TestMu AI 擴展 KaneAI，加入增強的測試編寫與進階記錄功能

KaneAI 的最新升級，帶來更智能的互動記錄、進階點擊操作、智能故障復原以及更靈活的執行方式，專為企業級人工智能測試工作流程而設

三藩市及印度諾伊達2026年5月29日 /美通社/ -- 全球首個全棧式代理型人工智能 (AI) 品質工程平台 TestMu AI（前稱 LambdaTest），今日宣佈大幅擴展 KaneAI 的功能，新增重點涵蓋智能測試編寫、進階用戶界面 (UI) 互動、穩健執行表現，以及透過 HyperExecute 進行大規模自動化編排。

最新版本鞏固 KaneAI 作為原生人工智能測試代理的地位，旨在助工程團隊以極少人力，駕馭日趨靈活繁複的應用程式工作流程，實現自動化。

現代應用程式變得越來越互動，並由事件推動，自動化團隊因而面對更大考驗，例如執行不穩及編寫工作流程不夠靈活。 KaneAI 的全新強化功能直接將進階互動控制、更靈活的記錄方式以及更智能的重試機制，融入由人工智能推動的測試生命週期，有效解決上述難題。

憑藉最新版本，KaneAI 現可支援進階點擊互動功能，例如長按、多重點擊及右鍵支援，讓團隊在現代網頁及原生流動應用程式上，更準確地將高度互動的用戶體驗自動化。 這些強化功能擴大自動化覆蓋範圍，適用於包括情境選單、手勢為本互動、可配置儀表板、拖放體驗（包括畫布元素、設計工具及企業生產力平台）的各類應用程式。

不僅如此，KaneAI 現於手動互動記錄環節中，新增暫停與恢復功能，測試人員可隨時中斷記錄流程，無須徹底結束整個工作階段。 由此，團隊在編寫或修改冗長或動態工作流程的測試時得以揮灑自如，省卻多餘步驟，令生成的測試用例整體質素更臻完善。

此版本還為基於 HyperExecute 的測試執行，加入更強大的故障重試機制。 現在重試機制可自動觸發的情況，不僅包括測試執行器指令失敗，也涵蓋個別測試案例失敗，從而提升應對間歇性執行問題的能力，並減少在大規模持續整合 (CI)/持續部署 (CD) 管道中的人手重新執行。

TestMu AI 聯合創辦人兼增長總監 Mudit Singh 說：「現代應用程式日益靈活互動且由人工智能推動，因此測試工作流程亦須與時並進，變得更善於適應、更能穩健復原。 KaneAI 這一系列的強化功能，旨在減少工程團隊的運作障礙，同時在真實用戶旅程中，提供更智能的自動化、更穩定的執行表現，以及更豐富的互動覆蓋範圍。」

這些更新令 KaneAI 作為原生人工智能測試代理的地位更加穩固，其專為現今軟件交付團隊而設，方便處理動態界面、自主工作流程及越趨複雜的數碼體驗。

關於 TestMu AI（前稱 LambdaTest）

TestMu AI 是全球首個代理型人工智能原生的品質工程平台，旨在讓機構以智能為核心，將測試自動化並擴展規模。 TestMu AI 將自主能力與現代開發工作流程無縫整合，助團隊在人工智能優先的世界，交付更迅速、更可靠、更安全的軟件。

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Nikhil Saxena

新聞與媒體經理

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SOURCE TestMu AI (Formerly LambdaTest)