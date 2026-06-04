Чемпионат мира по футболу 2026 года: мировые лидеры в сфере здравоохранения требуют от ФИФА прекратить партнерство с Coca-Cola - Vital Strategies

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Влиятельная коалиция международных экспертов и активистов в области общественного здравоохранения требует, чтобы ФИФА взяла на себя обязательство прекратить партнерство с компанией Coca-Cola к 2030 году. Движение Kick Big Soda Out впервые обратилось к ФИФА с этим требованием во время Клубного чемпионата мира 2025 года в Соединенных Штатах, где активисты обвинили Coca-Cola в использовании спорта для улучшения своего имиджа и сокрытия негативного воздействия своей продукции на здоровье людей и окружающую среду за счет присутствия на стадионах, в телетрансляциях и в социальных сетях. Однако FIFA не предприняла никаких действий. Теперь, когда на той же территории проходит полноценный чемпионат мира по футболу, давление на организацию значительно усилилось.

Противоречие стало особенно заметным. Страны-хозяйки турнира — Канада и Мексика — ввели обязательную предупредительную маркировку на лицевой стороне упаковке продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и жиров; позже к ним присоединились канадские провинции Ньюфаундленд (Newfoundland) и Лабрадор (Labrador). Эти меры стали результатом многолетней последовательной работы специалистов в области общественного здравоохранения, направленной на ограничение потребления нездоровых продуктов, которые Coca-Cola продвигает среди миллионов болельщиков, особенно детей.

Коммерческие партнерства ФИФА уже давно вызывают критику из-за того, что зачастую они прямо противоречат местной политике в области здравоохранения. Яркое присутствие Coca-Cola на чемпионате мира 2026 года следует той же логике: страны, стремящиеся сократить потребление сахара для улучшения здоровья своих граждан, фактически вынуждены не только продвигать одного из крупнейших в мире производителей подслащенных напитков, но и игнорировать национальные меры регулирования, направленные на защиту здоровья населения.

«Индустрия подслащенных напитков (Big Soda) довела до совершенства уникальную аферу: использовать крупнейшие спортивные мероприятия для «отмывания» репутации продукта, связанного с ростом заболеваний, обусловленных неправильным питанием, — сказала Сандра Маллин (Sandra Mullin), старший вице-президент по вопросам политики и коммуникаций Vital Strategies. — Когда-то табачные компании (Big Tobacco) были отстранены от спонсорства крупнейших спортивных соревнований, поскольку такое спонсорство легитимизировало вредную продукцию. Индустрия Big Soda заслуживает такого же отношения. Чемпионат мира не должен служить инструментом улучшения имиджа индустрии Big Soda. Пришло время поставить людей выше прибыли».

Чрезмерное потребление сахара приводит к росту распространенности ожирения, сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а агрессивный маркетинг Big Soda охватывает миллионы людей, включая детей, влияя на их предпочтения и потребительское поведение.

С момента своего старта во время Олимпийских игр 2024 года в Париже кампания Kick Big Soda Out получила поддержку более 523.000 человек и 97 организаций. Требование кампании предельно ясно: ФИФА должна использовать чемпионат мира 2026 года как поворотный момент, а не как еще одну упущенную возможность.

Присоединиться к движению, требующему от ФИФА прекратить партнерство с Coca-Cola к 2030 году, можно на веб-сайте www.kickbigsodaout.org. Для участия в обсуждении используйте хэштег #KickBigSodaOut.

Контакты для СМИ:

Рейчел Бернс (Rachel Burns), [email protected]