Mistrzostwa Świata 2026: eksperci ds. zdrowia publicznego wzywają FIFA do zakończenia partnerstwa z Coca-Colą - Vital Strategies

NOWY JORK, 4 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ - Międzynarodowa koalicja ekspertów i organizacji zajmujących się zdrowiem publicznym ponownie apeluje do FIFA o zobowiązanie się do zakończenia współpracy z Coca-Colą do 2030 roku. Ruch Kick Big Soda Out po raz pierwszy skierował swoje działania przeciwko FIFA podczas Klubowych Mistrzostw Świata 2025 w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywiści zarzucali Coca-Coli wykorzystywanie sportu do poprawy wizerunku w kontekście skutków zdrowotnych i środowiskowych jej działalności, obecnych w transmisjach, na stadionach i w mediach społecznościowych. FIFA nie podjęła wówczas działań. Obecnie w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami świata organizowanymi w Ameryce Północnej presja na federację ponownie wzrosła.

Napięcie wokół tej kwestii jest wyraźnie widoczne. Kraje współorganizujące turniej, Kanada i Meksyk, wprowadziły na produktach o wysokiej zawartości cukru, soli i tłuszczu ostrzegawcze etykiety umieszczane z przodu opakowań. Meksyk dodatkowo był jednym z liderów w zakresie podatków od napojów słodzonych, podobnie jak kanadyjskie prowincje Nowa Fundlandia i Labrador. Wprowadzane regulacje są wynikiem wieloletnich działań na rzecz zdrowia publicznego, których celem jest ograniczenie spożycia produktów promowanych przez Coca-Colę wśród szerokiej grupy odbiorców, w tym dzieci.

Partnerstwa komercyjne FIFA od dawna są przedmiotem krytyki ze względu na ich rozbieżność z lokalnymi politykami zdrowotnymi. Widoczna obecność Coca-Coli podczas Mistrzostw Świata 2026 wpisuje się w ten sam schemat: od krajów, które dążą do ograniczenia spożycia cukru i poprawy zdrowia obywateli, oczekuje się nie tylko eksponowania jednej z największych światowych marek napojów słodzonych, ale także akceptowania działań stojących w sprzeczności z krajowymi regulacjami mającymi na celu ochronę zdrowia publicznego.

„Przemysł napojów słodzonych od wielu lat wykorzystuje sport do budowania pozytywnego wizerunku, mimo coraz liczniejszych dowodów wskazujących na ich niekorzystny wpływ na zdrowie publiczne" - powiedziała Sandra Mullin, starsza wiceprezes ds. rzecznictwa i komunikacji w Vital Strategies. Dodała, że środowiska zdrowia publicznego oczekują od FIFA podejścia do sponsoringu napojów słodzonych zbliżonego do tego, jakie wcześniej zastosowano wobec przemysłu tytoniowego.

Nadmierne spożycie cukru sprzyja rosnącej liczbie przypadków otyłości, cukrzycy typu 2 oraz chorób układu krążenia, a intensywne działania marketingowe producentów napojów słodzonych docierają do milionów osób, w tym dzieci, wpływając na ich preferencje i decyzje zakupowe.

Od momentu uruchomienia podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku kampania Kick Big Soda Out zgromadziła ponad 523 tys. zwolenników oraz wsparcie 97 organizacji z różnych krajów. Organizatorzy apelują do FIFA, aby Mistrzostwa Świata 2026 stały się początkiem zmian w polityce sponsorskiej federacji, a nie kolejną niewykorzystaną okazją do działania.

Dołącz do ruchu wzywającego FIFA do zakończenia współpracy z Coca-Colą do 2030 roku na stronie www.kickbigsodaout.org i użyj hashtagu #KickBigSodaOut, aby włączyć się do dyskusji.

KONTAKT:

Rachel Burns, e-mail: [email protected]