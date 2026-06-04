Copa Mundial 2026: Los líderes mundiales de la salud exigen a la FIFA que ponga fin a su asociación con Coca-Cola - Vital Strategies

NUEVA YORK, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Una formidable coalición de expertos y defensores de la salud mundial está exigiendo que la FIFA se comprometa a poner fin a su asociación con Coca-Cola para 2030. El movimiento Kick Big Soda Out se dirigió por primera vez a la FIFA durante la Copa Mundial de Clubes de 2025 en los Estados Unidos, donde los activistas acusaron a Coca-Cola de lavar sus daños a la salud y al medio ambiente en los estadios, transmisiones y redes sociales. La FIFA no actuó. Ahora, con la Copa Mundial completa llegando al mismo terreno, la presión se ha intensificado.

La tensión no podía ser más visible. Las naciones coanfitrionas, Canadá y México, han promulgado etiquetas de advertencia en la parte delantera del paquete en productos con exceso de azúcar, sal y grasa, y México ha liderado los impuestos a la salud sobre las bebidas endulzadas, junto con las provincias canadienses de Terranova y Labrador. Estas medidas reflejan años de deliberada defensa de la salud pública para frenar el consumo de los productos poco saludables que Coca-Cola comercializa a millones de aficionados, especialmente a los niños.

Las asociaciones comerciales de la FIFA han sido objeto de escrutinio durante mucho tiempo por la forma en que se oponen directamente a las políticas de salud locales. La destacada presencia de Coca-Cola en la Copa Mundial de 2026 sigue el mismo libro de jugadas: pedir a los países que están trabajando para reducir el consumo de azúcar y mejorar la salud de sus ciudadanos que no solo destaquen a una de las mayores compañías de bebidas azucaradas del mundo, sino que también incumplan las regulaciones nacionales diseñadas para proteger la salud pública.

"Big Soda ha perfeccionado una desventaja singular: explotar las mejores etapas atléticas para lavar un producto relacionado con el aumento de las tasas de enfermedades relacionadas con la dieta", dijo Sandra Mullin, vicepresidenta sénior de Promoción de Políticas y Comunicación de Vital Strategies. "A las grandes tabacaleras se les prohibió participar en grandes eventos deportivos porque el patrocinio legitimaba el daño: las grandes gaseosas merecen el mismo tratamiento. La Copa del Mundo no debe lavar la imagen de Big Soda. Es hora de anteponer a las personas a las ganancias".

El consumo excesivo de azúcar impulsa el aumento de las tasas de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, y el marketing agresivo de Big Soda llega a millones, incluidos los niños, lo que influye en sus preferencias y compras.

Kick Big Soda Out ha acumulado más de 523.000 seguidores y el respaldo de 97 organizaciones desde su lanzamiento durante los Juegos Olímpicos de París 2024. La pregunta de la campaña es clara: la FIFA debe utilizar la Copa Mundial de 2026 como un punto de inflexión, no como otra oportunidad perdida.

Únete al movimiento que exige que la FIFA ponga fin a su asociación con Coca-Cola para 2030 en www.kickbigsodaout.org y usa la etiqueta #KickBigSodaOut para unirte a la conversación.

Contacto con los medios:

Rachel Burns, [email protected]

FUENTE Vital Strategies