TEAM PRONC 將加入由 PIF 呈獻的 2027 年 UIM E1 電動賽艇世界錦標賽，將尼日利亞文化、好客精神及非洲在全球的影響力帶給精彩刺激的全球全電動水上競速系列賽

Team PRONC 由多位尼日利亞企業家及投資者共同創立，成員包括 Rich Hospitality 創辦人 Cecil Hammond 與 Richie Shittu，以及 Preye Berezi、Osahon Okunbo 和 Ndy Oruche。團隊期望把尼日利亞享負盛名的文化底蘊、待客之道及企業家精神，帶進這項全球體壇其中一個增長最迅速的錦標賽，同時建立絕佳平台，歌頌非洲文化在體育、娛樂及創新範疇中不斷提升的影響力。

創辦人在款待服務、現場娛樂、私人會員會所及文化體驗領域深耕逾二十年；隨着非洲音樂、體育、時尚及娛樂持續影響全球文化，他們希望透過 PRONC，將同樣的抱負、活力及卓越精神帶到競速運動領域。

這項錦標賽早已獲 LeBron James、Tom Brady、Rafa Nadal 和 Will Smith 等國際頂尖運動員、演藝名人及企業家支持。PRONC 帶着超越比賽的願景加入 E1，透過體育、娛樂及社區項目，開創機遇、發掘新晉人才，並啟發下一代創新者和運動員在國際體壇上看見自己的身影。

由 PIF 呈獻的 UIM E1 電動賽艇世界錦標賽，結合國際體育盛事、先進科技與海洋生態保育三大元素。 此錦標賽的足跡遍及全球多個極具標誌性的濱海勝地，包括科莫湖、摩納哥、拉各斯及邁阿密，將競賽與加速創新及保護連繫全人類的水域這項使命融為一體。 E1 秉持平等機會理念，規定每隊必須有男女賽艇手參與比賽，從而在國際頂尖賽艇層面推動更均衡的性別代表。

Team PRONC 加入這個由頂尖班主組成的行列，代表新一代體育項目擁有及營運模式，融匯競速、娛樂與款待業。 Team PRONC 不只是一支賽隊，更體現創辦人的抱負，致力打造享譽全球的體育及生活品味品牌，讓其文化影響力遠遠超越賽場。

Team PRONC 聯合創辦人表示：

Cecil Hammond 表示：「Team PRONC 正是有志之士因共同願景而聚首時，所能實現的璀璨成果。 其意義遠超競速運動本身。 這正是絕佳機會，讓我們在全球規模數一數二的體育舞台，展現非洲的創新、創意和卓越，同時締造令未來世代感到自豪的成果。」

Richie Shittu 表示：「我們透過合作建立這支團隊，並深信非洲理應在全球體壇擁有更重要的席位。 E1 帶來無與倫比的舞台，讓人在巔峰對決之際，亦能將科技、可持續發展、商業與文化交織共融。」

Preye Berezi 表示：「PRONC 印證攜手協作所能創造的成果。 每位夥伴都貢獻各自的專長和視野，我們正共同建構具國際競爭力的項目，同時為非洲的企業和人才開創新機遇。」

Osahon Okunbo 表示：「我們要建立的是一個能夠持續發展、胸懷全球抱負的機構。 我們期望 Team PRONC 能成為廣受尊重的體育品牌，創造商業價值之餘，也在全球各地正面展現尼日利亞和非洲的形象。」

Ndy Oruche 表示：「體育擁有超越疆界、凝聚人心的神奇力量。 Team PRONC 讓我們透過創新、團隊合作及卓越表現，向世界講述正面的非洲故事，同時為全球體壇其中一項最令人振奮的新錦標賽增添光彩。」

E1 創辦人兼主席 Alejandro Agag 補充表示：「E1 的誕生，是為了開創水上潔淨競賽的新紀元，而 Team PRONC 的加入正正彰顯這份宏大抱負。 隨着 Cecil Hammond 及 Richie Shittu 於明年加入錦標賽，把我們推動全球擴張及創新的願景，與非洲更廣泛的受眾基礎緊密相連，在錦標賽聲勢持續高漲的同時，拓展 E1 的版圖及深遠影響。」

Team PRONC 的參賽資格已獲確認，將出戰由 PIF 呈獻的 2027 年 UIM E1 電動賽艇世界錦標賽。隊伍隨即會為首個賽季展開準備，未來數月將陸續公佈名人夥伴、賽艇手、技術方案及 E1 RaceBird 戰艇塗裝等詳情。

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關於 Team PRONC

Team PRONC 是一支由尼日利亞人創立、參加 E1 電動賽艇世界錦標賽的隊伍，由多位企業家及投資者組成的財團共同創立。他們秉持共同願景，致力建立一個享譽全球的體育機構。 Team PRONC 活躍於體育、創新、可持續發展、文化與商業的交融地帶，不僅力求在最高水平賽場上競逐，更致力在國際舞台綻放非洲的卓越光芒。

團隊匯聚創業、款待、金融、娛樂、科技及品牌發展等多元專業知識，並長遠承諾創造商機、啟迪未來世代，以及推動非洲在國際間的持續崛起。

關於由 PIF 呈獻的 UIM E1 電動賽艇世界錦標賽

E1 是全球首個亦是唯一獲得國際摩托艇聯合會（Union Internationale Motonautique，簡稱 UIM）官方認證的全電動賽艇錦標賽。該聯合會為全球摩托艇運動的國際管理機構。

由 PIF 呈獻的 UIM E1 電動賽艇世界錦標賽，旨在運用電動技術打造一項新意十足、激盪人心、競爭激烈的水上賽艇錦標賽，並聚焦於有助保護及修復城市水域與海岸環境的創新。

錦標賽的每支參賽隊伍均有一名男賽艇手及一名女賽艇手。 賽事足跡遍及全球多個極具標誌特色的城市，包括吉達、摩納哥、科莫湖、拉各斯及邁阿密，參賽隊伍的擁有人均為國際間赫赫有名的頂尖人物。 這些名人陣容包括娛樂界的 LeBron James、Will Smith、Marc Anthony 及 Steve Aoki，以及體壇的 Rafael Nadal、Tom Brady、Virat Kohli、Thibaut Courtois、Kyle Kuzma 和 Didier Drogba。

E1 賽艇手駕駛 E1 RaceBirds 電動賽艇，在考驗技術的狹窄賽道上馳騁爭鋒。 如欲緊貼最新消息及動態，歡迎在 TikTok、Facebook、X 及 Instagram 上追蹤我們 @E1Series。 #ChampionsOfTheWater

SOURCE Team PRONC