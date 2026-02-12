Cango Inc. 完成1,050萬美元股權投資並獲得額外6,500萬美元股權投資

德州達拉斯2026年2月12日 /美通社/ -- 致力於全球布局的集能源與AI算力於一體的比特幣礦企Cango Inc.（NYSE: CANG）（「Cango」或「公司」）今日宣布，已正式完成先前公布向Enduring Wealth Capital Limited （「EWCL」）進行的1,050萬美元股權投資案，並與公司董事長Xin Jin先生及董事Chang-Wei Chiu先生全資持有的實體簽訂最終協議，約定該等實體將向公司進行總額達6,500萬美元的股權投資。

根據此前公告，公司於2025年12月29日與EWCL簽署投資協議，近期已按每股1.50美元的價格向EWCL發行700萬股B類普通股，並每股附帶20票投票權（「B類股投資」）。本次交易完成後，EWCL對公司已發行普通股總數的實益所有權由約2.81%增至約4.71%，其投票權佔總投票權比例亦由約36.68%提升至49.71%。

為彰顯對公司戰略方向及未來發展前景的信心， Jin先生與Chiu先生表達參與股權投資之意向。經審計委員會及董事會批准，公司據此簽訂：(i) 與Chiu先生全資持有的Fortune Peak Limited（「FPL」）簽署投資協議，FPL同意認購29,975,137股每股附一票投票權的A類普通股，總認購金額為39,567,181美元（「Chiu先生A類股投資」）；(ii) 與Jin先生全資持有的Armada Network Limited（「ANL」）簽署投資協議，ANL同意認購19,267,287股每股附一票投票權A類普通股，總認購金額為25,432,819美元（下稱「Jin先生A類股投資」）。本次認購價格為每股1.32美元，該價格係參考公司A類普通股過去四週的收盤價釐定。

交易完成後，預期Chiu先生將持有公司已發行股份總數約11.99%，對應投票權佔比約6.71%；Jin先生則將持有約4.70%股份，對應投票權佔比為2.63%。各項投資的交割均須滿足慣常條件及監管批准，預計將於2026年2月同步完成交割。

公司擬將本次投資所得款項用於支持其拓展人工智慧（AI）及運算基礎設施領域，同時進一步強化資產負債表結構。

