Team PRONC、PIF提供の2027年UIM E1世界選手権に参戦へ、ナイジェリアの文化、ホスピタリティ、世界に広がるアフリカの影響力を世界規模の魅力的な完全電動水上レースシリーズにもたらす

ナイジェリア発のチームが有力な起業家と投資家を結集し、世界最高峰のスポーツの舞台でアフリカの卓越性をさらに発信

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モナコ, 2026年7月22日 /PRNewswire/ -- 新たに結成されたTeam PRONCは、世界初の完全電動レースボート競技であるPIF提供の2027年UIM E1世界選手権（2027 UIM E1 World Championship presented by PIF）に正式に参戦登録しました。

今回の契約は、世界的に著名なYacht Club de Monacoで先週末に開催された「E1モナコ2026（E1 Monaco 2026）」のレース中に締結されたもので、これによりTeam PRONCは、ナイジェリアの活力、大志、文化的影響力を世界の人々に示すことを目的とする新たなスポーツ事業として紹介されます。

Team PRONC co-founders Cecil Hammond and Richie Shittu, Preye Berezi, Osahon Okunbo and Ndy Oruche with Alejandro Agag, Founder and Chairman of E1, following the signing of Team PRONC's entry into the 2027 UIM E1 World Championship presented by PIF, at Yacht Club de Monaco.

Rich Hospitalityの創設者Cecil HammondとRichie Shittuのほか、Preye Berezi、Osahon Okunbo、Ndy Orucheを含むナイジェリアの起業家・投資家グループによって設立されたTeam PRONCは、ナイジェリアが誇る文化、おもてなし、起業家精神を、世界のスポーツ界で最も成長著しい選手権の一つにもたらし、スポーツ、エンターテインメント、イノベーションの各分野でますます高まるアフリカ文化の影響力をたたえる場を築くことを目指しています。

ホスピタリティ、ライブ・エンターテインメント、会員制クラブ、文化体験の各分野で20年以上にわたり事業を展開してきた創設者たちは、アフリカの音楽、スポーツ、ファッション、エンターテインメントが世界の文化を形作り続ける中、PRONCを通じて、その大志、活力、卓越性をモータースポーツの世界にもたらすことを目指しています。

LeBron JamesやTom BradyからRafa Nadal、Will Smithまで、世界で広く知られるアスリート、エンターテイナー、起業家がすでに支援する選手権に加わるPRONCは、競技の枠を超えたビジョンを掲げてE1に参入し、スポーツ、エンターテインメント、地域社会での取り組みを通じて、機会を創出し、新進の才能の活躍を後押しするとともに、次世代のイノベーターやアスリートが世界のスポーツの舞台に自分たちの姿を重ねられるよう鼓舞します。

PIF提供のUIM E1世界選手権は、世界のスポーツ、最先端技術、海洋保全を融合させています。この選手権は、コモ湖、モナコ、ラゴス、マイアミなど世界を代表する水辺の開催地でレースを開催するとともに、イノベーションを加速させ、私たちすべてをつなぐ水域を守るという使命を掲げています。E1は、すべてのチームに男性と女性のパイロットの出場を義務付けることで機会均等を推進し、国際レースの最高峰における男女双方の活躍の場を広げています。

こうした著名なオーナー陣に加わるTeam PRONCは、レース、エンターテインメント、ホスピタリティが交わる領域で、スポーツチーム所有の新たなあり方を示しています。Team PRONCは単なるチームにとどまらず、レースコースの枠をはるかに超える文化的影響力を備えた、世界的に認知されるスポーツ・ライフスタイルブランドを築くという創設者たちの大志を体現しています。

Team PRONCの共同創設者らは、次のように述べています。

Cecil Hammond：「Team PRONCは、高い志を持つ人々が共通のビジョンの下で力を合わせることで、何が実現できるかを示しています。これはモータースポーツの枠を超えた取り組みです。世界最大級のスポーツの舞台の一つでアフリカのイノベーション、創造性、卓越性を発信しながら、将来の世代が誇りに思えるものを築く機会でもあります。」

