World Cup 2026: Các Nhà Lãnh Đạo Y Tế Toàn Cầu Yêu Cầu FIFA Chấm Dứt Mối Quan Hệ Hợp Tác với Coca-Cola - Vital Strategies

NEW YORK, ngày 4 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Một liên minh hùng mạnh giữa các chuyên gia và nhà vận động y tế toàn cầu đang yêu cầu FIFA cam kết chấm dứt mối quan hệ hợp tác với Coca-Cola vào năm 2030. Phong trào Loại Bỏ Ông Lớn Ngành Nước Ngọt lần đầu tiên nhắm vào FIFA trong Giải Vô Địch Thế Giới Các Câu Lạc Bộ năm 2025 tại Hoa Kỳ - nơi các nhà hoạt động chiến dịch cáo buộc Coca-Cola đã tẩy trắng bằng thể thao những tác hại đến sức khỏe và môi trường thông qua các sân vận động, chương trình phát sóng và mạng xã hội. FIFA đã không hành động. Giờ đây, với việc toàn bộ World Cup sẽ được tổ chức trên cùng một sân nhà, áp lực đã gia tăng.

Mức độ căng thẳng hiện rõ đến mức không thể phủ nhận. Hai quốc gia đồng chủ nhà Canada và Mexico đã ban hành quy định dán nhãn cảnh báo ở mặt trước bao bì đối với các sản phẩm có hàm lượng đường, muối và chất béo quá mức - và Mexico đã tiên phong áp thuế sức khỏe đối với đồ uống có đường, cùng với các tỉnh Newfoundland và Labrador của Canada. Những biện pháp này phản ánh nhiều năm vận động chính sách y tế công cộng một cách kỹ lưỡng nhằm hạn chế tiêu thụ các sản phẩm không lành mạnh mà Coca-Cola tiếp thị cho hàng triệu người hâm mộ, đặc biệt là trẻ em.

Các mối quan hệ hợp tác thương mại của FIFA từ lâu đã thu hút ánh nhìn soi xét vì cách thức chúng đi ngược lại trực tiếp với các chính sách y tế địa phương. Sự hiện diện nổi bật của Coca-Cola tại World Cup 2026 cũng tuân theo kịch bản tương tự: yêu cầu các quốc gia đang nỗ lực giảm tiêu thụ đường và nâng cao sức khỏe người dân không chỉ làm nổi bật một trong những công ty sản xuất đồ uống có đường lớn nhất thế giới, mà còn coi thường các quy định quốc gia được thiết kế để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

"Các Ông Lớn Ngành Nước Ngọt đã hoàn thiện một mẹo lừa duy nhất: lợi dụng những sân khấu thể thao lớn nhất để tẩy trắng bằng thể thao một sản phẩm góp phần dẫn đến tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống ngày càng tăng", Sandra Mullin, Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Ban Vận Động Chính Sách và Truyền Thông của Vital Strategies, cho biết. "Các Ông Lớn Ngành Thuốc Lá bị cấm góp mặt trong các sự kiện thể thao trọng đại vì hoạt động tài trợ sẽ hợp thức hóa tác hại - Các Ông Lớn Ngành Nước Ngọt cũng xứng đáng với cách đối xử tương tự. World Cup không nên tẩy trắng hình ảnh cho Các Ông Lớn Ngành Nước Ngọt. Đã đến lúc ưu tiên con người hơn lợi nhuận."

Việc tiêu thụ quá nhiều đường là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ béo phì, tiểu đường Loại 2 và bệnh tim mạch ngày càng tăng, và hoạt động tiếp thị rầm rộ của Các Ông Lớn Ngành Nước Ngọt đã tiếp cận hàng triệu người, bao gồm cả trẻ em, ảnh hưởng đến sở thích và quyết định mua hàng của họ.

Chiến dịch Loại Bỏ Ông Lớn Ngành Nước Ngọt đã thu hút hơn 523.000 người ủng hộ và được 97 tổ chức hậu thuẫn kể từ khi khởi động trong Thế Vận Hội Paris 2024. Chiến dịch yêu cầu rõ ràng: FIFA phải tận dụng World Cup 2026 làm bước ngoặt, chứ không phải biến đây thành một cơ hội bị bỏ lỡ khác.

Hãy tham gia phong trào yêu cầu FIFA chấm dứt mối quan hệ hợp tác với Coca-Cola vào năm 2030 tại www.kickbigsodaout.org và sử dụng #KickBigSodaOut để tham gia thảo luận.

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Rachel Burns, [email protected]

SOURCE Vital Strategies