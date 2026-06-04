Majstrovstvá sveta 2026: globálni lídri v oblasti zdravia vrátane Vital Strategies požadujú, aby FIFA ukončila partnerstvo s Coca-Colou
News provided byVital Strategies
Jun 04, 2026, 00:01 ET
NEW YORK, 4. júna 2026 /PRNewswire/ -- Silná koalícia svetových odborníkov a aktivistov v oblasti starostlivosti o zdravie požaduje, aby sa FIFA zaviazala ukončiť svoje partnerstvo so spoločnosťou Coca-Cola do roku 2030. Hnutie „Kick Big Soda Out" sa prvýkrát zameralo na FIFA počas Majstrovstiev sveta klubov 2025 v Spojených štátoch, kde aktivisti obvinili Coca-Colu zo zakrývania športových zámerov, škodlivého vplyvu na zdravie a životné prostredie na štadiónoch, vo vysielaní a na sociálnych sieťach. FIFA nereagovala. Teraz, keď sa celé majstrovstvá sveta konajú na tej istej domácej pôde, tlak sa zintenzívnil.
Napätie nemohlo byť viditeľnejšie. Kanada a Mexiko, ktoré sú spoluorganizátormi programu, zaviedli varovné štítky na prednej strane obalov na výrobkoch s nadmerným obsahom cukru, soli a tuku – a Mexiko je spolu s kanadskými provinciami Newfoundland a Labrador príkladom v oblasti zdravotných daní zo sladených nápojov. Tieto opatrenia odrážajú roky zámernej podpory verejného zdravia s cieľom obmedziť spotrebu nezdravých produktov, ktoré Coca-Cola predáva miliónom fanúšikov, najmä deťom.
Obchodné partnerstvá FIFA sú už dlho predmetom kritiky za to, ako priamo odporujú miestnym zdravotným politikám. Významná prítomnosť Coca-Coly na Majstrovstvách sveta vo futbale 2026 sa riadi rovnakým plánom: žiada krajiny, ktoré sa snažia znížiť spotrebu cukru a zlepšiť zdravie svojich občanov, aby nielen upriamili pozornosť na jednu z najväčších svetových spoločností vyrábajúcich sladené nápoje, ale aby aj ignorovali národné predpisy určené na ochranu verejného zdravia.
„Výrobcovia sladených nápojov priviedli k dokonalosti jeden obrovský podvod: zneužívajú najväčšie športové podujatia na očistenie reputácie produktu spojeného s rastúcou mierou chorôb súvisiacich so stravovaním," povedala Sandra Mullinová, senior viceprezidentka pre politickú obhajobu a komunikáciu organizácie Vital Strategies. „Veľké tabakové spoločnosti boli vylúčené z veľkých športových podujatí, pretože sponzorstvo ospravedlňovalo spôsobované škody – veľký výrobcovia sladených nápojov si zaslúžia rovnaké zaobchádzanie. Majstrovstvá sveta by nemali slúžiť na očistenie imidžu veľkých výrobcov sladených nápojov. Je čas uprednostniť ľudí pred ziskom."
Nadmerná konzumácia cukru vedie k rastúcej miere obezity, cukrovky 2. typu a srdcových chorôb a agresívny marketing veľkých výrobcov sladených nápojov oslovuje milióny ľudí vrátane detí, čím ovplyvňuje ich preferencie a nákupy.
Kampaň Kick Big Soda Out si od svojho spustenia počas olympijských hier v Paríži v roku 2024 získala viac ako 523 000 stúpencov a podporu 97 organizácií. Požiadavka kampane je jasná: FIFA musí využiť Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 ako zlomový bod, nie ako ďalšiu premárnenú príležitosť.
Pridajte sa k hnutiu požadujúcemu ukončenie partnerstva FIFA so spoločnosťou Coca-Cola do roku 2030 na stránke www.kickbigsodaout.org a zapojte sa do diskusie pomocou hashtagu #KickBigSodaOut.
Kontakt pre médiá:
Rachel Burnsová, [email protected]
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