Richie Shittu：「私たちは、パートナーシップと、アフリカは世界のスポーツ界でより大きな存在感を示すべきだとの信念に基づき、このチームを築いてきました。E1は、最高峰で競いながら、テクノロジー、持続可能性、ビジネス、文化を融合させる素晴らしい舞台を提供してくれます。」

Preye Berezi：「PRONCは、連携によって何を実現できるかを示しています。各パートナーが異なる強みと視点を持ち寄り、私たちは力を合わせて、国際舞台で競えるチームを築くとともに、アフリカの企業と人材に新たな機会を切り開いています。」

Osahon Okunbo：「これは、世界を視野に入れた持続可能な組織を築く取り組みです。私たちは、Team PRONCを、商業的価値を創出するとともに、ナイジェリアとアフリカの前向きな姿を世界に伝える、高く評価されるスポーツブランドに成長させたいと考えています。」

Ndy Oruche：「スポーツには、国境を越えて人々を一つにする大きな力があります。Team PRONCを通じて、私たちはイノベーション、チームワーク、卓越性によってアフリカの前向きな物語を伝えるとともに、世界のスポーツ界で最も魅力的な新たな選手権の一つに貢献できます。」

E1の創設者兼会長であるAlejandro Agagは、さらに次のように述べています。「E1は、クリーンな水上レースの新時代を切り開くために創設され、Team PRONCはその目標を明確に示しています。Cecil HammondとRichie Shittuが来年この選手権に加わることで、世界展開とイノベーションに向けた私たちのビジョンがアフリカのより幅広い層と結び付き、選手権が引き続き勢いを保つ中で、E1の活動範囲と影響力の拡大が後押しされます。」

PIF提供の2027年UIM E1世界選手権への参戦が正式に決定したことを受け、Team PRONCは初参戦シーズンに向けた準備を開始し、提携する著名人、パイロット、技術プログラム、E1 RaceBirdのカラーリングについて、今後数カ月以内に追加発表を行う予定です。

メディア関係のお問い合わせ先：[email protected]

Team PRONCについて

Team PRONCは、世界的に認知されるスポーツ組織を築くという共通のビジョンを持つ起業家・投資家のコンソーシアムによって設立された、ナイジェリア発のE1世界選手権参戦チームです。スポーツ、イノベーション、持続可能性、文化、ビジネスが交わる領域で活動するTeam PRONCは、最高峰で競いながら、国際舞台でアフリカの卓越性を発信することを目的としています。

Team PRONCは、起業、ホスピタリティ、金融、エンターテインメント、テクノロジー、ブランド開発の各分野の専門知識を結集し、事業機会を創出し、次世代を鼓舞するとともに、アフリカの世界的な台頭を後押しすることに長期的に取り組んでいます。

PIF提供のUIM E1世界選手権（UIM E1 World Championship presented by PIF）について

E1は、レースボート競技の国際統括団体であるUnion Internationale Motonautique（UIM）が公認する、世界初かつ唯一の完全電動レースボート選手権です。

PIF提供のUIM E1世界選手権は、電動技術を活用した魅力的で競争性の高い新たな水上レースを実現するとともに、都市部の水域や沿岸地域の保護・再生に役立つイノベーションに力を注ぐことを目的に創設されました。

この選手権では、各チームが男女各1人のパイロットを擁します。ジェッダ、モナコ、コモ湖、ラゴス、マイアミなど、世界各地を代表する開催地の水上でレースを行う各チームは、世界屈指の著名人がオーナーを務めています。チームオーナーにはすでに、エンターテインメント界のLeBron James、Will Smith、Marc Anthony、Steve Aoki、スポーツ界のRafael Nadal、Tom Brady、Virat Kohli、Thibaut Courtois、Kyle Kuzma、Didier Drogbaが名を連ねています。

E1のパイロットは、電動艇E1 RaceBirdを操り、狭く技術的難度の高い周回コースを航行します。最新ニュースや各種情報は、TikTok、Facebook、X、Instagramで@E1Seriesをフォローしてご覧ください。#ChampionsOfTheWater

SOURCE Team PRONC