4ª edição da CISCE amplia participação internacional e alcance global

Austrália estreia como País Convidado de Honra; regiões da França e da Itália participam pela primeira vez como Províncias Convidadas Internacionais

PEQUIM, 31 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A 4ª Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (CISCE), que será realizada em Pequim entre os dias 22 e 26 de junho, deve registrar participação internacional e alcance global recordes, segundo Li Xingqian, vice-presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT).

Austrália é nomeada País Convidado de Honra pela primeira vez (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

A Austrália será, pela primeira vez, o País Convidado de Honra da exposição. A iniciativa marca a primeira participação oficial do país no evento em nível nacional e reflete a crescente projeção internacional da CISCE. Cinco importantes organizações internacionais retornam como parceiras de apoio da exposição: a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL), a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o Centro de Comércio Internacional (ITC) e a Câmara de Comércio Internacional (ICC).

A edição deste ano também contará, pela primeira vez, com o programa de "Província Convidada Internacional. As regiões de Auvergne-Rhône-Alpes, na França, e Ligúria, na Itália, foram escolhidas como as primeiras Províncias Convidadas internacionais, ao lado das províncias chinesas de Anhui e Hainan.

Anhui apresentará seus avanços em inovação científica, tecnologia e manufatura avançada, com destaque para setores emergentes como veículos elétricos inteligentes e conectados, tecnologia da informação de nova geração, inteligência artificial, equipamentos de alta tecnologia, novos materiais e aviação de baixa altitude. Já Hainan, que atuará como Província Convidada no primeiro ano de operações alfandegárias independentes do Porto de Livre Comércio de Hainan, mostrará o desenvolvimento da zona de livre comércio e suas cadeias modernas de suprimentos voltadas ao setor de serviços. A província também destacará iniciativas de inovação institucional e oportunidades de cooperação internacional relacionadas às cadeias de suprimentos ligadas ao porto de livre comércio.

Até o momento, expositores de 85 países, regiões e organizações internacionais já confirmaram presença. Os participantes internacionais representam atualmente 36,5% do total de expositores, enquanto empresas da Fortune Global 500 e líderes de mercado respondem por mais de 65% dos participantes. Mais de 150 delegações estrangeiras já confirmaram viagem à China para participar de reuniões e negociações comerciais. A expectativa é que tanto o número quanto o nível das delegações superem os registrados na edição anterior.

A cerimônia de abertura será realizada na manhã de 22 de junho. Durante o evento, os participantes também divulgarão conjuntamente a 4ª Iniciativa de Pequim da CISCE.

Para mais informações, acesse: China International Supply Chain Expo.

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FONTE China International Supply Chain Expo