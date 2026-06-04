-Copa Mundial de 2026: Líderes mundiales de la salud exigen que la FIFA ponga fin a su alianza con Coca-Cola – Vital Strategies

NUEVA YORK, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Una formidable coalición de expertos y defensores de la salud global exige que la FIFA se comprometa a poner fin a su alianza con Coca-Cola para 2030. El movimiento "Kick Big Soda Out" (Fuera la Gran Industria de los Refrescos) se dirigió por primera vez a la FIFA durante el Mundial de Clubes de 2025 en Estados Unidos, donde los activistas acusaron a Coca-Cola de encubrir sus daños a la salud y al medio ambiente a través del deporte, en estadios, transmisiones y redes sociales. La FIFA no tomó medidas. Ahora, con la Copa Mundial completa a punto de celebrarse en el mismo país, la presión se ha intensificado.

La tensión es más que evidente. Canadá y México, países coanfitriones, han implementado etiquetas de advertencia en el frente de los envases de productos con exceso de azúcar, sal y grasa, y México ha sido pionero en la aplicación de impuestos sobre la salud a las bebidas azucaradas, junto con las provincias canadienses de Terranova y Labrador. Estas medidas reflejan años de activismo deliberado en materia de salud pública para frenar el consumo de los productos poco saludables que Coca-Cola comercializa a millones de aficionados, especialmente niños.

Las alianzas comerciales de la FIFA han sido objeto de críticas constantes por su clara oposición a las políticas sanitarias locales. La destacada presencia de Coca-Cola en la Copa Mundial de 2026 sigue la misma estrategia: pedir a los países que trabajan para reducir el consumo de azúcar y mejorar la salud de sus ciudadanos que no solo den visibilidad a una de las mayores empresas de bebidas azucaradas del mundo, sino que además incumplan las normativas nacionales diseñadas para proteger la salud pública.

"Las grandes empresas de refrescos han perfeccionado una estafa singular: explotar los mayores escenarios deportivos para lavar la imagen de un producto vinculado al aumento de las enfermedades relacionadas con la dieta", declaró Sandra Mullin, vicepresidenta sénior de Defensa de Políticas y Comunicación de Vital Strategies. "Las grandes tabacaleras fueron vetadas de los principales eventos deportivos porque el patrocinio legitimaba el daño; las grandes empresas de refrescos merecen el mismo trato. La Copa Mundial no debería lavar la imagen de las grandes empresas de refrescos. Es hora de anteponer las personas a las ganancias".

El consumo excesivo de azúcar impulsa el aumento de las tasas de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, y el marketing agresivo de las grandes compañías de refrescos llega a millones de personas, incluidos niños, influyendo en sus preferencias y compras.

La campaña 'Kick Big Soda Out' ha reunido a más de 523.000 simpatizantes y cuenta con el respaldo de 97 organizaciones desde su lanzamiento durante los Juegos Olímpicos de París 2024. La petición de la campaña es clara: la FIFA debe aprovechar la Copa Mundial de 2026 como un punto de inflexión, no como otra oportunidad perdida.

Únase al movimiento que exige que la FIFA ponga fin a su alianza con Coca-Cola para 2030 en www.kickbigsodaout.org y utilice #KickBigSodaOut para unirse a la conversación.

Contacto para medios:

Rachel Burns, [email protected]