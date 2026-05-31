La 4ª CISCE amplía la participación internacional y el alcance global

Australia es nombrada país invitado de honor por primera vez; regiones francesas e italianas debutan como provincias invitadas internacionales.

BEIJING, 31 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Se espera que la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE), que tendrá lugar en Pekín del 22 al 26 de junio, alcance niveles récord de participación internacional y un alcance global, según Li Xingqian, vicepresidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT).

Australia Named Guest Country of Honor for the First Time

Australia será el país invitado de honor por primera vez. Esta iniciativa marca la primera participación formal de Australia en la exposición a nivel nacional y refleja el creciente perfil internacional de CISCE. Cinco importantes organizaciones internacionales regresan como socios colaboradores: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), el Centro de Comercio Internacional (ITC) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

La exposición de este año también presentará por primera vez un programa internacional de provincias invitadas. La región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes y la región italiana de Liguria han sido designadas como las primeras provincias invitadas internacionales, y aparecerán junto con las provincias invitadas nacionales de China, Anhui y Hainan.

Anhui destacará la innovación científico-tecnológica y la fabricación avanzada, con especial atención a las industrias emergentes, como los vehículos eléctricos inteligentes conectados, la tecnología de la información de última generación, la inteligencia artificial, la fabricación de equipos de alta gama, los materiales avanzados y la aviación a baja altitud. Hainan, que participa como provincia invitada durante el primer año de operaciones aduaneras independientes del Puerto de Libre Comercio de Hainan, presentará una visión general del desarrollo del puerto. La provincia se centrará en las cadenas de suministro modernas del sector servicios, la innovación institucional y las oportunidades de cooperación internacional en la cadena de suministro vinculadas al puerto de libre comercio.

Hasta la fecha, expositores de 85 países, regiones y organizaciones internacionales han confirmado su participación. Los expositores internacionales representan el 36,5 % del total, mientras que las empresas incluidas en la lista Fortune Global 500 y los líderes del sector constituyen más del 65 % de los participantes. Más de 150 delegaciones extranjeras han confirmado su viaje a China para celebrar reuniones y mantener conversaciones de negocios, y se prevé que tanto el número como el perfil de las delegaciones participantes superen los de la edición anterior.

La ceremonia de apertura se celebrará la mañana del 22 de junio. Durante el evento, los participantes también presentarán conjuntamente la 4ª Iniciativa de Beijing de la CISCE.

Para obtener más información, visite: China International Supply Chain Expo.

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