La 4ᵉ CISCE élargit la participation internationale et sa portée mondiale

L'Australie est nommée pays invité d'honneur pour la première fois ; des régions française et italienne font leurs débuts en tant que provinces invitées internationales

PÉKIN, 31 mai 2026 /PRNewswire/ -- La 4e exposition internationale sur la chaîne d'approvisionnement en Chine (CISCE), qui doit se tenir à Pékin du 22 au 26 juin, devrait atteindre des niveaux records de participation internationale et de portée mondiale, selon Li Xingqian, vice-président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT).

Australia Named Guest Country of Honor for the First Time

L'Australie sera pour la première fois le pays invité d'honneur. Cette initiative marque la première participation officielle de l'Australie à l'exposition au niveau national et reflète le profil international grandissant de la CISCE. Cinq grandes organisations internationales reviennent en tant que partenaires : la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement), la CNUDCI (Commission des Nations unies pour le droit commercial international), l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), le CCI-ITC (Centre du commerce international) et la CCI-ICC (Chambre de commerce internationale).

Cette année, l'exposition introduira également pour la première fois un programme international de provinces invitées. La région française d'Auvergne-Rhône-Alpes et la région italienne de Ligurie ont été désignées comme les premières provinces invitées internationales, aux côtés des provinces invitées nationales chinoises de l'Anhui et du Hainan.

L'Anhui mettra l'accent sur l'innovation scientifique et technique et la fabrication de pointe, et plus particulièrement sur les industries émergentes, notamment les véhicules électriques intelligents et connectés, les technologies de l'information de nouvelle génération, l'intelligence artificielle, la fabrication d'équipements haut de gamme, les matériaux avancés et l'aviation à basse altitude. Le Hainan, en tant que province invitée au cours de la première année d'opérations douanières indépendantes pour le port de libre-échange du Hainan, présentera une vue d'ensemble du développement du port de libre-échange. La province se concentrera sur les chaînes d'approvisionnement modernes du secteur des services, l'innovation institutionnelle et les possibilités de coopération internationale en matière de chaîne d'approvisionnement liées au port de libre-échange.

À ce jour, des exposants représentant 85 pays, régions et organisations internationales ont confirmé leur participation. Les exposants internationaux représentent désormais 36,5 % de l'ensemble des exposants, tandis que les entreprises du Fortune Global 500 et les leaders du secteur représentent plus de 65 % des participants. Plus de 150 délégations étrangères ont confirmé leur intention de se rendre en Chine pour des réunions et des discussions d'affaires. Le nombre et le profil des délégations participantes devraient être supérieurs à ceux de l'édition précédente.

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 22 juin au matin. Les participants publieront également conjointement la 4th CISCE Beijing Initiative au cours de l'événement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : China International Supply Chain Expo.

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