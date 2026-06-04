Coupe du monde 2026 : Les leaders mondiaux de la santé demandent à la FIFA de mettre fin à son partenariat avec Coca-Cola - Vital Strategies

NEW YORK, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Une formidable coalition d'experts et de défenseurs de la santé mondiale exige que la FIFA s'engage à mettre fin à son partenariat avec Coca-Cola d'ici 2030. Le mouvement "Kick Big Soda Out" a d'abord ciblé la FIFA lors de la Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis, où les militants ont accusé Coca-Cola de faire de la propagande sportive sur les stades, les retransmissions et les médias sociaux en raison de ses effets néfastes sur la santé et l'environnement. La FIFA n'a pas agi. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la Coupe du monde dans son intégralité sur le même terrain, la pression s'est intensifiée.

La tension ne pourrait être plus visible. Le Canada et le Mexique, pays coorganisateurs, ont adopté des étiquettes d'avertissement sur le devant des emballages des produits contenant des quantités excessives de sucre, de sel et de matières grasses. Le Mexique, ainsi que les provinces canadiennes de Terre-Neuve et du Labrador, ont ouvert la voie à l'instauration de taxes sanitaires sur les boissons sucrées. Ces mesures sont le fruit d'années de sensibilisation à la santé publique visant à réduire la consommation de produits malsains que Coca-Cola commercialise auprès de millions de fans, en particulier les enfants.

Les partenariats commerciaux de la FIFA font depuis longtemps l'objet d'un examen minutieux en raison de leur opposition directe aux politiques de santé locales. La présence importante de Coca-Cola à la Coupe du monde 2026 s'inscrit dans la même logique : Le Parlement européen demande aux pays qui s'efforcent de réduire la consommation de sucre et d'améliorer la santé de leurs citoyens non seulement de mettre en avant l'une des plus grandes entreprises de boissons sucrées au monde, mais aussi de bafouer les réglementations nationales destinées à protéger la santé publique.

« Big Soda a mis au point une escroquerie singulière : exploiter les plus grandes étapes athlétiques pour laver un produit lié à des taux croissants de maladies liées à l'alimentation, » a déclaré Sandra Mullin, première vice-présidente de Vital Strategies, chargée de la défense des politiques et de la communication. « Big Tobacco a été banni des grands événements sportifs parce que le parrainage légitimait la nocivité - Big Soda mérite le même traitement. La Coupe du monde ne doit pas blanchir l'image de Big Soda. Il est temps de faire passer les gens avant les profits. »

La consommation excessive de sucre est à l'origine de l'augmentation des taux d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiaques, et le marketing agressif de Big Soda touche des millions de personnes, y compris des enfants, influençant leurs préférences et leurs achats.

Kick Big Soda Out a recueilli plus de 523 000 sympathisants et le soutien de 97 organisations depuis son lancement lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. La demande de la campagne est claire : La FIFA doit faire de la Coupe du monde 2026 un tournant, et non une nouvelle occasion manquée.

Rejoignez le mouvement qui demande à la FIFA de mettre fin à son partenariat avec Coca-Cola d'ici 2030 sur www.kickbigsodaout.org et utilisez #KickBigSodaOut pour participer à la conversation.

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Rachel Burns, [email protected]