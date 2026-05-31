La cuarta edición de la CISCE amplía la participación internacional y el alcance mundial

Australia es nombrado País Invitado de Honor por primera vez, mientras que regiones de Francia e Italia debutan como provincias invitadas internacionales

BEIJING, 31 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Según Li Xingqian, vicepresidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés), se espera que la 4.a Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés), prevista para celebrarse del 22 al 26 de junio, alcance niveles récord de participación internacional y alcance mundial.

Australia es nombrado País Invitado de Honor por primera vez (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

Por primera vez, Australia será el País Invitado de Honor. Esta decisión marca la primera participación formal de Australia en la exposición a nivel nacional y refleja el perfil internacional cada vez más amplio de la CISCE. Cinco importantes organizaciones internacionales regresan como socias colaboradoras: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Centro de Comercio Internacional (CCI) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Por primera vez, la exposición de este año presentará, además, un programa de Provincias Invitadas Internacionales. Las regiones de Auvernia-Ródano-Alpes, en Francia, y Liguria, en Italia, han sido nombradas las primeras Provincias Invitadas Internacionales, y se presentarán junto a Anhui y Hainan, las Provincias Invitadas nacionales de China.

Anhui destacará la innovación científico-técnica y la fabricación avanzada, con énfasis en sectores emergentes como los vehículos eléctricos conectados e inteligentes, la tecnología de la información de última generación, la inteligencia artificial, la fabricación de equipos de alta gama, los materiales avanzados y la aviación a baja altitud. Hainan, Provincia Invitada durante el primer año luego de iniciadas las operaciones aduaneras independientes del Puerto de Libre Comercio de Hainan, hará una presentación general del desarrollo del puerto de libre comercio. La provincia se centrará en las cadenas de suministro modernas del sector de los servicios, la innovación institucional y las oportunidades de cooperación de las cadenas de suministro internacionales vinculadas al puerto de libre comercio.

Hasta la fecha, ya han confirmado su participación expositores de 85 países, regiones y organizaciones internacionales. Los participantes internacionales ya representan el 36,5 % de los expositores, mientras que las empresas incluidas en la lista Fortune Global 500 y los líderes de diversos sectores conforman más del 65 % de los asistentes. Más de 150 delegaciones extranjeras han confirmado sus planes de viajar a China para sostener encuentros y debates de negocios, y se prevé que tanto la cantidad como el perfil de las delegaciones participantes superen los de la pasada edición.

La ceremonia inaugural tendrá lugar en la mañana del 22 de junio. Durante el evento, los participantes darán a conocer de manera conjunta la 4.a Iniciativa de Beijing de la CISCE.

Para obtener más información, visite: Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China.

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FUENTE China International Supply Chain Expo