

Marwin Hoffman รองประธานฝ่ายการตลาด Train Business Unit ของ PUMA กล่าวว่า "ความร่วมมือระหว่างเรากับ HYROX ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นร่วมกันด้านสมรรถนะ และเราภูมิใจอย่างยิ่งกับหลายปีที่ผ่านมาในการร่วมกันผลักดันการเติบโตของกีฬาประเภทนี้ หลังจากที่เราเพิ่งขยายความร่วมมือระดับโลกออกไปเมื่อไม่นานมานี้ เรามีพลังและความมุ่งมั่นมากกว่าที่เคยในการสนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ HYROX และตั้งตารอที่จะร่วมสร้างความสำเร็จไปจนถึงการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี 2570 และต่อจากนั้น"

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตร ตารางการแข่งขัน และเส้นทางการคัดเลือกสำหรับการแข่งขัน PUMA HYROX World Championships 2027 จะประกาศให้ทราบในเร็ว ๆ นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ การสอบถามจากสื่อ การสัมภาษณ์ หรือการขอตัวอย่าง กรุณาติดต่อ: [email protected]

SOURCE HYROX

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