2026 World Cup: Global Health Leaders Demand FIFA End its Coca-Cola Partnership - Vital Strategies

NOVA YORK, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma formidável coalizão de especialistas e defensores da saúde global está exigindo que a FIFA se comprometa a encerrar sua parceria com a Coca-Cola até 2030. O movimento Kick Big Soda Out teve como alvo a FIFA durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025 nos Estados Unidos - onde ativistas acusaram a Coca-Cola de lavar seus danos à saúde e ao meio ambiente em estádios, transmissões e redes sociais. A FIFA não agiu. Agora, com a Copa do Mundo completa chegando no mesmo território, a pressão se intensificou.

A tensão não poderia ser mais visível. As nações co-hospedadoras Canadá e México promulgaram rótulos de advertência na frente da embalagem em produtos com excesso de açúcar, sal e gordura - e o México liderou o caminho nos impostos sobre a saúde em bebidas açucaradas, junto com as províncias canadenses de Terra Nova e Labrador. Essas medidas refletem anos de defesa deliberada da saúde pública para conter o consumo dos produtos não saudáveis que a Coca-Cola comercializa para milhões de fãs, especialmente crianças.

As parcerias comerciais da FIFA há muito tempo atraem o escrutínio pela forma como se opõem diretamente às políticas de saúde locais. A presença proeminente da Coca-Cola na Copa do Mundo de 2026 segue a mesma cartilha: pedir aos países que estão trabalhando para reduzir o consumo de açúcar e melhorar a saúde de seus cidadãos para não apenas destacar uma das maiores empresas de bebidas açucaradas do mundo, mas também desrespeitar as regulamentações nacionais destinadas a proteger a saúde pública.

"A Big Soda aperfeiçoou um golpe singular: explorar os maiores estágios atléticos para lavar um produto ligado ao aumento das taxas de doenças relacionadas à dieta", disse Sandra Mullin, vice-presidente sênior de defesa de políticas e comunicação da Vital Strategies. "A Big Tobacco foi banida de grandes eventos esportivos porque o patrocínio legitimou o dano - a Big Soda merece o mesmo tratamento. A Copa do Mundo não deve lavar a imagem da Big Soda. É hora de colocar as pessoas antes dos lucros."

O excesso de consumo de açúcar impulsiona o aumento das taxas de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas, e o marketing agressivo da Big Soda atinge milhões, incluindo crianças, influenciando as suas preferências e compras.

A Kick Big Soda Out acumulou mais de 523.000 apoiadores e o apoio de 97 organizações desde o seu lançamento durante as Olimpíadas de Paris 2024. O pedido da campanha é claro: a FIFA deve usar a Copa do Mundo de 2026 como um ponto de virada, não outra oportunidade perdida.

Junte-se ao movimento que exige que a FIFA encerre sua parceria com a Coca-Cola até 2030 em www.kickbigsodaout.org e use #KickBigSodaOut para participar da conversa.

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Rachel Burns, [email protected]

FONTE Vital Strategies