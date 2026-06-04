2026年ワールドカップ：世界の健康分野のリーダーたちがFIFAに対し、Coca-Colaとの提携を終了するよう要求 - Vital Strategies

ニューヨーク, 2026年6月4日 /PRNewswire/ -- グローバル・ヘルスの専門家と擁護者からなる強力な連合は、 FIFAに対し、2030年までにCoca-Colaとの提携を解消するよう要求しています。Kick Big Soda Out運動が最初にFIFAを標的にしたのは、2025年に米国で開催されたクラブワールドカップの時で、キャンペーン参加者は、Coca-Colaがスタジアムや放送、ソーシャルメディアを通じて、健康と環境への害をスポーツウォッシングしていると非難しました。しかし、FIFAは動きませんでした。そして今、本国開催となるワールドカップ本番が目前に迫り、プレッシャーはさらに高まっています。

その緊張感は、これ以上ないほどはっきりと見て取れます。共同開催国であるカナダとメキシコは、砂糖、塩分、脂肪分を過剰に含む製品に対するパッケージ前の警告表示を制定し、メキシコはカナダのニューファンドランド・ラブラドール州とともに、甘味飲料への健康税導入を主導しています。これらの措置は、Coca-Colaが何百万人ものファン、特に子供たちに販売している不健康な製品の消費を抑制するための、長年にわたる戦略的な公衆衛生擁護活動を反映したものです。

FIFAの商業的パートナーシップは、地元の健康政策と真っ向から対立しているとして、長い間批判を浴びてきました。2026年ワールドカップにおけるCoca-Colaの目立った存在感は、これまでと同様の戦略を踏襲しています。つまり、砂糖の摂取量を削減し、国民の健康増進に取り組んでいる国々に対し、世界最大級の甘味飲料メーカーの一つを脚光を浴びせるだけでなく、公衆衛生を守るために設けられた国内規制を無視するよう求めているのです。

「ビッグ・ソーダは、スポーツ界の最大の舞台を利用して、食生活に関連する疾患の増加と結びついた製品をスポーツウォッシングするという、類を見ない詐欺の手口を完成させています」と、Vital Strategiesの政策提言・コミュニケーション担当シニアバイスプレジデントであるSandra Mullin氏は述べています。「ビッグ・タバコは、スポンサーシップが健康被害を正当化してしまうとして、主要なスポーツイベントから排除されました。ビッグ・ソーダも同様の扱いを受けるべきです。ワールドカップは、大手清涼飲料メーカーのイメージを美化すべきではありません。今こそ、利益よりも人を優先すべき時です。」

砂糖の過剰摂取は、肥満、2型糖尿病、心臓病の罹患率を上昇させ、ビッグ・ソーダの積極的なマーケティングは、子供たちを含む何百万人もの人々に行き渡り、彼らの嗜好や購買に影響を与えています。

Kick Big Soda Out は、2024年のパリ・オリンピック期間中に発足して以来、52万3,000人以上の賛同者を集め、97の団体の支援を受けています。キャンペーンの要求は明確です。FIFAは2026年ワールドカップを転機とし、再び機会を逃すようなことがあってはなりません。

2030年までにFIFAがCoca-Colaとのパートナーシップを終了することを要求する運動に参加しましょう。www.kickbigsodaout.org、そして、#KickBigSodaOutを使って会話に参加しましょう。

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SOURCE Vital Strategies