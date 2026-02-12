A Cango Inc. concluiu o investimento em ações no valor de US$ 10,5 milhões e assegurou mais investimentos em ações no valor de US$ 65 milhões.

DALLAS, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" ou a "Empresa"), uma das principais mineradoras de Bitcoin que utiliza suas operações globais para desenvolver uma plataforma integrada de energia e computação de IA, anunciou hoje a conclusão do investimento de US$ 10,5 milhões em ações da Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL"), anunciado anteriormente, e celebrou acordos definitivos com entidades pertencentes integralmente ao Sr. Xin Jin, presidente da Empresa, e ao Sr. Chang-Wei Chiu, diretor da Empresa, nos termos dos quais essas entidades concordaram em fazer investimentos em ações no valor total de US$ 65 milhões na Empresa.

Conforme anunciado anteriormente, a Empresa celebrou um acordo de investimento com a EWCL em 29 de dezembro de 2025 e recentemente emitiu 7 milhões de ações ordinárias Classe B, cada uma com 20 votos por ação, para a EWCL a uma cotação de US$ 1,50 por ação (o "Investimento Classe B"). Após o acordo, a participação acionária efetiva da EWCL aumentou de aproximadamente 2,81% para cerca de 4,71% do total de ações ordinárias em circulação da Empresa, e seu poder de voto passou de aproximadamente 36,68% para 49,71% da totalidade do poder de voto.

Para confirmar a sua confiança na trajetória estratégica e nas perspectivas futuras da Empresa, o Sr. Jin e o Sr. Chiu revelaram a sua intenção de fazer investimentos em ações. Com a aprovação do comitê de auditoria e do conselho de administração, a Empresa celebrou (i) um acordo de investimento com a Fortune Peak Limited ("FPL"), de propriedade integral do Sr. Chiu, nos termos do qual a FPL concorda em subscrever 29.975.137 ações ordinárias Classe A, cada uma com direito a um voto por ação, por um valor total de US$ 39.567.181 (o "Investimento Classe A do Sr. Chiu") e (ii) um acordo de investimento com a Armada Network Limited ("ANL"), de propriedade integral do Sr. Jin, para 19.267.287 ações Classe A por um valor total de US$ 25.432.819 (o "Investimento Classe A do Sr. Jin"). O preço de compra de US$ 1,32 por ação foi determinado com base no preço de fechamento das ações Classe A da Empresa nas quatro semanas anteriores.

Após a conclusão, o Sr. Chiu deverá deter aproximadamente 11,99% do total de ações em circulação e 6,71% do poder de voto; o Sr. Jin, aproximadamente 4,70% e 2,63%, respectivamente. A conclusão de cada investimento está sujeita às condições habituais e às aprovações regulatórias, com previsão de conclusão em fevereiro de 2026.

A empresa pretende utilizar os recursos provenientes desses investimentos para financiar sua expansão nas áreas de inteligência artificial e infraestrutura de computação, enquanto fortalece ainda mais seu balanço patrimonial.

Contato de Relações com Investidores

Juliet Ye, Diretora de Comunicação

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/5793745/CANG_LOGO_Logo.jpg

FONTE Cango Inc.